Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong mẫu bánh mì vụ ngộ độc ở Lâm Đồng

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy vi khuẩn Salmonella spp xuất hiện trong mẫu nem chua và thịt xá xíu liên quan vụ ngộ độc bánh mì khiến khoảng 97 người nhập viện.

Chiều 22/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang đã phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong mẫu nem chua và thịt xá xíu liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại phường Phan Thiết.

Các mẫu thực phẩm được gửi đi xét nghiệm gồm jambon, chả lụa, nem chua, pa tê và thịt xá xíu. Kết quả cho thấy nem chua và thịt xá xíu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp là tác nhân thường gây nhiễm trùng đường ruột.

Nạn nhân bị ngộ độc bánh mì vừa qua.

Trước đó, khi vụ việc xảy ra, các bệnh viện khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần và sốt. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn và theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Qua khai thác bệnh sử, hầu hết bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì thịt nguội mua tại một xe bán bánh mì bên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết. Tính đến sáng 18/12, tổng số ca nhập viện liên quan vụ việc đã tăng lên 97 trường hợp.

Kết quả điều tra cho thấy nem chua được cung cấp từ một cơ sở sản xuất thuộc hộ kinh doanh tại TP HCM và được bảo quản trong tủ đông tại nhà.

Riêng thịt xá xíu do chủ cơ sở tự chế biến tại nhà ở khu phố 22, phường Phan Thiết.

Trước đó, như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định chủ cơ sở bán bánh mì không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nhiều nguyên liệu được mua trôi nổi trên thị trường, không có hợp đồng, hóa đơn chứng từ; việc mua bán chủ yếu giao dịch qua điện thoại và giao hàng trực tiếp.