Vietlott 2025: Lãi lập đỉnh, trả thưởng và hoa hồng đại lý ngốn hàng nghìn tỷ

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phác họa một bức tranh kinh doanh tăng về mặt lợi nhuận sau thuế.

Doanh thu bứt phá, chi trả thưởng cho người chơi vượt mốc 5.300 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam, Vietlott ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.655 tỷ đồng, tăng trưởng 21,7% so với mức 6.288 tỷ đồng của năm 2024.

Đà tăng trưởng này giúp lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán đạt 1.368 tỷ đồng, tăng vọt 38,9% so với năm trước. Cơ cấu doanh thu phát hành của Vietlott ghi nhận sự đóng góp lớn từ hai dòng sản phẩm chính là xổ số theo ma trận (Mega 6/45, Power 6/55) với 4.767,9 tỷ đồng và xổ số quay số nhanh (Keno, Bingo18) với 4.500,4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Vietlott

Tuy nhiên, song hành cùng doanh thu "khủng", trách nhiệm chi trả giải thưởng của Vietlott cũng tăng lên tương ứng do đặc thù của ngành kinh doanh may rủi. Trong cấu trúc giá vốn hàng bán lên tới 6.286,8 tỷ đồng của doanh nghiệp, chi phí trả thưởng và dự phòng trả thưởng cho người chơi chiếm tỷ trọng tuyệt đối với 5.305,7 tỷ đồng (tăng mạnh so với mức 4.353,2 tỷ đồng của năm 2024). Như vậy, tính trung bình mỗi ngày, Vietlott phải chi ra hơn 14,5 tỷ đồng để thanh toán cho các khách hàng trúng thưởng giải độc đắc (Jackpot) và các giải phụ cố định.

Chi hoa hồng đại lý tiệm cận mốc nghìn tỷ, áp lực lên biên lợi nhuận thuần

Bên cạnh chi phí trả thưởng, áp lực vận hành lớn nhất của Vietlott hiện nay nằm ở cuộc đua mở rộng và duy trì kênh phân phối. Trong năm 2025, chi phí bán hàng của công ty đã tăng mạnh 42,3%, từ 641,1 tỷ đồng lên đến 912,2 tỷ đồng.

Mức tăng trưởng chi phí bán hàng này đang chạy nhanh gấp đôi tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần (21,7%). Đi sâu vào thuyết minh, khoản mục này bị phình to là do chi phí hoa hồng đại lý đã ngốn tới 906 tỷ đồng.

Hệ lụy của việc gia tăng chiết khấu thương mại để giữ chân các điểm bán trước sức ép cạnh tranh từ xổ số truyền thống và các hình thức giải trí trực tuyến là biên lợi nhuận thuần của doanh nghiệp bị thu hẹp đáng kể. Dù báo lãi sau thuế lập đỉnh mới với 354,6 tỷ đồng (tăng 25,3%), chỉ số biên lợi nhuận ròng năm 2025 của Vietlott đạt 4,63%, chỉ nhích nhẹ một khoảng rất khiêm tốn so với mức 4,50% của năm 2024. Điều này cho thấy hiệu suất sinh lời trên mỗi đồng doanh thu thu về chưa thực sự tối ưu do chi phí trung gian quá lớn.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Vietlott trong năm giảm mạnh từ 605,5 tỷ đồng xuống còn 192,7 tỷ đồng. Do dòng tiền kinh doanh sụt giảm, cộng với dòng tiền chi cho hoạt động tài chính (nộp lợi nhuận cho chủ sở hữu), lưu chuyển tiền thuần trong năm 2025 của Vietlott ghi nhận mức âm hơn 72,7 tỷ đồng (năm trước dương 504,2 tỷ đồng).

"Vua tiền mặt" không nợ vay và lưu ý từ Kiểm toán Nhà nước

Mặc dù dòng tiền trong năm biến động âm, sức khỏe tài chính tổng thể của Vietlott vẫn ở trạng thái cực kỳ an toàn nhờ lượng tiền tích lũy từ các năm trước rất dồi dào. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của công ty đạt 1.668,8 tỷ đồng. Trong đó, công ty nắm giữ 786,4 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng 700 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn. Lượng tiền mặt và tiền gửi chiếm tới 89% tổng tài sản của doanh nghiệp, mang lại khoản doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi) trị giá 59,2 tỷ đồng trong năm. Ở chiều ngược lại, công ty hoàn toàn độc lập với các đòn bẩy tài chính khi không sử dụng bất kỳ một đồng nợ vay ngân hàng hay trái phiếu nào.

Một điểm đáng chú ý về mặt quản trị tài chính là việc Vietlott phải tiến hành trình bày lại số liệu so sánh của năm 2024 tại báo cáo kiểm toán kỳ này. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi có kết luận từ văn bản số 273/KTNN-TH ngày 12/12/2025 của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, chỉ tiêu "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước" đầu năm được điều chỉnh tăng thêm 475 triệu đồng, trong khi Lợi nhuận sau thuế năm 2024 bị điều chỉnh giảm nhẹ đi 333,5 triệu đồng so với số liệu doanh nghiệp tự công bố trước đó.

