Tử vi 12 cung hoàng đạo 29/3: Thiên Bình phúc lộc hội tụ, bật lên ngoạn mục

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/3, Thiên Bình may mắn gặp quý nhân, dễ dàng đạt như ý nguyện. Sư Tử có người tự nguyện giúp đỡ đừng từ chối.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay hành sự có suy nghĩ riêng cũng không thể làm gì, không được làm chủ không có quyền quyết định thì chỉ sốt ruột vô ích. Sự nghiệp: Trong công việc dự án không phù hợp với mình tốt nhất đừng tiếp nhận, để cấp trên và khách hàng nghi ngờ là năng lực cá nhân. Tài lộc: Làm dự án cần cầu sự ổn định thì hơn, dự án không nắm chắc thì đừng nhúng tay vào, đừng cố gắng thay đổi hiện trạng. Tình cảm: Bạn và bạn đời chung sống dễ xảy ra mâu thuẫn, quá khăng khăng giữ ý kiến của mình không có lợi cho việc xoa dịu mối quan hệ căng thẳng. Sức khỏe: Chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, làm việc không xuất hiện vấn đề gì lớn, thuộc trạng thái bình yên suôn sẻ. Sự nghiệp: Chốn công sở tự mình phụ trách tốt nhiệm vụ bổn phận đừng cản trở là được rồi, cấp trên đối với bạn yêu cầu không nhiều, cảm xúc quá mức căng thẳng lo âu cũng ít đi rồi. Tài lộc: Dự án muốn thu lợi còn cần thời gian lên men, không thể sốt ruột cứ cẩn trọng thao tác là được, lợi nhuận sớm muộn gì cũng sẽ có. Tình cảm: Hai bên ở bên nhau cảm thấy an tâm, không xuất hiện chuyện cãi vã. Sức khỏe: Trạng thái cơ thể vẫn được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay tạm ổn, cần sắp xếp tốt thời gian của mình như vậy hành sự mới không bị luống cuống tay chân. Sự nghiệp: Trong công việc hơi bận rộn một chút cũng không sao, trước tiên ổn định tâm trí tránh xảy ra sai sót là được, bên cạnh có người có thể cung cấp một số sự hỗ trợ, khi bận không xuể có thể tìm họ giúp đỡ. Tài lộc: Chú ý giữ cân bằng thu chi, chi tiêu lý trí thì hơn. Tình cảm: Hai người chung sống hòa nhã với nhau là phần nhiều, tương tác thường xuyên sẽ không phớt lờ đối phương. Sức khỏe: Tâm trạng tốt khá ít khi sinh hờn dỗi vô cớ này nọ.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay bình thường, bạn muốn nhận được sự giúp đỡ và thấu hiểu của người bên cạnh tất nhiên phải bỏ ra nhiều chi phí thời gian để giải thích. Sự nghiệp: Khi làm việc cứ làm theo đúng trình tự thì không có vấn đề gì lớn, muốn nhận được sự ủng hộ từ đội ngũ không hề dễ dàng, bạn cần phải giải thích tính tất yếu của loại viện trợ này, muốn thuyết phục mọi người tốn thời gian là chuyện tất nhiên. Tài lộc: Về phương diện đầu tư quản lý tài chính ý tưởng khá nhiều, khuyên bạn nên dựa vào tình hình thực tế để đưa ra lựa chọn thì hơn. Tình cảm: Mối quan hệ thân mật phát triển không xuất hiện vấn đề gì lớn chỉ là chung sống bình đạm. Sức khỏe: Đừng để bị mệt là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay bình thường, một mình làm việc không vấn đề gì, nhưng có người chủ động đến giúp đỡ thì cũng đừng từ chối, tiết kiệm được chút công sức thì tốt hơn. Sự nghiệp: Trong công việc thích độc lập hoàn thành nhiệm vụ, nhưng giao lưu nhiều với người xung quanh không có gì không tốt, có người giúp tay mà không dùng cũng là tự làm khó mình. Tài lộc: Về phương diện đầu tư quản lý tài chính trước tiên hãy tìm hiểu chi tiết dự án, làm rõ ràng rồi hẵng nói xem có nên làm hay không. Tình cảm: Thái độ của nửa kia đối với bạn hơi lạnh nhạt, đi tìm hiểu nhiều hơn xem đã xảy ra chuyện gì thì hơn. Sức khỏe: Không có gì khó chịu.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay khá tốt, đạt được thành tích tốt không phải là vấn đề lớn, một phần vất vả một phần thu hoạch. Sự nghiệp: Chốn công sở làm việc theo đúng trình tự đa phần có thể đạt được thành tích lý tưởng, đừng do dự mờ mịt cứ chuyên tâm làm tốt dự án là được, lúc này ai ý chí kiên định thì người đó có thể thành công. Tài lộc: Làm dự án có thể thu được một số lợi nhuận hoặc dựa vào tiết kiệm cũng được, kết quả cơ bản đều khiến người ta hài lòng. Tình cảm: Mối quan hệ của đôi bên vẫn coi là hài hòa, vì để tình cảm tốt đẹp hơn sẽ dụng tâm chung sống. Sức khỏe: Chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi đừng quá mệt mỏi.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay may mắn ập tới, bạn hành sự không bảo thủ, dự án mới dễ đạt được thành công. Sự nghiệp: Chốn công sở hành sự bảo thủ không dễ xảy ra sai sót gì, nhưng cũng dễ bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với dự án mới và mở rộng tầm mắt, bạn rất quyết đoán lại hành sự linh hoạt, đổi mới, rất có lợi trong công việc. Tài lộc: Khá tốt, phúc lộc hội tụ, quý nhân chỉ đường, chỉ cần an phận làm dự án là có thể nhận được mức lợi nhuận mong muốn, chú ý biết đủ là được đừng tham lam. Tình cảm: Bạn và bạn đời chung sống không có vấn đề gì lớn, cứ đều đều theo khuôn khổ chỉ là hơi thiếu đi sự mới mẻ mà thôi. Sức khỏe: Vận động gân cốt thích hợp sẽ có lợi cho sức khỏe.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay khá tốt, bạn muốn chia sẻ những điều thú vị với mọi người nhưng cần chú ý chọn đúng người mới có thể có được trải nghiệm tốt. Sự nghiệp: Chốn công sở làm việc không có tâm lý phân biệt đối xử, cũng sẵn lòng giúp đỡ những người đang gặp rắc rối vượt qua cửa ải khó khăn, nhân duyên tốt này thường có thể giúp được việc lớn vào một thời khắc quan trọng nào đó. Tài lộc: Về phương diện đầu tư quản lý tài chính trong tay có dự án gì thì làm cái đó, cố gắng kiểm soát số tiền đầu tư là được. Tình cảm: Mối quan hệ thân mật chung sống hài hòa, nói chủ đề gì cũng đều có thể nhận được sự phản hồi tích cực từ đối phương. Sức khỏe: Cảm xúc ổn định ít lo âu.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay tạm ổn, chỉ cần vất vả bỏ ra công sức thì lợi nhuận cơ bản đều sẽ có không cần phải lo lắng quá nhiều. Sự nghiệp: Trong công việc làm theo đúng trình tự là được, không có vấn đề gì lớn xuất hiện, bạn có thể đạt được thành tích tốt ít nhất việc báo cáo kết quả là không có vấn đề gì, muốn đạt được thành tựu nhiều hơn nữa còn phải nỗ lực thêm. Tài lộc: Cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, tiết kiệm tiền ở những khoản nhỏ nhặt cũng có thể có thu hoạch không nhỏ. Tình cảm: Hai bên chung sống hài hòa không bới móc ra được đối phương có điểm gì không tốt. Sức khỏe: Nghỉ ngơi tử tế đừng để quá mệt mỏi.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay bình thường, có khó khăn cũng chỉ là chuyện tạm thời không cần thiết phải ủ rũ chau mày. Sự nghiệp: Chốn công sở xuất hiện nhạc đệm nhỏ là hiện tượng bình thường, không có ai có thể luôn luôn thành công không thất bại, không chịu trắc trở, ứng phó như thế nào mới là điều thử thách thực lực của một người. Tài lộc: Dự án gặp trở ngại vẫn có cơ hội giải quyết, đừng quá nản chí có thể nhờ chuyên gia tư vấn xử lý thì hơn. Tình cảm: Bạn và đối phương cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề tình cảm hiện tại thì hơn, đừng có không làm gì cả. Sức khỏe: Vận động thích hợp là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay bình thường, sự chú ý dễ bị phân tán, những việc không cần thiết phải xử lý ngay thì cứ gác lại từ từ hẵng làm. Sự nghiệp: Trong công việc sau khi thời gian bị chia nhỏ có thể việc nào cũng không thể làm xong làm tốt, hiện tại cần làm tốt việc tích hợp cứ bận rộn với những việc khẩn cấp nhất, quan trọng nhất trước, những việc khác đều dời lại phía sau thì hơn. Tài lộc: Áp lực kinh tế không hề nhỏ, chú ý tính toán tỉ mỉ đừng làm những chuyện vung tiền như rác nữa. Tình cảm: Đôi bên không có thời gian giao lưu đều bận đi làm việc khác rồi. Sức khỏe: Cố gắng đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ thì tốt hơn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)
