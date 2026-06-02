Đường trăm tỉ ở Lai Châu hơn 3 năm đã bong bật, lồi lõm

Tuyến đường dài hơn 1 km, mức đầu tư 120 tỉ đồng ở Lai Châu mới sử dụng 3 năm đã hư hỏng nặng, lưu thông mất an toàn.

Tình trạng này xảy ra tại Đường Quảng trường thuộc dự án Đường Quảng trường và hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn (giai đoạn II), huyện Nậm Nhùn, , nay thuộc xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. Trong đó, tuyến đường dài hơn 1 km, có tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng.

Chủ đầu tư công trình này là Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu; đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm. Tuyến đường được bàn giao, đưa vào sử dụng vào tháng 10/2022, đến nay mới được hơn 3 năm, nhưng đã xuống cấp trầm trọng.

Mặt đường nhiều đoạn không còn nhựa đường. Ổ gà xuất hiện liên tục.

Những hố lớn, đọng nước gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi xe máy vào đêm tối.

Do mặt đường hỏng nặng ở phần đường dành cho ô tô nên các phương tiện chủ yếu đi ở làn bên phải. Nhiều đoạn, ngay cả làn bên phải, sát lề đường cũng hỏng nên người dân phải luồn lách qua các ổ gà để đi.

Đoạn trước Quảng trường và trụ sở Đảng ủy, UBND xã Nậm Hàng đã bị lún thành vệt dài. Nhiều đoạn, nhựa át phan bị bong bật, mất kết dính.

Vỉa hè tuyến đường có chỗ cũng đã bị vỡ, hư hỏng.

Gần một năm nay, chính quyền và người dân xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu đã nhiều lần kiến nghị . Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết và con đường này ngày càng xuống cấp trầm trọng hơn.