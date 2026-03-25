Loại rau mọc hoang thành đặc sản đô thị, giá 100.000 đồng/kg vẫn hút khách

Từ loại rau mọc dại ít ai để ý, rau càng cua nay được săn lùng tại các thành phố lớn, giá bán lên tới 100.000 đồng/kg nhưng nguồn cung vẫn không đủ cầu.

Không khó để bắt gặp rau càng cua ở những nơi ẩm thấp như ven ao, bờ ruộng hay dưới tán cây râm mát. Loài cây thân mềm, lá mọng nước này vốn sinh trưởng tự nhiên, ít cần chăm sóc nên từ lâu chỉ được người dân hái về ăn trong những bữa cơm gia đình. Ảnh Internet
Ở nhiều vùng, rau càng cua còn mang những cái tên dân dã như đơn buốt, rau tiêu hay quỷ châm thảo. Sự phổ biến rộng khắp khiến loại rau này từng bị xem là “cỏ dại”, gần như không có giá trị thương mại. Ảnh Pharmacity
Thế nhưng, khi xu hướng ẩm thực xanh và thực phẩm tự nhiên ngày càng được ưa chuộng, rau càng cua bất ngờ được “nâng tầm”. Từ món ăn quê mùa, nó dần xuất hiện trong thực đơn nhà hàng, quán ăn tại các đô thị lớn. Ảnh Pharmacity
Nếu như trước đây rau càng cua gần như không có giá, thì hiện nay tại nhiều vùng thu hái, giá đã dao động khoảng 30.000–40.000 đồng/kg. Khi vận chuyển về Hà Nội hay TP HCM, mức giá có thể tăng lên 80.000–100.000 đồng/kg. Ảnh Internet
Đáng chú ý, dù giá cao gấp nhiều lần so với trước, loại rau này vẫn thường xuyên rơi vào tình trạng khan hàng. Nguyên nhân là nguồn cung chủ yếu vẫn phụ thuộc vào tự nhiên, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại thành phố ngày càng tăng. Ảnh ĐMX
Một số địa phương miền núi phía Bắc đã bắt đầu trồng rau càng cua để bán ra thị trường. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn ưu tiên rau mọc hoang vì cho rằng hương vị giòn, chua nhẹ và “đậm chất tự nhiên” hơn. Ảnh Suckhoevadoisong
Điểm hấp dẫn của rau càng cua nằm ở vị thanh mát, hơi chua nhẹ, rất dễ kết hợp trong nhiều món ăn. Chỉ cần rửa sạch, rau có thể ăn sống hoặc làm salad. Phổ biến nhất là món gỏi rau càng cua trộn thịt bò sự kết hợp giữa vị mềm ngọt của thịt, độ giòn mát của rau và chút béo bùi từ lạc rang. Ngoài ra, rau còn được dùng làm đồ ăn kèm với các món chiên, nướng như bánh xèo, giúp giảm độ ngấy hiệu quả. Ảnh Internet
Bên cạnh giá trị ẩm thực, rau càng cua còn được đánh giá cao về dinh dưỡng. Loại rau này chứa nhiều vitamin C, beta-carotene và các chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây hại. Trong dân gian, rau càng cua thường được dùng để thanh nhiệt, hỗ trợ giảm viêm. Một số nghiên cứu cũng cho thấy loại rau này có thể góp phần kiểm soát axit uric, phù hợp với người mắc gout. Ngoài ra, các khoáng chất như kali, magie, canxi trong rau giúp hỗ trợ tim mạch, ổn định huyết áp và tăng cường sức khỏe xương. Ảnh BHX
Từ một loại rau mọc hoang ven đường, rau càng cua đang dần trở thành mặt hàng nông sản có giá trị. Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng đã mở ra cơ hội mới cho những sản vật tưởng chừng quen thuộc. Ảnh minh hoạ
