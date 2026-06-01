Xăng sinh học E10 phủ sóng toàn quốc

Các cây xăng tại Hà Nội bắt đầu bán xăng sinh học E10 từ ngày 1/6.

Sáng 1/6, tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã chính thức bán xăng sinh học E10. Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại các điểm bán tại Hà Nội cho thấy, hoạt động cung ứng diễn ra bình thường, nguồn hàng dồi dào, không xuất hiện tình trạng quá tải hay gián đoạn. Nhân viên cửa hàng chủ động tư vấn cho khách hàng về loại nhiên liệu mới, trong khi nhiều người tiêu dùng tỏ ra quan tâm đến những lợi ích về môi trường mà E10 mang lại.

Theo Bộ Công Thương, xăng E10 được pha trộn 10% ethanol sinh học với xăng khoáng, góp phần giảm lượng khí thải carbon và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Các nghiên cứu, đánh giá của cơ quan quản lý cùng các nhà sản xuất ô tô, xe máy cho thấy phần lớn phương tiện đang lưu hành tại Việt Nam có thể sử dụng loại nhiên liệu này mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất vận hành hay tuổi thọ động cơ.

Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi, các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PVOIL đã đầu tư nâng cấp hệ thống phối trộn, bồn chứa, hạ tầng phân phối và chủ động nguồn nguyên liệu ethanol phục vụ sản xuất. Thực tế triển khai trong ngày đầu cho thấy hệ thống cung ứng đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Việc chính thức đưa E10 vào lưu thông được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời từng bước hiện thực hóa các mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.

Người dân xếp hàng mua xăng E10.

Cây xăng của Petrolimex tại phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam đã sớm triển khai bán xăng E10.

Khách đổ xăng E10 tại cây xăng phố Trần Vĩ.

Cây xăng tại khu đô thị Gamuda đã sớm chuyển sang bán xăng E10.

Đầu giờ sáng nên cửa hàng khá đông khách, người tiêu dùng an tâm sử dụng xăng E10.