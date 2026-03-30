Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 31/3: Bọ Cạp tài lộc sáng rực, nhân duyên hư hao

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 31/3, Bọ Cạp đang có vận quý nhân, công việc hay tài lộc đều đang lên. Xử Nữ muốn có thành tích đừng bỏ lỡ cơ hội.

Bích Hậu
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay bình thường, gặp chuyện đừng hoảng hốt, đều là vấn đề nhỏ có thể xử lý ổn thỏa. Sự nghiệp: Bình thường, công việc bận rộn một chút có thể giúp bản thân bớt suy nghĩ lung tung, cứ tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ và bớt hao tổn tâm trí là được, dù có rắc rối thì cũng đều là chuyện nhỏ không phải không giải quyết được. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính, tiếp xúc thêm vài loại dự án có thể mở rộng phạm vi lựa chọn, đừng tự giới hạn bản thân là được. Tình cảm: Bình thường, cả hai bên đều có không ít việc phải làm, hiện tại chưa thể rút ra thời gian để quan tâm đến nửa kia. Sức khỏe: Tạm ổn, cơ thể không có vấn đề gì lớn, về cơ bản là khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, nghe nhiều lời chia sẻ kinh nghiệm không có gì là xấu, nên bớt đi đường vòng và nâng cao hiệu suất làm việc. Sự nghiệp: Khá tốt, khi làm việc có người chỉ dẫn, dù là vạch ra lỗi sai thì cũng đừng nóng nảy, khiêm tốn lắng nghe ý kiến để nâng cao trình độ chuyên môn của mình chính là điều tốt. Tài lộc: Tương đối tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính, thử nghiệm một số dự án do các tổ chức lớn phát hành cũng không sao, cái nào không hiểu rõ hoặc không chắc chắn thì đừng tham gia. Tình cảm: Khá tốt, nửa kia quan tâm đến bạn khá nhiều, chỉ là hơi cằn nhằn một chút mà thôi. Sức khỏe: Khá tốt, tinh thần và thể lực khá sung mãn.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay cần có ý thức nhìn nhận đại cục, nếu không bản thân cũng khó nhận được lợi ích. Sự nghiệp: Hơi tốt, không có vấn đề gì xuất hiện, chỉ là làm việc phải tuân theo sự sắp xếp của tập thể, điều này có thể không phù hợp với ý nguyện cá nhân, chú ý điều chỉnh tốt tâm lý. Tài lộc: Khá ổn, nếu cảm thấy việc chi tiêu có phần quá sức thì hãy chừng mực lại một chút, đừng cố gượng ép là được. Tình cảm: Khá tốt, bạn và người ấy ngoài việc giữ gìn mối quan hệ thì cũng cần chú ý hòa hợp với bạn bè và người nhà của đối phương. Sức khỏe: Hơi tốt, vận động điều độ sẽ có lợi cho cơ thể.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay phải học cách phân biệt người tốt kẻ xấu, tránh việc bị lợi dụng mà không hề hay biết. Sự nghiệp: Hơi kém, ở chốn công sở bản thân có suy nghĩ hay kế hoạch gì thì phải xem xét tình hình có phù hợp hay không rồi hẵng nói rõ với người khác, cẩn thận kẻo bị người ta phá hoại thì không hay. Tài lộc: Hơi kém, về mặt đầu tư quản lý tài chính đừng hùa theo đám đông một cách mù quáng, đôi khi cẩn trọng một chút lại có thể né được cạm bẫy. Tình cảm: Bình thường, trong mối quan hệ thân mật đừng nghĩ đến chuyện chiếm lợi lộc, nửa kia không chiếm lợi ích của mình đã là tốt lắm rồi. Sức khỏe: Bình thường, chú ý dưỡng sinh khoa học, bớt làm những việc vô ích ảnh hưởng sức khỏe là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay khá tốt, việc đánh giá con người và sự việc tốt nhất nên có tiêu chuẩn của riêng mình. Sự nghiệp: Khá tốt, ở chốn công sở làm việc theo nguyên tắc không có gì là xấu, hãy kiên trì đừng thỏa hiệp, rủi có chuyện xảy ra sẽ không ai giúp đâu, những hành động tưởng chừng ích kỷ lại thường có thể tự cứu lấy chính mình. Tài lộc: Khá tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính cơ bản