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Kinh doanh - Địa ốc

Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM 2025: Doanh thu gấp 50 lần, xóa sạch bóng ma lỗ lũy kế

Nền tảng tài chính của đơn vị vận hành Metro số 1 chính thức lội ngược dòng khi xóa sạch lỗ lũy kế và ghi nhận dòng tiền kinh doanh thặng dư kỷ lục.

#Chuyển biến tài chính Metro TPHCM #Hành trình phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước #Tăng trưởng doanh thu vận tải hành khách #Quản lý dòng tiền và đầu tư ngắn hạn #Xóa lỗ lũy kế và củng cố vốn