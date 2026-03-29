Tử vi 12 cung hoàng đạo 30/3: Song Ngư gặp quý nhân, đổi vận giàu có

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 30/3, Song Ngư có cơ hội được gặp quý nhân chỉ bảo, có cơ may đổi đời. Kim Ngưu chú ý thái độ làm việc nơi công sở.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay môi trường lớn sẽ ảnh hưởng đến việc làm của mình, chú ý thuận theo tự nhiên thì hơn. Sự nghiệp: Chốn công sở môi trường làm việc không tốt bản thân cũng khó tạo ra thành tích, gặp vấn đề giải quyết vấn đề là được rồi đừng tự tìm phiền não, có thể xử lý đến mức độ nào thì xử lý đến đó vậy. Tài lộc: Về phương diện đầu tư quản lý tài chính có một số tổn thất khó tránh khỏi, nên chuẩn bị sẵn phương án dự phòng liên quan và giữ tâm thái bình thường thì hơn. Tình cảm: Khá yếu, đôi bên đều cảm thấy chung sống mệt mỏi, chỉ cần có một chút chuyện xuất hiện là sẽ khiến các bạn cãi vã. Sức khỏe: Hơi yếu, chú ý đừng để bị cảm là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay làm việc cần cân nhắc đến khá nhiều người, lơ đễnh một chút đắc tội với người khác thì hỏng bét. Sự nghiệp: Trong công việc hành sự cần nhìn sắc mặt, cấp trên và khách hàng thậm chí là đồng nghiệp xung quanh đều không thể không để tâm, họ quá mong manh và nhạy cảm, thường xuyên làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Tài lộc: Hơi yếu, chỉ có thể làm một số dự án nắm chắc phần thắng, nguồn vốn bị chiếm dụng nhiều nên chẳng thể lựa chọn được thứ gì mới mẻ. Tình cảm: Bình thường, hai người có nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng cũng sẽ xuất hiện tình trạng thấy phiền phức. Sức khỏe: Hơi yếu, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử hôm nay làm việc không gặp khó khăn gì là có thể giành được thành công, xác suất nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ cũng cao. Sự nghiệp: Vẫn tốt, trong công việc cứ làm theo kế hoạch là được, việc thúc đẩy tiến độ dự án không thể lơi lỏng, nếu có thể mượn sức mạnh của người xung quanh để hoàn thành nhiệm vụ thì càng tốt hơn. Tài lộc: Tạm ổn, tìm được dự án tăng thu giảm chi phù hợp là rất quan trọng, kiếm tiền hay tiết kiệm tiền đều không phải là chuyện đơn giản. Tình cảm: Tạm ổn, trong mối quan hệ thân mật đã có thời gian và tinh lực để quan tâm đến đối phương rồi, nên làm nhiều việc để bù đắp những thiếu sót thì hơn. Sức khỏe: Vẫn tốt, cơ thể khỏe mạnh.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay nên đổi vị trí suy nghĩ nhiều hơn, dành cho người bên cạnh một chút sự thấu hiểu và giúp đỡ thì tốt. Sự nghiệp: Trong công việc dựa vào đông người chưa chắc đã có thể nâng cao hiệu suất, mấu chốt là phải tìm đúng người để hợp tác mới được, bạn có lẽ sẽ gặp phải chuyện gì đó và nhân cơ hội này nhìn rõ hiện thực để đưa ra lựa chọn. Tài lộc: Vẫn tốt, về phương diện đầu tư quản lý tài chính bớt nghe những lời khuyên thiếu tin cậy, lời nói của chuyên gia mới có giá trị tham khảo. Tình cảm: Khá tốt, bạn và bạn đời bớt vướng bận vào quá khứ, quan tâm đến cảm nhận hiện tại mới quan trọng hơn. Sức khỏe: Hơi tốt, thể chất và tinh thần thư giãn, ít căng thẳng.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay đủ loại chuyện hỗn loạn rất nhiều, bạn không muốn làm cũng hết cách. Sự nghiệp: Khá yếu, khi làm việc xác suất đóng vai trò dọn dẹp tàn cuộc là rất lớn, hết cách với cấp trên và khách hàng đành phải cắn răng mà làm thôi, hiện tại hãy điều chỉnh tốt tâm thái của mình trước để tránh năng lượng tiêu cực quá mức là được. Tài lộc: Khá yếu, về phương diện đầu tư quản lý tài chính những dự án làm không tốt chi bằng sớm buông tay, nếu không tổn thất có thể không dừng lại được. Tình cảm: Khá yếu, muốn tình cảm bền lâu thì việc giả vờ một chút một cách thích hợp cũng là điều bắt buộc. Sức khỏe: Hơi yếu, đừng thức khuya quá nhiều.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay làm việc đừng sốt ruột, nhìn từ thực lực thì sẽ không xuất hiện khả năng lật xe nào đâu. Sự nghiệp: Vẫn ổn, trong công việc muốn giành được thành tích tốt không khó, lúc cần nỗ lực thì đừng do dự cứ cắm đầu vào làm là xong, càng ít hoang mang bàng hoàng càng có thể nhận được kết quả tốt. Tài lộc: Vẫn ổn, trước tiên hãy làm tốt dự án trong tay, tránh đầu tư bốc đồng thì sẽ không xuất hiện tổn thất lớn nào. Tình cảm: Vẫn ổn, bạn và nửa kia ở bên nhau trải qua thiết thực ổn định, đôi bên đều không có điểm gì không hài lòng. Sức khỏe: Vẫn ổn, cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình hôm nay hành sự hơi thiếu hụt hậu vận, điều chỉnh phương pháp làm việc một cách thích hợp để cải thiện một chút là được. Sự nghiệp: Vẫn ổn, trong công việc làm nhiệm vụ không thể thiếu kiên nhẫn không kiên trì được, mở đầu suôn sẻ thì phải duy trì nếu không những nỗ lực trước đó đều uổng phí cả, xuất hiện bất kỳ tình huống nào cũng phải có ý thức kịp thời điều chỉnh mới được. Tài lộc: Vẫn ổn, nghĩ cách tiết kiệm nhiều hơn bớt tiêu xài phung phí thì tốt. Tình cảm: Bình thường, hai người chung sống không có chuyện gì không tốt xuất hiện, cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua thôi. Sức khỏe: Bình thường, ăn uống chú ý giữ quy luật một chút thì hơn.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay đừng tự gia tăng gánh nặng cho bản thân nữa, chèn ép chính mình để đổi lấy lợi ích không phải là kế sách lâu dài. Sự nghiệp: Khá yếu, chốn công sở trước tiên phải xác định rõ trách nhiệm của mình ở đâu, những việc không nên phụ trách thì đừng làm, lập trường kiên định mới không dễ dàng bị lừa gạt bắt nạt. Tài lộc: Hơi yếu, cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết, nghĩ cách nâng cao thu nhập mới là điều quan trọng. Tình cảm: Khá yếu, bạn đối với bạn đời luôn có tình trạng tinh thần trách nhiệm quá mức, coi người ta như trẻ con là không được đâu. Sức khỏe: Hơi yếu, bớt lo chuyện bao đồng, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình thì tốt.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay quan tâm nhiều hơn đến cảm nhận của bản thân, không muốn nhượng bộ người khác một cách vô nguyên tắc nữa. Sự nghiệp: Bình thường, trong công việc chuyên tâm làm chính sự của mình đừng bận tâm những người khác ra sao là được, xử lý nhiệm vụ bổn phận trước mới là quan trọng. Tài lộc: Bình thường, về phương diện đầu tư quản lý tài chính cẩn trọng bắt tay vào dự án mới, đặc biệt là khi đủ loại thông tin đều không minh bạch. Tình cảm: Bình thường, trong mối quan hệ thân mật, cảm xúc không còn được như trước nữa, sự quan tâm sẽ dành nhiều hơn cho chính mình. Sức khỏe: Bình thường, nghỉ ngơi tử tế, bảo dưỡng tốt cơ thể rất quan trọng.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay giao tiếp không cẩn thận là có thể gây ra hiểu lầm. Sự nghiệp: Bình thường, trong công việc luôn có những người không nắm rõ tình hình tồn tại, muốn thúc đẩy nhiệm vụ đành phải tốn thời gian giao tiếp rõ ràng mới được, điểm này phải hiểu rõ trong lòng. Tài lộc: Bình thường, những khoản chi tiêu cho việc ngoại giao nhân sự có lẽ sẽ nhiều lên, chú ý kiểm soát đừng để chi tiêu vượt mức là được. Tình cảm: Bình thường, bạn và đối phương giao tiếp không thể nóng vội, có việc nói việc đừng để cảm xúc tiêu cực quá nhiều. Sức khỏe: Bình thường, bớt ăn uống quá độ là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay làm việc về cơ bản đều có thể có thành tích tốt. Sự nghiệp: Tạm ổn, khi làm việc sẽ trở nên bận rộn hơn, chí ít thì có cơ hội để tạo ra thành tích vẫn tốt hơn vạn lần việc chẳng có chuyện gì làm và xôi hỏng bỏng không, hãy trân trọng cơ hội hiện tại và nỗ lực cho tốt nhé. Tài lộc: Tạm ổn, tiền bạc có vào có ra luân chuyển mới là tốt nhất, tiêu quá nhiều hay tiết kiệm quá mức đều không phải là chuyện tốt. Tình cảm: Vẫn ổn, hai người chung sống hài hòa những lúc giúp đỡ lẫn nhau khá nhiều, khá ít xuất hiện tình huống không thấu hiểu người khác. Sức khỏe: Vẫn ổn, cơ thể khỏe mạnh tinh lực khá dồi dào.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay hành sự không bảo thủ cứng nhắc, biết quan sát tỉ mỉ những người thành công. Sự nghiệp: Khá tốt, chốn công sở hành sự lanh lợi một chút thì tốt, tuân thủ nguyên tắc để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tài lộc: Vẫn tốt, có quý nhân chỉ lối dẫn đường nên gặp dữ hóa lành, có được cơ may làm giàu, nên cố gắng nắm bắt cơ hội. Tình cảm: Vẫn tốt, nên đổi sang một chủ đề thoải mái khi giao tiếp với đối phương. Sức khỏe: Khá tốt, trạng thái tổng thể không tồi.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
Theo Sohu
Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 29/3: Thiên Bình phúc lộc hội tụ, bật lên ngoạn mục

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/3, Thiên Bình may mắn gặp quý nhân, dễ dàng đạt như ý nguyện. Sư Tử có người tự nguyện giúp đỡ đừng từ chối.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay hành sự có suy nghĩ riêng cũng không thể làm gì, không được làm chủ không có quyền quyết định thì chỉ sốt ruột vô ích. Sự nghiệp: Trong công việc dự án không phù hợp với mình tốt nhất đừng tiếp nhận, để cấp trên và khách hàng nghi ngờ là năng lực cá nhân. Tài lộc: Làm dự án cần cầu sự ổn định thì hơn, dự án không nắm chắc thì đừng nhúng tay vào, đừng cố gắng thay đổi hiện trạng. Tình cảm: Bạn và bạn đời chung sống dễ xảy ra mâu thuẫn, quá khăng khăng giữ ý kiến của mình không có lợi cho việc xoa dịu mối quan hệ căng thẳng. Sức khỏe: Chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, làm việc không xuất hiện vấn đề gì lớn, thuộc trạng thái bình yên suôn sẻ. Sự nghiệp: Chốn công sở tự mình phụ trách tốt nhiệm vụ bổn phận đừng cản trở là được rồi, cấp trên đối với bạn yêu cầu không nhiều, cảm xúc quá mức căng thẳng lo âu cũng ít đi rồi. Tài lộc: Dự án muốn thu lợi còn cần thời gian lên men, không thể sốt ruột cứ cẩn trọng thao tác là được, lợi nhuận sớm muộn gì cũng sẽ có. Tình cảm: Hai bên ở bên nhau cảm thấy an tâm, không xuất hiện chuyện cãi vã. Sức khỏe: Trạng thái cơ thể vẫn được.
Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 28/3: Bạch Dương đánh bay xui xẻo, tài lộc dồi dào

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 28/3, Bạch Dương hôm nay được trời thương, dễ dàng gặt hái thành công. Nhân Mã chớ vội vàng kẻo hỏng việc.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay vận thế rất tốt, trong lòng biết rõ mình muốn gì không câu nệ tiểu tiết. Sự nghiệp: Làm việc cẩn trọng, không sợ chịu khổ, chú ý tiểu tiết đừng qua loa phạm sai lầm là sẽ đạt được mục đích, gặt hái được thành tựu mình mong đợi. Tài lộc: Có vận may gõ cửa, quý nhân mang theo dự án tốt, có lợi nhuận cao. Tuy nhiên đầu tư quản lý tài chính vẫn cần tham khảo nhiều nguồn thông tin, bảo vệ tốt nguồn vốn. Tình cảm: Mối quan hệ thân mật phát triển thuận lợi, đôi bên đều sẽ chủ động bày tỏ tình cảm không hề ấp úng ngại ngùng. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh tinh khí thần dồi dào.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay vẫn ổn, hơi lo lắng bản thân làm việc không thành công, không dám thử nghiệm nghiệp vụ mới. Sự nghiệp: Nơi công sở quá mức cẩn trọng sẽ không dễ tạo ra thành tích, có đôi khi bớt nghĩ đến những chuyện tiêu cực, cơ bản dự đoán hòm hòm là có thể hành động rồi, nếu không mãi chẳng có thành tích cũng không thể ăn nói được. Tài lộc: Thích làm những dự án nắm chắc phần thắng, rủi ro thấp, tuy nhiên lợi nhuận cũng sẽ tỷ lệ thuận theo đó. Tình cảm: Hai bên chung sống đều có chút căng thẳng, lo lắng việc bày tỏ suy nghĩ của mình sẽ khiến đối phương không vui. Sức khỏe: Tĩnh dưỡng là được.
Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 27/3: Nhân Mã thời vận mở ra, tiền bạc về túi

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 27/3, Nhân Mã đang có vận thế tốt, công danh viên mãn, tiền bạc không lo. Kim Ngưu đừng mơ mộng về việc giàu có nhanh chóng.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương khá tốt, muốn tạo ra thành tích thì phải tìm được phương pháp tốt, cố lên rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp thôi. Sự nghiệp: Chốn công sở làm việc một phần cày cấy một phần thu hoạch, bản thân không lừa dối chính mình thì kết quả tự nhiên cũng không tồi, hãy chăm chỉ nỗ lực làm việc và đừng lãng phí thời gian là được. Tài lộc: Khả năng thu được lợi nhuận là rất lớn, bất luận là dưới hình thức nào đều chứng tỏ bạn không hề bận rộn vô ích. Tình cảm: Hơi tốt, bạn và đối phương chung sống sẽ không tiếc nuối sự cho đi, có chuyện gì cũng có thể cùng nhau bàn bạc giải quyết. Sức khỏe: Khá tốt, cơ thể khỏe mạnh không có gì khó chịu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu khá tốt, bạn làm việc không tính là nhẹ nhàng, cơ bản đều cần phải dốc toàn lực mới có thể đạt được thành tích mong muốn. Sự nghiệp: Khá tốt, trong công việc có ý tưởng thì phải chú ý thực hiện, thể hiện bản lĩnh thực sự để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới nhận được sự công nhận và khẳng định, đừng để người ta cảm thấy bạn chỉ giỏi nói suông là được. Tài lộc: Khá tốt, muốn nâng cao thu nhập thì phải thiết thực làm dự án, cẩn trọng hành sự mới là điều nên làm, không thể chỉ mơ mộng hão huyền về việc phát tài. Tình cảm: Hơi tốt, đôi bên đều sẽ chủ động tạo ra sự thay đổi hoặc thúc đẩy mối quan hệ, khả năng ngồi chờ mà chẳng làm gì là rất thấp. Sức khỏe: Hơi tốt, cơ thể khỏe mạnh.