có thể đạt được mức cân bằng thu chi, việc tiêu tiền cũng đã được kiểm soát. Tình cảm: Khá tốt, bạn và nửa kia ở bên nhau cảm thấy khá thoải mái, về cơ bản không xảy ra mâu thuẫn gì. Sức khỏe: Hơi tốt, có ý thức bắt đầu chăm sóc cơ thể thì không bao giờ là muộn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay bình thường, may mắn không được tốt cho lắm, làm việc vẫn phải dựa vào sự nỗ lực chân thành và thực tế mới được. Sự nghiệp: Bình thường, môi trường chốn công sở hiện tại đã xuất hiện sự thay đổi, muốn tạo ra thành tích thì cần bắt tay vào hành động ngay, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt, trở nên tốt hơn hay tệ đi đều nằm ở khoảnh khắc này. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính hãy quan sát xem người khác làm thế nào rồi mới hành động, như vậy có thể tránh đi đường vòng. Tình cảm: Bình thường, hai bên chung sống không có vấn đề gì lớn, những cãi vã nhỏ nhặt không thể gây ra rắc rối gì. Sức khỏe: Tạm ổn, trạng thái thể chất và tinh thần đều ở mức chấp nhận được.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay khá ổn, bạn cần chú ý tránh tình trạng cả thèm chóng chán, học hỏi thứ mới mà không muốn dành thời gian là điều không thực tế. Sự nghiệp: Khá ổn, có cơ hội lựa chọn thực hiện dự án thì hãy dụng tâm mà chọn, đừng hờ hững rồi lại kén cá chọn canh, khiến cấp trên và khách hàng phật lòng thì hỏng bét. Tài lộc: Tạm ổn, thời gian tiếp xúc với các dự án mới khá nhiều, tầm nhìn cần rộng mở hơn, đừng thấy cái gì cũng chướng mắt và không hài lòng. Tình cảm: Khá ổn, mối quan hệ thân mật coi như được, hai bên tương tác nhiều và hầu như không có những lúc gượng gạo im lặng. Sức khỏe: Khá ổn, cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tràn đầy.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay tốt hơn, khó khăn chỉ là chuyện tạm thời, không thể đánh mất đi nhiệt huyết phấn đấu và nỗ lực. Sự nghiệp: Gặp được quý nhân, chốn công sở gặp dữ hóa lành, công việc tăng tốc, cơ hội bật lên rõ ràng, có thể đạt được điều mình mong muốn bấy lâu. Tài lộc: Sáng sủa, áp lực kinh tế lớn đã tạo nên tinh thần thép của Bọ Cạp, chỉ chờ có cơ hội sẽ bùng nổ, không còn phải lo lắng về nguồn vốn hay thu nhập nữa. Tình cảm: Hơi kém, hai người thiếu đi sự bao dung và đều muốn đối phương phải thỏa hiệp trước mới xong. Sức khỏe: Bình thường, chú ý giải tỏa những cảm xúc tiêu cực.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay có thể nhận ra mình làm việc chưa có thực lực quá mạnh, tốt hơn hết là nên làm những việc vừa sức mình. Sự nghiệp: Hơi kém, kiên trì theo đuổi một nhiệm vụ nào đó là điều tốt, nhưng phải hiểu rõ thế mạnh và điểm sở trường của bản thân ở đâu, buông tay đúng lúc ngược lại mới là việc làm đúng đắn. Tài lộc: Hơi kém, bớt tiêu tiền bừa bãi lại, chi tiêu có kế hoạch thì mới không rơi vào cảnh căng thẳng tài chính. Tình cảm: Bình thường, bạn và nửa kia khi ở chung đừng có việc gì cũng ôm đồm làm thay hết, như vậy sẽ dung túng cho những thói quen xấu của đối phương. Sức khỏe: Bình thường, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi là được, đừng làm việc quá sức.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay đừng sống quá căng thẳng và lo âu, đối mặt với mọi việc bằng thái độ ung dung một chút sẽ tốt hơn. Sự nghiệp: Bình thường, hãy dùng tâm trạng thoải mái để làm việc và bớt lo lắng về kết quả ra sao, tâm lý tốt thì thực lực tự nhiên sẽ được phát huy suôn sẻ, những người xung quanh cũng sẽ trở nên công nhận bạn. Tài lộc: Bình thường, có một số dự án nhỏ bạn có thể làm thử, biết đâu sẽ thu được chút lợi nhuận. Tình cảm: Bình thường, hai người ở bên nhau hãy giao tiếp nhiều hơn, nói ra những lời