Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Đường trăm tỉ ở Lai Châu hơn 3 năm đã bong bật, lồi lõm

Tuyến đường dài hơn 1 km, mức đầu tư 120 tỉ đồng ở Lai Châu mới sử dụng 3 năm đã hư hỏng nặng, lưu thông mất an toàn. 

Theo Thái Thịnh/Báo Tiền Phong

Tình trạng này xảy ra tại Đường Quảng trường thuộc dự án Đường Quảng trường và hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn (giai đoạn II), huyện Nậm Nhùn, , nay thuộc xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. Trong đó, tuyến đường dài hơn 1 km, có tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng.

Chủ đầu tư công trình này là Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu; đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm. Tuyến đường được bàn giao, đưa vào sử dụng vào tháng 10/2022, đến nay mới được hơn 3 năm, nhưng đã xuống cấp trầm trọng.

Mặt đường nhiều đoạn không còn nhựa đường. Ổ gà xuất hiện liên tục.
Mặt đường nhiều đoạn không còn nhựa đường. Ổ gà xuất hiện liên tục.
Những hố lớn, đọng nước gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi xe máy vào đêm tối.
Những hố lớn, đọng nước gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi xe máy vào đêm tối.
Do mặt đường hỏng nặng ở phần đường dành cho ô tô nên các phương tiện chủ yếu đi ở làn bên phải. Nhiều đoạn, ngay cả làn bên phải, sát lề đường cũng hỏng nên người dân phải luồn lách qua các ổ gà để đi.
Do mặt đường hỏng nặng ở phần đường dành cho ô tô nên các phương tiện chủ yếu đi ở làn bên phải. Nhiều đoạn, ngay cả làn bên phải, sát lề đường cũng hỏng nên người dân phải luồn lách qua các ổ gà để đi.
Đoạn trước Quảng trường và trụ sở Đảng ủy, UBND xã Nậm Hàng đã bị lún thành vệt dài. Nhiều đoạn, nhựa át phan bị bong bật, mất kết dính.
Đoạn trước Quảng trường và trụ sở Đảng ủy, UBND xã Nậm Hàng đã bị lún thành vệt dài. Nhiều đoạn, nhựa át phan bị bong bật, mất kết dính.
Vỉa hè tuyến đường có chỗ cũng đã bị vỡ, hư hỏng.
Vỉa hè tuyến đường có chỗ cũng đã bị vỡ, hư hỏng.

Gần một năm nay, chính quyền và người dân xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu đã nhiều lần kiến nghị . Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết và con đường này ngày càng xuống cấp trầm trọng hơn.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/duong-tram-ti-o-lai-chau-hon-3-nam-da-bong-bat-loi-lom-post1847803.tpo
#Dự án làm đường giao thông ở Lai Châu #Nhiều dự án đường nhanh xuống cấp #dự án giao thông ở các huyện cũ trước đây và xã trung tâm mới #Nậm Hàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập với xã Nậm Manh và thị trấn Nậm Nhùn #hạ tầng kỹ thuật ở huyện Nậm Nhùn trước đây #dự án đường giao thông nhanh xuống cấp tại Lai Châu

Đọc nhiều nhất

Chuyện 'muối trải bạt' ở An Ngãi

Chuyện 'muối trải bạt' ở An Ngãi

Từ nghề làm muối thủ công, diêm dân đang từng bước chuyển mình với công nghệ muối trải bạt hiện đại giúp hạt muối sạch hơn, năng suất cao hơn

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Chuyện 'muối trải bạt' ở An Ngãi

Chuyện 'muối trải bạt' ở An Ngãi

Từ nghề làm muối thủ công, diêm dân đang từng bước chuyển mình với công nghệ muối trải bạt hiện đại giúp hạt muối sạch hơn, năng suất cao hơn

Gian hàng Vinamilk thu hút đông đảo khách tham quan tại triển lãm sữa 2026

Gian hàng Vinamilk thu hút đông đảo khách tham quan tại triển lãm sữa 2026

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa – kem – trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.