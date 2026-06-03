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Kinh doanh - Địa ốc
Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM 2025: Doanh thu gấp 50 lần, xóa sạch bóng ma lỗ lũy kế
Nền tảng tài chính của đơn vị vận hành Metro số 1 chính thức lội ngược dòng khi xóa sạch lỗ lũy kế và ghi nhận dòng tiền kinh doanh thặng dư kỷ lục.
03/06/2026 15:49
#Chuyển biến tài chính Metro TPHCM
#Hành trình phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước
#Tăng trưởng doanh thu vận tải hành khách
#Quản lý dòng tiền và đầu tư ngắn hạn
#Xóa lỗ lũy kế và củng cố vốn