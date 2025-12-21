Hà Nội

Xã hội

Hé lộ nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc tại Bánh mì Hồng Vân

Các loại nhân bánh mì do cơ sở Hồng Vân cung cấp gồm chả bò, chả heo, bơ và ớt rim đều cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Tuệ Minh

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn sau khi ăn bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 13-16/12/2025, Sở Y tế tỉnh đã chính thức có báo cáo về kết quả điều tra và xác định nguyên nhân gây bệnh.

Theo kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang được công bố ngày 19/12/2025, nguyên nhân chính dẫn đến vụ ngộ độc là do thực phẩm nhiễm vi sinh vật.

z7323725678067-8d0208d27029f474df38222a2f40c27c.jpg
Cơ sở chính sản xuất nem chả và bánh mì Hồng Vân trước khi diễn ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Các mẫu bệnh phẩm thu thập từ bệnh nhân tại các cơ sở y tế cho thấy có 04 mẫu phân dương tính với vi khuẩn Salmonella spp và 01 mẫu dương tính với cả Salmonella spp cùng Staphylococcus aureus.

Các loại nhân bánh mì do cơ sở cung cấp gồm chả bò, chả heo, bơ và ớt rim đều cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Mẫu rau ngò đi kèm bánh mì cũng được phát hiện nhiễm vi khuẩn Salmonella spp và vi khuẩn Bacillus cereus.

Qua điều tra thực tế tại cơ sở sản xuất chính của ông Nguyễn Hồng (địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành), đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm (ATTP).

1000023678.jpg
Qua kiểm tra cho thấy cơ sở nem chả, bánh mì Hồng Vân có nhiều vi phạm về Vệ sinh ATTP.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, hay hồ sơ công bố sản phẩm các loại chả.

Chủ cơ sở chưa chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu dùng để sản xuất và chế biến thực phẩm.

Khu vực sản xuất không tuân thủ nguyên tắc một chiều, không tách biệt với các nguồn ô nhiễm và các yếu tố gây hại.

Chủ cơ sở và nhân viên tham gia chế biến đều không có giấy khám sức khỏe hay xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP theo quy định.

Vụ ngộ độc đã khiến 203 người phải nhập viện cấp cứu tại các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh như Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phúc Hưng.

Các bệnh nhân đều có triệu chứng chung là đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt cao và đau đầu sau khi ăn bánh mì mua tại các điểm bán hiệu Hồng Vân từ chiều 11/12 đến sáng 13/12.

Đến nay, phần lớn bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện, chỉ còn 11 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Trước những sai phạm nêu trên, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm và yêu cầu tất cả các quầy bánh mì Hồng Vân (bao gồm cả các điểm nhượng quyền) tạm ngừng kinh doanh.

Sở Y tế cũng đã kiến nghị UBND phường Cẩm Thành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cơ sở theo quy định của pháp luật.

Hàng chục bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Vân.
