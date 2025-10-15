Hà Nội

Chồng doanh nhân chúc mừng sinh nhật Hoa hậu Mỹ Linh

Giải trí

Chồng doanh nhân chúc mừng sinh nhật Hoa hậu Mỹ Linh

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang viết lời ngọt ngào dành cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhân dịp người đẹp bước sang tuổi 29.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, doanh nhân Đỗ Vinh Quang nhắn nhủ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: "Chúc mừng sinh nhật mẹ Titi. Mong mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ luôn đong đầy". Ảnh: FB Đỗ Vinh Quang.
Mỹ Linh đáp lời chồng doanh nhân: "Cảm ơn papa Titi đã luôn đồng hành cùng em nha". Ảnh: FB Đỗ Vinh Quang.
Năm 2024, dịp sinh nhật Mỹ Linh, trên trang cá nhân, Đỗ Vinh Quang nhắn nhủ bạn đời: "Happy birthday người trong mộng". Ảnh: FB Đỗ Vinh Quang.
Đỗ Vinh Quang thường xuyên dành lời ngọt ngào cho Đỗ Mỹ Linh. Năm 2023, nam doanh nhân dành lời chúc mừng sinh nhật đến vợ: "Chúc mừng sinh nhật bạn cùng phòng, tuổi mới dễ tính hơn nhé". Ảnh: FB Đỗ Vinh Quang.
Ngày Valentine 2025, Đỗ Vinh Quang nhắn nhủ Đỗ Mỹ Linh: "Dù cho tận thế, anh yêu em luôn yêu em". Ảnh: FB Đỗ Vinh Quang.
Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh làm đám cưới vào tháng 10/2022 sau 2 năm hẹn hò. Ảnh: FB Đỗ Vinh Quang.
Nàng hậu và chồng kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Ảnh: FB Đỗ Vinh Quang.
Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh tình tứ khi du lịch Hàn Quốc vào tháng 9/2025. Ảnh: FB Đỗ Vinh Quang.
Con gái Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Quang Vinh năm nay 2 tuổi, tên Tuệ An, được xem là bản sao nhí của bố. Ảnh: FB Mỹ Linh.
Nhóc tì nhà nàng hậu luôn gây chú ý khi mỗi khi xuất hiện. Ảnh: FB Mỹ Linh.
Dịp sinh nhật con gái năm 2025, Mỹ Linh cho biết, ái nữ luôn mang lại niềm vui và tiếng cười cho cả nhà. Ảnh: FB Mỹ Linh.
"Em đã biết nói "Yêu mẹ Linh nhất đời" và cũng biết nói "Con không thích mẹ Linh đâu" những lúc bị mẹ mắng. Em còn biết tranh giành ba Quang với mẹ, xong xuôi 1 hồi em bảo "Ba của 2 mẹ con", Mỹ Linh viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Mỹ Linh.
