Phẫu thuật liên tiếp 2 ca thủng ruột, viêm phúc mạc do dị vật xương

Thủng ruột do dị vật đường tiêu hóa là cấp cứu ngoại khoa không hiếm gặp và có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm phúc mạc, nhiễm trùng, nhiễm độc ổ bụng nếu không được xử trí cấp cứu kịp thời.

Bệnh viện Bãi Cháy vừa liên tiếp phẫu thuật cho hai trường hợp bệnh nhân bị viêm phúc mạc do dị vật xương đâm thủng ruột.

Xương cá đâm thủng ruột gây viêm phúc mạc

Trường hợp thứ 1 là bệnh nhân Cao T Y (56 tuổi, ở phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng) bị đau bụng âm ỉ hố chậu phải, đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám.

Kết quả chụp CT scanner ổ bụng phát hiện dị vật kích thước 2,9 cm trong quai ruột non vùng hạ vị, nằm sát thành ruột. Sau hội chẩn với chẩn đoán viêm phúc mạc nghi do thủng ruột non, bệnh nhân được ê-kíp phẫu thuật của BSCKII Dương Xuân Hiệp, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật.

Hình ảnh mảnh xương trên màn hình nội soi - Ảnh BVCC

Do tổn thương phức tạp không thể xử trí bằng phẫu thuật nội soi, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật mổ mở. Quan sát trong phẫu thuật, ổ bụng bệnh nhân có nhiều dịch đục, cách góc hồi manh tràng 1 cm có điểm thủng nhỏ nghi do xương, trong lòng ruột còn xương cá dài khoảng 3 cm cứng, sắc nhọn, nằm ngang đẩy lồi thành ruột, nguy cơ gây thủng.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật mảnh xương, khâu lỗ thủng ruột, làm sạch và đặt dẫn lưu ổ bụng. Sau phẫu thuật 3 ngày, sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhi Đoàn T N T (12 tuổi, ở xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy với tình trạng đau bụng kèm nôn nhiều nghi do dị vật ruột non.

Kết quả chụp CT scanner ổ bụng có hình ảnh dị vật xuyên thành ruột non vùng hố chậu phải kích thước khoảng 2cm, dị vật trong đại tràng góc gan kích thước 3,2 cm, dịch giữa các quai ruột và vùng tiểu khung khoảng 23 mm. Ê–kíp của BSCKII Chu Mạnh Tường, phụ trách vị trí Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu xử trí tổn thương.

Quá trình phẫu thuật nội soi, quan sát kiểm tra ổ bụng thấy có dịch đục, hỗng tràng cách góc hồi manh tràng 1,5 cm có dị vật mảnh xương kích thước 3 cm xuyên thủng ruột non vị trí bờ mạc treo ruột, xung quanh có giả mạc và xung huyết, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành gắp xương, khâu lỗ thủng ruột, lau rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau phẫu thuật 3 ngày, bệnh nhi hồi phục sức khỏe tốt.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Nhiều biến chứng ảnh hưởng tính mạng

BSCKII Chu Mạnh Tường nhấn mạnh: “Dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là những dị vật sắc nhọn như xương cá, tăm tre, vật sắc nhọn ở ruột non, dạ dày rất khó để phân hủy và sẽ di chuyển theo chiều dài lòng ruột, có thể đâm thủng ống tiêu hóa và các cơ quan lân cận gây chảy máu, rò dịch tiêu hóa gây viêm phúc mạc toàn thể, nhiễm trùng nhiễm độc ổ bụng, nhiễm trùng huyết… ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh nếu không can thiệp, phẫu thuật kịp thời.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ là nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh cảnh dị vật đường tiêu hóa do phản xạ nhai nuốt kém.

Bệnh viện Bãi Cháy đã xử trí hiệu quả nhiều ca bệnh thủng ruột do dị vật phức tạp ở người lớn và trẻ em với phương pháp phẫu thuật nội soi hiện đại - Ảnh BVCC

Để phòng ngừa nuốt phải dị vật đường tiêu hóa, người dân cần cẩn trọng trong quá trình ăn uống, ăn chậm nhai kỹ, đặc biệt với các thực phẩm từ động vật có xương.

Khi có dấu hiệu bệnh lý do nuốt phải dị vật như hóc xương, đau bụng âm ỉ, buồn nôn, sốt… người bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời tránh biến chứng”.

BSCKII Chu Mạnh Tường thăm khám cho hai bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC