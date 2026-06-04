Độc đáo 'thác nước' được tạo thành từ các cột đá bazan cổ xưa

Khác với những thác nước thông thường, Šomoška có những cột đá bazan giống như đổ xuống từ trên cao.

Nằm tại vùng biên giới giữa Slovakia và Hungary ngày nay, Šomoška là một "thác nước" kỳ lạ ở Châu Âu. "Dòng nước" của Šomoška trông giống như bị đóng băng với các dòng đá bazan đen đột nhiên đông cứng lại khi đang từ trên cao đổ xuống phía dưới. Không giống như những thác nước thông thường được hình thành bởi dòng chảy của nước, "thác nước" Šomoška được tạo ra bởi hoạt động núi lửa từ hàng triệu năm trước.

Šomoška tọa lạc gần tàn tích của lâu đài Šomoška ở vùng cao nguyên núi lửa Cerová - vùng đất nổi bật với những dòng dung nham cổ xưa, vách đá hiểm trở và các cấu trúc địa chất kỳ lạ. Mặc dù hình dáng của Šomoška giống như một thác nước nhưng cấu trúc này hoàn toàn được tạo thành từ các cột đá bazan trông như dòng nước đang trút xuống từ trên cao rồi đột ngột bị đóng băng.

Vẻ đẹp độc đáo của "thác nước" Šomoška. Ảnh: Wikimedia Commons.

Các nhà địa chất ước tính rằng sự hình thành của các cột đá bazan tại Šomoška bắt nguồn từ khoảng 4 triệu năm trước trong một thời kỳ núi lửa hoạt động dữ dội trong khu vực. Khi núi lửa "thức giấc", dung nham nóng chảy trồi lên qua các vết nứt trên mặt đất và lan rộng khắp khu vực. Khi dung nham nguội dần, nó co lại và nứt vỡ thành các cột bazan hình đa giác. Ở nhiều khu vực núi lửa, những cột bazan có hình thẳng đứng, tạo thành vách đá hoặc cột bazan có hình lục giác (như hang Fingal). Tuy nhiên, ở Šomoška, ​​dung nham núi lửa nguội trên một bề mặt dốc dẫn tới hình thành các khối đá bazan ở các góc độ theo hướng dốc của sườn đồi, tạo ra ảo giác về một thác nước đang đổ xuống từ trên cao.

Toàn bộ "thác nước" Šomoška cao 9m và rộng 15m. Các cột bazan có chiều rộng từ 15 - 20 cm và nghiêng một góc khoảng 60 - 80°.