Đường trăm tỉ ở Lai Châu hơn 3 năm đã bong bật, lồi lõm

Tình trạng này xảy ra tại Đường Quảng trường thuộc dự án Đường Quảng trường và hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn (giai đoạn II), huyện Nậm Nhùn, , nay thuộc xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. Trong đó, tuyến đường dài hơn 1 km, có tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng.
Chủ đầu tư công trình này là Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu; đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm. Tuyến đường được bàn giao, đưa vào sử dụng vào tháng 10/2022, đến nay mới được hơn 3 năm, nhưng đã xuống cấp trầm trọng.
Gần một năm nay, chính quyền và người dân xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu đã nhiều lần kiến nghị . Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết và con đường này ngày càng xuống cấp trầm trọng hơn.