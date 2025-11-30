Biết gì về Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang dính sai phạm bị xử phạt?

Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang bị phạt do để lẫn lộn sản phẩm, không kiểm soát chất lượng và bán thuốc không có đơn, phải tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt hành chính số tiền 108 triệu đồng do hàng loạt các vi phạm nghiêm trọng.

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang, có địa chỉ 110 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Hoàng Khang là người đại diện pháp luật.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Khang còn đại diện các doanh nghiệp, đơn vị Công ty TNHH Oriental Unicorn Media; Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại Hào Hiệp; Hộ kinh doanh cửa hàng Nguyễn Hoàng Khang. Doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 8/3/2017, là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài Nhà nước.

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang địa chỉ tại 110 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP HCM bị phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm. Ảnh thuongtruong.com.vn

Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Cụ thể, bán buôn dược phẩm, dược liệu; Bán buôn thành phẩm thuốc tân dược sinh học (trừ thành phẩm gây nghiện, đảm bảo chất lượng được Bộ Y tế hoặc Sở Y Tế cho phép sản xuất lưu hành).

Các sai phạm của Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt gồm:

Vi phạm về trưng bày và bảo quản sản phẩm: Không bố trí khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc (như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế) hoặc không có biển hiệu rõ ràng ghi "sản phẩm này không phải là thuốc"; để lẫn lộn các mặt hàng này với thuốc (cụ thể, bảo quản chung thuốc với thực phẩm, thực phẩm chức năng và vật dụng sinh hoạt, vi phạm tại Cửa hàng Hoàng Khang).

Vi phạm về kiểm soát chất lượng và nguồn gốc thuốc: Không có biện pháp cách ly hoặc biệt trữ đối với các loại thuốc, dược liệu thuộc diện phải xử lý như: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thuốc đã có thông báo thu hồi, thuốc hết hạn dùng hoặc thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Vi phạm quy định bán thuốc: Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc của bác sĩ.

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang vừa bị Sở Y tế TP HCM công khai quyết định xử phạt hành chính/ Ảnh chụp màn hình

Ngoài mức phạt tiền, Công ty Hoàng Khang còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc và nguyên liệu làm thuốc vi phạm, bao gồm 7 mặt hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ gồm: Methyl predin sotone MKD 16mg, Plavix 75mg, Lomexin, Zinat 250mg, Glimeride Stella, Sadapron 300, Nexium 10mg.

Theo Phòng Kiểm tra – Pháp chế (Sở Y tế TP HCM), toàn bộ thuốc, mỹ phẩm và nguyên liệu vi phạm đều bị buộc tiêu hủy để đảm bảo an toàn cho người dùng.