Không còn là món rẻ tiền, tóp mỡ nay được săn lùng với giá nửa triệu đồng/kg

Từng là món ăn dân dã gắn với tuổi thơ, tóp mỡ nay “lột xác” thành đồ ăn vặt hút khách, giá bán tăng mạnh, có loại lên tới 500.000 đồng/kg vẫn cháy hàng.

Đối với nhiều người Việt, đặc biệt là thế hệ 7x, 8x, tóp mỡ không chỉ là một món ăn mà còn là ký ức gắn liền với tuổi thơ. Trong những năm tháng kinh tế còn khó khăn, mỡ lợn được tận dụng triệt để: phần nước dùng để nấu ăn, còn phần tóp giòn rụm trở thành món ăn vặt hiếm hoi nhưng đầy hấp dẫn đối với trẻ nhỏ.

Những miếng tóp vàng ruộm, thơm béo, đôi khi chỉ được ăn kèm với cơm trắng hoặc chấm chút muối cũng đủ khiến bữa ăn trở nên đáng nhớ. Tuy nhiên, khi đời sống dần nâng cao, xu hướng ăn uống thay đổi, các món nhiều dầu mỡ bị hạn chế, tóp mỡ cũng dần vắng bóng trong mâm cơm gia đình.

Thế nhưng, vài năm gần đây, món ăn này bất ngờ quay trở lại. Không chỉ xuất hiện trong các quán ăn truyền thống, tóp mỡ còn “lấn sân” sang thị trường đồ ăn vặt, đặc biệt được giới trẻ ưa chuộng nhờ sự kết hợp giữa yếu tố hoài niệm và hương vị mới lạ.

Giá tăng mạnh, từ món rẻ tiền thành hàng “cao cấp”

Nếu trước đây tóp mỡ được xem là phần “phụ phẩm” ít giá trị, thì nay lại trở thành mặt hàng có giá bán khá cao. Khảo sát thị trường cho thấy, giá tóp mỡ phổ biến dao động từ 250.000 – 350.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng nguyên liệu và cách chế biến.

Biến tấu đa dạng, từ món quê thành đồ ăn vặt 'thời thượng'. Ảnh Chụp màn hình

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm được làm từ phần mỡ chọn lọc, tẩm ướp công phu, đóng gói hút chân không hoặc sản xuất theo quy trình đảm bảo vệ sinh thực phẩm có thể đạt mức giá lên tới 400.000 – 500.000 đồng/kg.

Theo một số tiểu thương, lượng khách đặt mua tăng mạnh trong thời gian gần đây, đặc biệt qua các kênh bán hàng online. Nhiều cửa hàng thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy hàng”, khách phải đặt trước hoặc chờ theo từng mẻ mới có thể mua được.

Biến tấu đa dạng, chiều lòng khẩu vị hiện đại

Một trong những yếu tố giúp tóp mỡ “hồi sinh” mạnh mẽ chính là sự sáng tạo trong chế biến. Nếu như trước đây chỉ có tóp mỡ nguyên vị, thì nay sản phẩm được biến tấu thành nhiều phiên bản hấp dẫn như tóp mỡ rim mắm tỏi, tóp mỡ cay, tóp mỡ lá chanh, tóp mỡ tỏi ớt…

Những cách chế biến này không chỉ giúp tăng hương vị mà còn giảm cảm giác ngấy yếu tố từng khiến nhiều người e ngại khi ăn tóp mỡ.

Món tóp mỡ mắm hành. Ảnh Lorca

Bên cạnh đó, quy trình chế biến cũng được cải tiến đáng kể. Người làm chú trọng lựa chọn phần mỡ có tỷ lệ nạc mỡ cân đối, sơ chế kỹ để khử mùi, sau đó chiên ở nhiệt độ phù hợp nhằm đảm bảo độ giòn, không bị khô cứng hay cháy khét.

Một số cơ sở còn áp dụng phương pháp chiên hai lần hoặc sử dụng công nghệ sấy để tăng độ giòn và kéo dài thời gian bảo quản.

Từ món quê thành đồ ăn vặt “thời thượng”

Không chỉ dừng lại ở món ăn truyền thống, tóp mỡ ngày nay còn được định vị như một loại snack. Người dùng có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với nhiều món khác như cơm, xôi, bánh mì, thậm chí trộn cùng mì gói hoặc salad để tăng độ béo và giòn.

Việc thay đổi cách đóng gói cũng góp phần quan trọng trong việc “nâng tầm” sản phẩm. Tóp mỡ thường được chia thành các túi nhỏ 200–500 gram, thiết kế bao bì bắt mắt, tiện lợi cho việc sử dụng và bảo quản.

Đặc biệt, sự phát triển của thương mại điện tử và mạng xã hội đã giúp sản phẩm tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng. Chỉ cần vài thao tác đặt hàng, khách có thể nhận được sản phẩm đóng gói kỹ lưỡng ngay tại nhà.

Theo ghi nhận, không ít hộ gia đình và cơ sở nhỏ lẻ đã tận dụng xu hướng này để phát triển kinh doanh. Với vốn đầu tư không quá lớn, quy trình sản xuất tương đối đơn giản nhưng nếu đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, tóp mỡ có thể mang lại nguồn thu ổn định.

Một số tiểu thương cho biết, sản phẩm có thể bảo quản trong tủ lạnh từ 1–2 tuần. Nếu được hút chân không, thời gian sử dụng còn kéo dài hơn, thuận tiện cho việc vận chuyển đi xa hoặc bán qua các kênh online.

Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và cách làm mới đã giúp tóp mỡ vượt qua hình ảnh của một món ăn “nhà nghèo” để trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế. Không chỉ đơn thuần là món ăn, tóp mỡ giờ đây còn là minh chứng cho xu hướng “hồi sinh” các món dân dã trong đời sống hiện đại.