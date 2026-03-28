Không cần nêm vẫn đậm vị, loại rau giá 80.000 đồng/kg vẫn 'đắt khách'

Xuất hiện vài năm gần đây, rau “mì chính” gây chú ý nhờ vị ngọt tự nhiên, dễ trồng, giá tới 80.000 đồng/kg nhưng vẫn được nhiều người tìm mua, thưởng thức.

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện một loại rau có tên gọi khá độc đáo “rau mì chính”. Nghe qua dễ gây tò mò, nhưng khi thưởng thức, nhiều người lại bất ngờ bởi vị ngọt tự nhiên, gần giống như đã được nêm sẵn gia vị. Ảnh K.N
Loại rau này còn được gọi là rau chaya hay rau ngót Lào, có nguồn gốc từ nước ngoài và mới được trồng tại Việt Nam vài năm gần đây. Nhờ khả năng thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm, cây phát triển nhanh, ít sâu bệnh và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Ảnh K.N
Rau mì chính thuộc dạng cây bụi, có thể sống nhiều năm. Nếu để phát triển tự nhiên, cây có thể cao tới vài mét; còn khi được cắt tỉa thường xuyên, cây giữ chiều cao vừa phải, dễ thu hoạch. Lá có màu xanh đậm, bóng, hình dáng gần giống lá đu đủ nhưng nhỏ hơn, trong khi phần thân non mềm, dễ bẻ. Ảnh Internet
Điểm khiến rau mì chính tạo được sức hút chính là hương vị khác biệt. Khi được nấu chín, rau có độ giòn nhẹ, vị ngọt thanh rõ rệt, không cần nêm nhiều gia vị vẫn vừa miệng. Ảnh Internet
Nguyên liệu này có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau: luộc đơn giản, xào với tỏi, nấu canh cùng thịt băm hoặc tôm, thậm chí dùng ăn kèm lẩu hay các món cuốn. Phần ngon nhất thường là ngọn và lá non. Ảnh Internet
Một đặc điểm đáng chú ý là khi còn tươi, rau có thể tiết ra mủ trắng và hơi có mùi hăng. Tuy nhiên, chỉ cần chần qua nước sôi hoặc nấu chín, mùi này sẽ biến mất, trả lại vị ngọt tự nhiên và dễ ăn. Ảnh baophunuthudo
Hiện nay, rau mì chính được bán trên thị trường với giá khoảng 50.000–80.000 đồng/kg, cao hơn nhiều loại rau phổ biến. Dù vậy, nhu cầu vẫn tăng do người tiêu dùng tò mò và yêu thích hương vị lạ. Ảnh trucvufarm
Từ một cái tên gây tò mò, rau mì chính đang dần trở thành nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình. Sự phổ biến của loại rau này cho thấy xu hướng tiêu dùng ngày càng nghiêng về những thực phẩm tự nhiên, dễ trồng nhưng vẫn mang lại trải nghiệm ẩm thực mới lạ. Ảnh Internet
