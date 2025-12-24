Đau lưng không ngờ phát hiện bệnh máu ác tính, đa u tủy xương

Bệnh viện 19-8 vừa tiếp nhận điều trị cho một người đàn ông càng chữa thoái hóa cột sống càng đau lưng nằm liệt giường và kết quả thăm khám là bệnh đa u tủy xương.

Bất ngờ vì đau lưng được chẩn đoán ung thư ác tính

Đau lưng, đi lại khó khăn, ông S. được chẩn đoán thoái hóa cột sống nhưng càng chữa bệnh càng nặng, đến mức nằm liệt giường chỉ sau 3 tháng. Khi chuyển tuyến, các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân thực sự là căn bệnh đa u tủy xương.

Bệnh nhân Đ.T.S (60 tuổi, Hưng Yên) tới bệnh viện tuyến cơ sở thăm khám với tình trạng đau lưng, đi lại khó khăn. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán thoái hóa 3 đốt cột sống.

Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị theo phác đồ này, bệnh tình của ông S. không những không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Chỉ trong vòng 3 tháng, từ chỗ đi lại khó khăn, ông rơi vào tình trạng phải nằm bất động tại chỗ, thậm chí không thể tự trở mình.

Gia đình đã đưa ông đến Bệnh viện 19-8 với hy vọng chữa khỏi bệnh thoái hóa xương khớp. Tuy nhiên, qua thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm ban đầu, các bác sĩ nhận thấy những dấu hiệu bất thường: bệnh nhân bị thiếu máu và suy thận mức độ nhẹ.

Nghi ngờ đây không đơn thuần là bệnh xương khớp, các bác sĩ đã chỉ định làm thêm xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cuối cùng khẳng định ông S. mắc đa u tủy xương.

BSCKI Phạm Thị Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện 19-8 cho biết, thời điểm nhập viện, ông S. đã suy kiệt thể chất nghiêm trọng, không đủ điều kiện sức khỏe để điều trị hóa chất.

Sau 7 lần điều trị hóa chất bệnh nhân S. đã khỏe mạnh và có thể sinh hoạt bình thường - Ảnh BVCC

Trước tình thế đó, các bác sĩ đã quyết định điều trị triệu chứng kết hợp phục hồi thể chất. Điều kỳ diệu đã đến, chỉ sau lần hóa chất đợt thứ 2, ông S. đã có thể ngồi dậy được.

Đến nay, sau lần hóa chất thứ 7, người bệnh đã trở lại sinh hoạt bình thường, da dẻ hồng hào, tăng cân và tinh thần phấn chấn. Hiện tại, ông S. thậm chí có thể tự đạp xe quanh làng, mỗi đợt điều trị ở bệnh viện để thăm khám định kỳ không cần người nhà đi cùng.

Căn bệnh dễ nhầm lẫn với đau xương khớp tuổi già

Theo bác sĩ Việt Anh, đa u tủy xương là một bệnh máu ác tính. Bệnh lý này gây ra các ổ tiêu xương, phá hủy xương dẫn đến gãy xương bệnh lý. Ngoài ra, bệnh còn gây rối loạn chức năng nhiều cơ quan khác như suy thận, thiếu máu và suy giảm miễn dịch.

Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi (trên 65 tuổi), tỷ lệ mắc ở nam giới nhiều hơn nữ giới và tuổi càng cao thì nguy cơ mắc bệnh càng lớn.

Điều đáng lo ngại là các triệu chứng lâm sàng của bệnh rất đa dạng và dễ gây nhầm lẫn. Người bệnh thường có biểu hiện đau xương, đau thắt lưng, mệt mỏi hoặc nhiễm trùng thường xuyên. Chính vì những triệu chứng này khá giống với các bệnh lý cơ xương khớp thông thường ở người già nên rất dễ dẫn đến chẩn đoán sai hoặc bỏ sót bệnh ở giai đoạn đầu.

Đau lưng, mỏi người ở người già không chỉ đơn thuần là thoái hóa do tuổi tác mà có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm khác - Ảnh BVCC

Bác sĩ Việt Anh cho biết, hiện nay y học chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn bệnh đa u tủy xương. Tuy nhiên, với các phương pháp điều trị mới đang được áp dụng, người bệnh hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng và quay trở lại cuộc sống bình thường trong vòng 10 đến 20 năm.

Điển hình như trường hợp của bệnh nhân S, dù phải trải qua 7 đợt hóa chất nhưng ông không hề gặp các tác dụng phụ như rụng tóc, ngược lại sức khỏe còn tốt hơn trước rất nhiều.