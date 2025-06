Tưởng đau bụng thường không ngờ ruột hoại tử do nhồi máu

Ruột hoại tử vì chủ quan đau bụng

Ngày 16/6, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng Quát vừa tiếp nhận và phẫu thuật khẩn cấp cứu sống một nữ bệnh nhân 53 tuổi ở Tây Ninh bị hoại tử ruột non do nhồi máu động mạch mạc treo.

Bệnh nhân là bà N.T.H.L (53 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội sau hai ngày chịu đựng cơn đau lặp đi lặp lại. Ban đầu, bà nghĩ chỉ là đau bụng thông thường nên không đi khám. Tuy nhiên, khoảng một giờ trước khi nhập viện, cơn đau trở nên nghiêm trọng khiến gia đình phải đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bụng bệnh nhân có phản ứng đề kháng, nghi ngờ viêm phúc mạc do nhiễm trùng ổ bụng nặng. Kết quả chụp CT cho thấy đoạn ruột non có dấu hiệu thiếu máu, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng nguy kịch.

Ngay lập tức, các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn để xử lý đoạn ruột hoại tử, ngăn chặn nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ê-kíp phẫu thuật xử lý đoạn ruột hoại tử cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BS.CKI Nguyễn Trương Vĩnh Xuân, Khoa Ngoại Tổng Quát, Bệnh viện Đa khoa xuyên Á trong quá trình phẫu thuật nội soi, ê-kíp phát hiện một đoạn ruột non gần 20 cm bị hoại tử do thiếu máu, kèm theo mạc treo ruột phù nề.

Các bác sĩ đã cắt bỏ đoạn ruột và phần mạc treo tổn thương, sau đó nối hai đầu ruột lành lại. Việc can thiệp kịp thời đã giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm trùng lan rộng, dẫn đến nhiễm trùng máu.

Sau mổ, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để điều trị tình trạng sốc nhiễm trùng. Sau 5 ngày được chăm sóc tích cực và dùng kháng sinh, sức khỏe bà ổn định, được chuyển về Khoa Ngoại Tổng Quát tiếp tục theo dõi. Hiện tại, bệnh nhân đã ăn uống, sinh hoạt bình thường, vết mổ khô, không còn đau bụng.

Dễ suy đa tạng và tử vong

Bác sĩ Vĩnh Xuân cho biết, nhồi máu động mạch mạc treo do tắc động mạch mạc treo là bệnh lý hiếm gặp, thường xảy ra ở người có bệnh nền như béo phì, tim mạch, rối loạn nhịp tim, rối loạn đông máu hoặc tiểu đường không kiểm soát.

Các yếu tố này dễ dẫn đến hình thành huyết khối trong lòng mạch, làm tắc mạch nuôi ruột, gây thiếu máu và hoại tử ruột non. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có thể tử vong do nhiễm trùng nặng.

Huyết khối lấy ra từ lòng của động mạch mạc treo tràng trên và động mạch khoeo.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Phẫu thuật tắc động mạch mạc treo do nhồi máu là một tối cấp cứu có tỷ lệ cứu sống thấp và dao động từ 0 đến 40% tùy mức độ và nguyên nhân, thời gian phẫu thuật thích hợp nhất là trước 6 tiếng trước khi bệnh khởi phát. Đây là căn bệnh rất hiếm gặp (0,1% của tất cả các ca nhập viện tại Mỹ) với triệu chứng đa dạng, khó chẩn đoán nên dễ bị bỏ qua.

Có nhiều nguyên nhân gây tắc mạch mạc treo như: Xơ vữa động mạch, cục huyết khối đến từ tim, viêm mạch máu… sẽ làm cho cục máu đông kẹt lại ở những động mạch nuôi ruột. Bệnh thường hay khởi phát với tình trạng đau bụng không điển hình, có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa khiến bệnh nhân chủ quan.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tắc động mạch mạc treo sẽ dẫn đến các nguy cơ rất nặng nề do hoại tử toàn bộ ruột non và một phần đại tràng gây nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng, suy đa tạng phủ, tỷ lệ tử vong 60 – 100%. Nếu sống sót sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống do đã cắt bỏ hầu hết ruột của người bệnh.

Vì vậy, trong trường hợp đau bụng không rõ nguyên nhân, đặc biệt là những người có bệnh lý tim mạch, xơ vữa động mạch, đái tháo đường; Có tiền sử hút thuốc lá, ung thư… cần đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám và điều trị kịp thời.