thật lòng sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ phát triển. Sức khỏe: Bình thường, bổ sung vitamin hợp lý là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay tạm ổn, xác định đúng vị trí của bản thân và đừng cố tỏ ra mạnh mẽ là được. Sự nghiệp: Bình thường, khi làm việc, chuyện của mình thì hãy dồn tâm huyết làm cho tốt, chuyện không liên quan đến mình thì bớt hỏi han, giả ngốc đúng lúc có thể giảm thiểu xác suất vướng vào rắc rối, chắc hẳn bạn cũng không muốn lãng phí cả thời gian lẫn sức lực vào những việc này đâu nhỉ. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính hãy thử nghiệm từ những dự án dễ làm trước thì mới không bị đổ bể. Tình cảm: Tạm ổn, hai bên đều có sự kiên nhẫn để giao tiếp, có chuyện gì thì cứ nói đàng hoàng, đừng mỉa mai châm biếm nhau là được. Sức khỏe: Tạm ổn, trạng thái tổng thể khá tốt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá tốt, bạn nói đạo lý với người khác cơ bản đều thông suốt, không có tình huống nào quá tốn sức. Sự nghiệp: Khá tốt, việc giải quyết vấn đề không còn quá khó khăn nữa, thể hiện khía cạnh mạnh mẽ một cách vừa phải sẽ có lợi hơn cho việc hoàn thành nhiệm vụ, một số người vốn dĩ có thói quen nhìn người để đối xử. Tài lộc: Khá tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính chú ý kiểm tra xem đã hiểu hết các điều khoản chưa, có vấn đề hay chỗ nào không hiểu không để tránh gây ra tổn thất. Tình cảm: Khá tốt, cả hai đều muốn trao đổi những chủ đề có ý nghĩa một chút, không muốn cứ mãi nói những chuyện vô bổ. Sức khỏe: Khá tốt, đừng để cơ thể bị bốc hỏa là được. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Theo Sohu
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay môi trường lớn sẽ ảnh hưởng đến việc làm của mình, chú ý thuận theo tự nhiên thì hơn. Sự nghiệp: Chốn công sở môi trường làm việc không tốt bản thân cũng khó tạo ra thành tích, gặp vấn đề giải quyết vấn đề là được rồi đừng tự tìm phiền não, có thể xử lý đến mức độ nào thì xử lý đến đó vậy. Tài lộc: Về phương diện đầu tư quản lý tài chính có một số tổn thất khó tránh khỏi, nên chuẩn bị sẵn phương án dự phòng liên quan và giữ tâm thái bình thường thì hơn. Tình cảm: Khá yếu, đôi bên đều cảm thấy chung sống mệt mỏi, chỉ cần có một chút chuyện xuất hiện là sẽ khiến các bạn cãi vã. Sức khỏe: Hơi yếu, chú ý đừng để bị cảm là được.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay hành sự có suy nghĩ riêng cũng không thể làm gì, không được làm chủ không có quyền quyết định thì chỉ sốt ruột vô ích. Sự nghiệp: Trong công việc dự án không phù hợp với mình tốt nhất đừng tiếp nhận, để cấp trên và khách hàng nghi ngờ là năng lực cá nhân. Tài lộc: Làm dự án cần cầu sự ổn định thì hơn, dự án không nắm chắc thì đừng nhúng tay vào, đừng cố gắng thay đổi hiện trạng. Tình cảm: Bạn và bạn đời chung sống dễ xảy ra mâu thuẫn, quá khăng khăng giữ ý kiến của mình không có lợi cho việc xoa dịu mối quan hệ căng thẳng. Sức khỏe: Chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay vận thế rất tốt, trong lòng biết rõ mình muốn gì không câu nệ tiểu tiết. Sự nghiệp: Làm việc cẩn trọng, không sợ chịu khổ, chú ý tiểu tiết đừng qua loa phạm sai lầm là sẽ đạt được mục đích, gặt hái được thành tựu mình mong đợi. Tài lộc: Có vận may gõ cửa, quý nhân mang theo dự án tốt, có lợi nhuận cao. Tuy nhiên đầu tư quản lý tài chính vẫn cần tham khảo nhiều nguồn thông tin, bảo vệ tốt nguồn vốn. Tình cảm: Mối quan hệ thân mật phát triển thuận lợi, đôi bên đều sẽ chủ động bày tỏ tình cảm không hề ấp úng ngại ngùng. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh tinh khí thần dồi dào.
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới