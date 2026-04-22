Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Từ vụ ngộ độc hơn 200 học sinh: Minh bạch đấu thầu để bảo vệ sức khỏe học đường [Kỳ 3]

Để ngăn chặn ngộ độc thực phẩm, việc công khai năng lực nhà thầu và tăng cường giám sát đa bên là giải pháp cấp bách hiện nay.

Hải Đăng

Theo quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống, vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" trong công tác quản lý suất ăn học đường tại các đô thị lớn. Ngày 30/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 26/CĐ-TTg, nhấn mạnh việc chấn chỉnh công tác kiểm soát an toàn thực phẩm và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Đây được xem là mệnh lệnh hành chính cao nhất buộc các địa phương, trong đó có TP HCM, phải rà soát lại toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu bếp ăn tập thể.

1d-8360.jpg
Công điện số 26/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Dưới góc nhìn chuyên gia, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng giải pháp gốc rễ nằm ở sự minh bạch thông tin. "Chúng ta có Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có các quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và Luật sửa đổi 90/2025. Việc các trường học lạm dụng hình thức LCNT đặc biệt để né tránh đấu thầu rộng rãi cần phải được kiểm tra và xử lý nghiêm. Mọi hồ sơ về nguồn gốc thực phẩm, chứng nhận ISO, HACCP của các nhà thầu như Công ty Hữu Phước phải được công khai cho phụ huynh cùng giám sát", bà Hương đề xuất.

Đồng quan điểm, các chuyên gia đấu thầu cho rằng Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính đã mở ra cơ chế mới về quản lý dự toán và đăng tải thông tin. Chủ đầu tư giờ đây có toàn quyền quyết định nội dung về hàng mẫu và tiêu chuẩn kỹ thuật. Do đó, không có lý do gì để các trường chấp nhận những suất ăn kém chất lượng với mức giá "ngất ngưởng" nhưng tỷ lệ tiết kiệm lại bằng 0.

Giải pháp thiết thực nhất hiện nay là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Theo đó, chủ đầu tư, chính quyền cấp Phường/Xã tại TP HCM cần thành lập các tổ giám sát cộng đồng bao gồm đại diện Ban phụ huynh, y tế cơ sở và thanh niên để đột xuất kiểm tra quy trình tiếp nhận nguyên liệu tại các trường. Bữa ăn của học sinh phải được đảm bảo từ khâu "cánh đồng đến bàn ăn", không thể chỉ dựa trên những bản hợp đồng nằm trên giấy.

Bên cạnh đó, cần có chế tài mạnh tay đối với những nhà thầu vi phạm. Theo quy định của Nghị định 115/2018/NĐ-CP và Nghị định 124/2021/NĐ-CP, hành vi để xảy ra ngộ độc thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tiền hàng trăm triệu đồng và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Đối với Công ty Hữu Phước, việc cơ quan chức năng tìm thấy vi khuẩn Salmonella trong mẫu bệnh phẩm, đồng thời đang chờ đợi kết quả chính thức từ cơ quan chức năng để có thể xem xét các hình thức xử phạt, thậm chí là cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên toàn quốc.

Bảo vệ sức khỏe học sinh là bảo vệ tương lai của đất nước. Minh bạch trong đấu thầu suất ăn không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách mà còn là "tấm khiên" vững chắc nhất ngăn chặn những sự cố đau lòng như vụ hơn 200 học sinh ngộ độc vừa qua. Đã đến lúc tinh thần "thượng tôn pháp luật" phải được thực thi triệt để trong từng bếp ăn trường học.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM VÀ MỆNH LỆNH CHẤN CHỈNH TỪ CHÍNH PHỦ

Hành vi để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học sẽ bị xử lý nghiêm theo các cấp độ kỷ luật hành chính và hình sự:

1. Xử phạt hành chính: Theo Nghị định 115/2018/NĐ-CPNghị định 124/2021/NĐ-CP (sửa đổi), mức phạt đối với hành vi kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn dẫn đến ngộ độc thực phẩm cho nhiều người có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, kèm theo hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động hoặc tước Giấy phép vĩnh viễn.

2. Kỷ luật công vụ: Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rõ: Chấn chỉnh việc buông lỏng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn trường học; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lơ là trách nhiệm, vi phạm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

3. Phòng ngừa từ cơ sở: Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở (cấp Xã theo địa giới hành chính mới 2026) trong việc kiểm tra đột xuất và xử lý kịp thời các vụ việc ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

4. Trách nhiệm dân sự: Đơn vị cung cấp suất ăn phải chịu toàn bộ chi phí điều trị, hồi phục sức khỏe và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân theo quy định tại Điều 53 Luật An toàn thực phẩm 2010.

#đấu thầu #an toàn thực phẩm #ngộ độc học đường #quản lý suất ăn #Minh bạch #giám sát

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

202 học sinh ngộ độc và "mối lương duyên" của Công ty Hữu Phước [Kỳ 1]

Sự cố 202 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây đặt ra dấu hỏi về quy trình chọn Công ty Hữu Phước cung cấp suất ăn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dư luận tại TP HCM vẫn chưa hết lo lắng sau sự cố ngộ độc thực phẩm quy mô lớn xảy ra vào tháng 4/2026 tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP HCM). Con số học sinh phải nhập viện điều trị đã tăng nhanh lên 202 ca, với các triệu chứng nghiêm trọng như sốt cao, nôn ói liên tục và tiêu chảy. Kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã khẳng định sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella trong mẫu bệnh phẩm của các em – một loại vi khuẩn thường lây lan qua thực phẩm không được chế biến hoặc bảo quản đúng cách.

Trong tâm điểm của sự việc, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp suất ăn bán trú theo Hợp đồng số 08/HĐKT/2025 là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (gọi tắt là Công ty Hữu Phước), có trụ sở tại 102/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xã Thạnh Mỹ Tây, TP HCM. Tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này, PV nhận thấy một "mối lương duyên" bền chặt lạ thường giữa nhà thầu và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Lựa chọn nhà thầu "trường hợp đặc biệt": Quyền hạn và trách nhiệm người đứng đầu [Kỳ 2]

Nghị định 214/2025 trao quyền tự quyết suất ăn cho Hiệu trưởng, nhưng đi kèm là trách nhiệm giải trình khắt khe khi xảy ra sự cố.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành với kỳ vọng tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là các trường học trong việc cung ứng suất ăn. Điều 84 của Nghị định này đã cụ thể hóa việc "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" cho các gói thầu suất ăn học đường. Đây là cơ chế cho phép Hiệu trưởng các trường – với vai trò là chủ đầu tư – được chủ động hơn trong việc lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ ăn uống.

Tuy nhiên, tại TP HCM, thực trạng áp dụng cơ chế này đang cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại. Hồ sơ tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây cho thấy, gói thầu cung cấp suất ăn năm 2025 được phê duyệt cho Công ty Hữu Phước thông qua hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" (một biến thể của trường hợp đặc biệt). Điều đáng nói là mức giá trúng thầu hoàn toàn trùng khớp với giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách và nguồn thu từ phụ huynh là 0 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới