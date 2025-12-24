Xử phạt Công ty Dược phẩm Đạt Vi Phú 50 triệu do vi phạm chất lượng thuốc

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú bị xử phạt hành chính và yêu cầu tiêu hủy lô thuốc Viên nén Tegrucil-1 do vi phạm quy định chất lượng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 783/QĐ-XPHC ngày 23/12/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú (trụ sở chính tại: Lô M7A, đường D17, Khu công nghiệp Mỹ Phước I, phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: Lô M7A, đường D17, Khu công nghiệp Mỹ Phước I, phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Lý do xử phạt do Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú đã sản xuất thuốc Viên nén Tegrucil-1 (Acenocoumarol 1mg), số GĐKLH VD-27453-17, số lô 241600, NSX 01/07/2024, HD 01/07/2027 vi phạm chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật.

Quyết định xử phạt số 783/QĐ-XPHC ngày 23/12/2025 của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Hành vi của công ty này vi phạm điểm b khoản 3 Điều 57 và khoản 5 Điều 4, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Ngoài xử phạt hành chính số tiền 50 triệu đồng, công ty còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm nêu trên theo quy định tại Điểm a khoản 9 Điều 57 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú bị xử phạt chi trả.

Thuốc Viên nén Tegrucil-1 (Acenocoumarol 1mg). Ảnh: webiste công ty/ nguồn baophapluat.vn

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và giao cho ông Michal Jerzy Wieczorek, chức vụ Tổng giám đốc, là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Trước đó, ngày 24/3/2023, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú.

Lý do xử phạt, Công ty Dược phẩm Đạt Vi Phú đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt mà không có giấy phép nhập khẩu đối với nguyên liệu làm Pyridostigmin HBr (tờ khai hải quan số 103924776650 ngày 31/3/2021).

Vi phạm quy định tại: Điểm c khoản 5 Điều 60, điểm c khoản 8 Điều 60, điểm g khoản 8 Điều 60 và điểm a khoản 9 Điều 60 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Công ty Cổ phẩn Dược phẩm Đạt Vi Phú có tên viết tắt là DAVIPHARM./ Ảnh nguoiduatin.vn

Với sai phạm trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú bị phạt số tiền 150 triệu đồng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược số 0085/CCHN-D-SYTHCM do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/7/2017 của dược sĩ Nguyễn Tấn Lợi là người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Công ty Dược phẩm Đạt Vi Phú (đối với phạm vi kinh doanh: Cơ sở sản xuất thuốc) trong thời hạn 7,5 tháng kể từ ngày ban hành quyết định.

Quyết định xử phạt số 194/QĐ-XPHC ngày 24/3/2023 của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Đình chỉ hoạt động nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú trong thời hạn 7,5 tháng kể từ ngày ban hành quyết định.