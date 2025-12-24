Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đi bơi cùng cha, trẻ 10 tuổi ngạt nước nguy kịch

Bệnh nhi được chẩn đoán ngạt nước, phù phổi cấp, thiếu oxy não và viêm phổi hít nguy kịch đã được cứu sống sau 3 tuần hồi sức tích cực.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tiếp nhận bé trai T.A.K. (10 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long) trong tình trạng ngạt nước nguy kịch tính mạng.

Khai thác bệnh sử, trước khi tai nạn xảy ra, bé K. đi bơi cùng cha ở hồ bơi gần nhà. Do sơ ý, người cha không thường xuyên quan sát con. Sau khoảng 4 phút lơ đễnh, anh bàng hoàng phát hiện bé trong trạng thái nằm ngửa dưới hồ nước.

Ngay lập tức, bé được đưa lên bờ. Nhân viên cứu hộ đã ấn tim ngoài lồng ngực cho bé khoảng 2 phút, sau đó bé nôn ra lượng nước nhiều, mở mắt nhưng gọi không trả lời.

duoi-nuoc.png
Kết quả X-quang phổi ghi nhận tổn thương lan tỏa cả hai bên phổi - Ảnh BVCC

Bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh trong tình trạng hôn mê sâu. Tại đây, trẻ được đặt nội khí quản thở máy. Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị trào bọt hồng qua ống nội khí quản.

Sau đó, bé được chuyển sang Bệnh viện Sản nhi Trà Vinh, điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực trong 4 ngày với liệu pháp thở máy, chống phù não, dùng kháng sinh, truyền dịch và chăm sóc hỗ trợ. Do tình trạng diễn tiến nặng, bệnh viện hội chẩn và chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Cha của bé cho biết, không rõ có va đập đầu hay chấn thương tại hồ hay không, không phát hiện vết thương tại lúc tai nạn, không còn khoảng tỉnh nào khác.

ngat-nuoc.png
Trẻ được hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Theo BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, khi tiếp nhận, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, tím tái, SpO₂ chỉ còn 78% (bình thường trên 95%), xuất hiện các cơn co gồng toàn thân.

Kết quả X-quang phổi ghi nhận tổn thương lan tỏa cả hai bên phổi; CT-Scan não – ngực – bụng cho thấy bệnh nhân bị phù não, đông đặc và thâm nhiễm hai phổi nhưng may mắn là không ghi nhận tổn thương các tạng trong ổ bụng.

Xét nghiệm khí máu động mạch cho kết quả toan chuyển hóa và thiếu oxy máu nặng, lactate máu tăng cao. Bệnh nhi được chẩn đoán ngạt nước, phù phổi cấp, thiếu oxy não và viêm phổi hít. Ngay lập tức, các bác sĩ triển khai hồi sức tích cực bằng máy thở, chống co giật, chống phù não, điều chỉnh nước – điện giải và dùng kháng sinh điều trị viêm phổi hít.

May mắn sau gần 3 tuần điều trị, tình trạng của trẻ dần cải thiện. Bệnh nhi đã tỉnh, tiếp xúc được, không còn co gồng, được cai máy thở và tiếp tục theo dõi phục hồi.

tre-ngat-nuoc-nang-2-446x600.png
Trẻ phục hồi sau 3 tuần hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Qua trường hợp này, BS Tiến cảnh báo phụ huynh không được chủ quan khi cho trẻ đi bơi, kể cả tại hồ bơi có nhân viên cứu hộ. Trẻ cần luôn có người lớn theo sát để quan sát liên tục, sẵn sàng phát hiện và ứng cứu ngay khi trẻ có dấu hiệu đuối nước.

Trường hợp này may mắn được cứu hộ viên phát hiện sớm và cấp cứu hồi sức tim phổi kịp thời, cũng như phối hợp liên viện tích cực hồi sức cho trẻ chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục điều trị cho trẻ thành công.

“Phụ huynh nên cho trẻ học bơi, biết các kỹ năng an toàn dưới nước, tập vận động “làm ấm” trước khi bơi để tránh bị chuột rút.

Đặc biệt, việc trang bị kỹ năng sơ cứu ngưng thở – ngưng tim cho người lớn đi kèm là yếu tố then chốt, giúp giành lại sự sống cho trẻ và hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương não”, bác sĩ Tiến khuyến cáo.

#An toàn khi cho trẻ đi bơi #Phòng tránh đuối nước trẻ em #Hồi sức cấp cứu ngạt nước #Chẩn đoán và điều trị ngạt nước #Ý thức phòng ngừa tai nạn bể bơi #Chăm sóc y tế sau tai nạn đuối nước

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hồ bơi cạn 2 trẻ đuối nước, cảnh báo lỗ hổng giám sát, cấp cứu ban đầu

Hai trẻ em tử vong do đuối nước tại hồ bơi cạn, dù có người giám sát. Việc phát hiện muộn và sơ cứu sai là nguyên nhân chính dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

Ngày 15/12, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước tại hồ bơi, dù mực nước không sâu và đều có người giám sát.

Mực nước thấp trẻ vẫn tử vong do đuối nước

Xem chi tiết

Sống Khỏe

15 ngày giành sự sống cho nữ bệnh nhân 43 tuổi bị đuối nước mặn nguy kịch

Sau nhiều ngày cấp cứu, bệnh nhân bị đuối nước mặn nguy kịch được hồi phục chức năng phổi, rút ống nội khí quản và xuất viện trong tình trạng ổn định.

Trước đó, ngày 18/11/2025, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tiếp nhận một bệnh nhân nữ 43 tuổi bị đuối nước mặn, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tím tái, suy hô hấp nguy kịch. Chỉ số oxy máu của bệnh nhân ở mức cực kỳ thấp, đe dọa tính mạng từng phút.

Ngay lập tức, các bác sĩ phải đặt ống nội khí quản và tiến hành hồi sức khẩn cấp. Chụp CT ngực ghi nhận tổn thương lan tỏa hai phổi, phù hợp tình trạng tổn thương phổi cấp sau đuối nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới