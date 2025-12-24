Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phẫu thuật liên tiếp 2 ca thủng ruột, viêm phúc mạc do dị vật xương

Để phòng ngừa nuốt phải dị vật đường tiêu hóa, người dân cần cẩn trọng trong quá trình ăn uống, ăn chậm nhai kỹ, nhất là với các thực phẩm từ động vật có xương.

Thúy Nga

Thủng ruột do dị vật đường tiêu hóa là cấp cứu ngoại khoa không hiếm gặp và có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm phúc mạc, nhiễm trùng, nhiễm độc ổ bụng nếu không được xử trí cấp cứu kịp thời.

Bệnh viện Bãi Cháy vừa liên tiếp phẫu thuật cho hai trường hợp bệnh nhân bị viêm phúc mạc do dị vật xương đâm thủng ruột.

Xương cá đâm thủng ruột gây viêm phúc mạc

Trường hợp thứ 1 là bệnh nhân Cao T Y (56 tuổi, ở phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng) bị đau bụng âm ỉ hố chậu phải, đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám.

Kết quả chụp CT scanner ổ bụng phát hiện dị vật kích thước 2,9 cm trong quai ruột non vùng hạ vị, nằm sát thành ruột. Sau hội chẩn với chẩn đoán viêm phúc mạc nghi do thủng ruột non, bệnh nhân được ê-kíp phẫu thuật của BSCKII Dương Xuân Hiệp, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật.

di-vat-3.jpg
Hình ảnh mảnh xương trên màn hình nội soi - Ảnh BVCC

Do tổn thương phức tạp không thể xử trí bằng phẫu thuật nội soi, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật mổ mở. Quan sát trong phẫu thuật, ổ bụng bệnh nhân có nhiều dịch đục, cách góc hồi manh tràng 1 cm có điểm thủng nhỏ nghi do xương, trong lòng ruột còn xương cá dài khoảng 3 cm cứng, sắc nhọn, nằm ngang đẩy lồi thành ruột, nguy cơ gây thủng.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật mảnh xương, khâu lỗ thủng ruột, làm sạch và đặt dẫn lưu ổ bụng. Sau phẫu thuật 3 ngày, sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhi Đoàn T N T (12 tuổi, ở xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy với tình trạng đau bụng kèm nôn nhiều nghi do dị vật ruột non.

Kết quả chụp CT scanner ổ bụng có hình ảnh dị vật xuyên thành ruột non vùng hố chậu phải kích thước khoảng 2cm, dị vật trong đại tràng góc gan kích thước 3,2 cm, dịch giữa các quai ruột và vùng tiểu khung khoảng 23 mm. Ê–kíp của BSCKII Chu Mạnh Tường, phụ trách vị trí Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu xử trí tổn thương.

Quá trình phẫu thuật nội soi, quan sát kiểm tra ổ bụng thấy có dịch đục, hỗng tràng cách góc hồi manh tràng 1,5 cm có dị vật mảnh xương kích thước 3 cm xuyên thủng ruột non vị trí bờ mạc treo ruột, xung quanh có giả mạc và xung huyết, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành gắp xương, khâu lỗ thủng ruột, lau rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau phẫu thuật 3 ngày, bệnh nhi hồi phục sức khỏe tốt.

di-vat-1.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Nhiều biến chứng ảnh hưởng tính mạng

BSCKII Chu Mạnh Tường nhấn mạnh: “Dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là những dị vật sắc nhọn như xương cá, tăm tre, vật sắc nhọn ở ruột non, dạ dày rất khó để phân hủy và sẽ di chuyển theo chiều dài lòng ruột, có thể đâm thủng ống tiêu hóa và các cơ quan lân cận gây chảy máu, rò dịch tiêu hóa gây viêm phúc mạc toàn thể, nhiễm trùng nhiễm độc ổ bụng, nhiễm trùng huyết… ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh nếu không can thiệp, phẫu thuật kịp thời.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ là nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh cảnh dị vật đường tiêu hóa do phản xạ nhai nuốt kém.

di-vat.jpg
Bệnh viện Bãi Cháy đã xử trí hiệu quả nhiều ca bệnh thủng ruột do dị vật phức tạp ở người lớn và trẻ em với phương pháp phẫu thuật nội soi hiện đại - Ảnh BVCC

Để phòng ngừa nuốt phải dị vật đường tiêu hóa, người dân cần cẩn trọng trong quá trình ăn uống, ăn chậm nhai kỹ, đặc biệt với các thực phẩm từ động vật có xương.

Khi có dấu hiệu bệnh lý do nuốt phải dị vật như hóc xương, đau bụng âm ỉ, buồn nôn, sốt… người bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời tránh biến chứng”.

di-vat-4.jpg
BSCKII Chu Mạnh Tường thăm khám cho hai bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Thủng ruột do dị vật là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, đòi hỏi phải được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời tại cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn, hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm để cứu sống người bệnh, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

#Dị vật xương gây thủng ruột #Cấp cứu ngoại khoa thủng ruột #Phẫu thuật nội soi và mổ mở #Biến chứng viêm phúc mạc nhiễm trùng #Chẩn đoán hình ảnh trong xử lý dị vật #Phòng tránh nuốt dị vật

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu bé gái 6 tuổi nuốt kẹp tóc kim loại

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa gắp thành công dị vật là chiếc kẹp tóc bằng kim loại trong bụng bé gái 6 tuổi.

Ngày 16/12, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi T.V.K.N (6 tuổi), ở xã Sơn Tịnh, nhập viện do nuốt phải dị vật là kẹp tóc bằng kim loại.

Theo thông tin ban đầu, sau bữa trưa tại trường, trong lúc nằm ngủ trưa, bé gái đã ngậm kẹp tóc trong miệng chơi và vô tình nuốt phải. Ngay sau đó, bé đã báo với cô giáo và được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cảnh báo tình trạng hóc dị vật khi ăn uống, cần biết cách phòng tránh

Người dân không nên chủ quan vì hóc dị vật có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu xử trí sai cách hoặc chậm trễ.

Ngày 2/12, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, các bác sĩ vừa nội soi lấy dị vật đường tiêu hóa thành công cho một người già và một trẻ nhỏ.

Theo đó, thời gian gần đây, tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện do hóc dị vật khi ăn uống, trong đó có cả trẻ nhỏ, người lớn tuổi. Dị vật thường gặp gồm xương cá, xương gà, tăm xỉa răng…

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gắp thành công kim dài 4cm trong tá tràng bé 11 tháng tuổi ngay trong đêm

Những dị vật như kim may, ghim, pin cúc áo… có thể gây thủng ống tiêu hóa hoặc xuất huyết. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật phải đưa đến cơ sở y tế ngay.

Bệnh viện Nhi Thái Bình tỉnh Hưng Yên vừa nội soi ngay trong đêm kịp thời gắp thành công kim dài 4cm trong tá tràng bé 11 tháng tuổi.

Nội soi can thiệp cấp cứu ngay trong đêm

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới