Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 1/4: Song Tử vận thế lao dốc, chú ý giữ vững tâm lý

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 1/4, Song Tử đối mặt khó khăn, tâm lý vững sẽ vượt qua được. Song Ngư gặp được quý nhân, đầu tư khởi sắc.

Bích Hậu
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay bình thường, bạn đừng để bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác, việc chắt lọc những thông tin xấu là vô cùng quan trọng. Sự nghiệp: Bình thường, xung quanh có một số yếu tố xao nhãng tốt nhất nên cố gắng tránh tiếp xúc, trước tiên quan trọng là phải tập trung sức lực làm việc chính, hãy tránh xa những kẻ thích gieo rắc cảm xúc tiêu cực làm vấy bẩn người khác. Tài lộc: Bình thường, áp lực kinh tế hơi lớn, muốn kiếm nhiều tiền thì hãy nghe thêm những lời khuyên chuyên môn, đừng hùa theo số đông một cách mù quáng. Tình cảm: Hơi kém, hai người ở bên nhau hãy quan tâm nhiều hơn đến những chuyện vui vẻ, tốt nhất là bớt than vãn thở dài. Sức khỏe: Bình thường, cứ tĩnh dưỡng là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá ổn, những người gặp phải đa số đều thấu tình đạt lý có thể nói chuyện đàng hoàng. Sự nghiệp: Khá ổn, hành xử chốn công sở có tiêu chuẩn của riêng mình, không thích người khác chỉ tay năm ngón. Tuy nhiên, làm một người có chính kiến lại biết lắng nghe lời khuyên cũng rất tốt, đối với những việc có lợi cho bản thân thì nên có lòng bao dung. Tài lộc: Tạm ổn, về mặt đầu tư quản lý tài chính nếu có người giới thiệu dự án cho thì có thể cân nhắc xem sao, tham gia những thứ phù hợp cũng không có gì xấu. Tình cảm: Tạm ổn, bạn và nửa kia chung sống vui vẻ, cơ bản sẽ không xuất hiện những chuyện muộn phiền. Sức khỏe: Khá ổn, tốt nhất là giữ tâm trạng vui vẻ và bớt lo âu.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử: Hôm nay hơi kém, đừng để bị dọa sợ bởi những khó khăn, ít nhất tốt hơn hết là đừng để tâm lý suy sụp quá sớm. Sự nghiệp: Hơi kém, có một số việc không hề khó như vẻ bề ngoài, động não một chút thì vẫn sẽ có cách giải quyết, từ bỏ suy nghĩ quá sớm rồi cứ ngồi chờ người khác đến cứu là điều không thực tế. Tài lộc: Bình thường, sẽ phát hiện ra một số quan điểm kiếm tiền không còn phù hợp, sửa đổi một chút biết đâu mới có thu hoạch. Tình cảm: Hơi kém, hai bên đều không muốn làm người xấu nhưng vấn đề không giải quyết cứ để đó cũng không phải là cách. Sức khỏe: Hơi kém, nên vận động điều độ thì hơn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay tạm ổn, bạn dễ rơi vào trạng thái gượng gạo, hy vọng nhận được sự giúp đỡ nhưng lại cứ khăng khăng cố chấp với phương pháp của mình. Sự nghiệp: Tạm ổn, chỉ cần tốt cho nhiệm vụ thì người khác nói gì cũng cứ nghe thử xem sao, chắt lọc những thông tin hữu ích cho bản thân để làm việc mới là hành vi chuyên nghiệp và lý trí. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính hãy cẩn trọng lựa chọn dự án để bắt tay vào, tránh rơi vào tình thế bị động và thua lỗ là được. Tình cảm: Bình thường, trong mối quan hệ thân mật nên bớt nói lời mỉa mai châm biếm, bày tỏ sự thật và nói đạo lý thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Sức khỏe: Tạm ổn, cẩn thận một chút kẻo bị thương.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay hơi tốt, bạn giao tiếp với mọi người không dễ xảy ra hiểu lầm, có thể thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. Sự nghiệp: Hơi tốt, bớt tính toán một chút sẽ có lợi cho việc duy trì các mối quan hệ xã giao, thêm một người bạn là thêm một con đường, biết đâu lúc nào đó lại cần nhờ vả ai, cư xử thiện chí với mọi người chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Tài lộc: Khá tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính nếu có người giới thiệu dự án thì có thể tìm hiểu trước, phán đoán lý trí rồi hẵng tính tiếp là tốt nhất. Tình cảm: Hơi tốt, mối quan hệ thân mật phát triển thuận lợi, hai bên đều không có điểm gì bất mãn. Sức khỏe: Khá tốt, tinh thần và thể lực khá sung mãn, không dễ bị mệt.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay khá ổn, cần phải dựa vào sức mạnh của tập thể thì mới có thể làm tốt mọi việc, đừng cố ra gió một mình. Sự nghiệp: Tạm ổn, thực lực của một người suy cho cùng cũng có hạn, bạn không thể nào xoay sở được trong mọi tình huống, lúc này nếu biết cách mượn sức thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tài lộc: Tạm ổn, muốn thu được lợi nhuận khi làm dự án thì phải bỏ thời gian, không có chuyện kiếm tiền một cách nhẹ nhàng dễ dàng đâu. Tình cảm: Khá ổn, hai bên ở bên nhau nhiều thời gian, có chuyện gì thì hãy mau chóng giải quyết cho xong. Sức khỏe: Khá ổn, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý là được.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay khá tốt, làm việc đâu ra đấy, cơ bản đều có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn với chất lượng và số lượng được đảm bảo. Sự nghiệp: Khá tốt, ở chốn công sở gặp người giúp đỡ mình thì hãy bày tỏ sự biết ơn nhiều hơn, có cơ hội phải nghĩ đến việc báo đáp đối phương, có qua có lại hình thành nên những mối quan hệ xã giao tốt đẹp là việc vô cùng có lợi cho bản thân. Tài lộc: Khá tốt, làm dự án thu được lợi nhuận không thành vấn đề, cứ làm theo nhịp độ của riêng mình là được. Tình cảm: Khá tốt, hai bên chung sống an tâm và vững vàng, mối quan hệ đã có tiến triển hơn trước. Sức khỏe: Khá tốt, cơ thể tương đối khỏe mạnh.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay khá ổn, bạn làm việc cẩn trọng, nghiêm túc, cơ bản sẽ không mắc phải những sai lầm sơ đẳng. Sự nghiệp: Khá ổn, ở chốn công sở có quý nhân phù trợ tốt, bản thân biết nên làm việc như thế nào mới có thể giành được sự ủng hộ của họ, không hồ đồ trong những việc lớn và khá có sự quyết đoán. Tài lộc: Tạm ổn, về mặt đầu tư quản lý tài chính có thể phân biệt được dự án nào tốt dự án nào không, trình độ thực lực vẫn rất vững vàng. Tình cảm: Tạm ổn, bạn và nửa kia khi giao tiếp có thể giữ được sự kiềm chế lý trí, hai người quan điểm khác nhau cũng có thể tìm kiếm điểm chung và gác lại những bất đồng. Sức khỏe: Khá ổn, uống nhiều nước và đừng để bị bốc hỏa là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay hơi tốt, đừng quá tò mò về chuyện của người khác để tránh gây tổn thương cho họ. Sự nghiệp: Hơi tốt, khi làm việc hãy tập trung nhiều hơn vào chuyện của mình, đừng lúc nào cũng để tâm đến những việc khác, vô tình đắc tội người ta có thể sẽ chuốc lấy rắc rối. Tài lộc: Khá tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính đừng nhẹ dạ cả tin vào những tin đồn vỉa hè, những việc chưa chắc chắn thì hãy quan sát trước đã, cần phải kìm hãm lại tâm trạng bốc đồng khi làm việc. Tình cảm: Khá tốt, bạn và nửa kia khi nói chuyện đừng chọc giận đối phương, lời lẽ sắc bén cũng không thể chứng minh là mình đúng. Sức khỏe: Hơi tốt, đi ra ngoài chú ý an toàn giao thông nhiều hơn.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay tạm ổn, những trở ngại nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn làm, đối với bạn mà nói đều chẳng đáng bận tâm. Sự nghiệp: Tạm ổn, công việc cơ bản thuận lợi, không dễ xuất hiện những chuyện không thể giải quyết, khuyên bạn nên học hỏi thêm nhiều kiến thức mới để nâng cao sức cạnh tranh, lỡ như sau này có thực sự gặp phải chuyện gì thì cũng dễ bề xử lý. Tài lộc: Tạm ổn, đừng để bị ảnh hưởng bởi những ý thức tồi tệ, tích cực học hỏi các phương pháp kiếm tiền không có gì là không tốt cả. Tình cảm: Bình thường, hai bên đều sẽ nhường nhịn lẫn nhau, ít khi tính toán vì những chuyện vặt vãnh. Sức khỏe: Bình thường, vận động điều độ là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay hơi kém, đừng cứ mãi đắn đo dây dưa vào một việc, nghĩ cách giải quyết mới là điều quan trọng. Sự nghiệp: Hơi kém, làm việc chốn công sở tồn tại những trở ngại cả bên trong lẫn bên ngoài, trước mắt ít nhất hãy xử lý tốt vấn đề tâm lý của bản thân, có niềm tin thì mới có thể làm tốt dự án. Tài lộc: Hơi kém, đừng chìm đắm không thoát ra được khỏi cảm giác hụt hẫng khi dự án thua lỗ, xốc lại tinh thần và nghĩ cách là được. Tình cảm: Bình thường, hai người có lời gì thì cứ nói thẳng, cứ mỉa mai bóng gió lẫn nhau chỉ làm lãng phí thời gian giao tiếp quý giá mà thôi. Sức khỏe: Bình thường, tĩnh dưỡng là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay rất tốt, xác suất gặp được quý nhân rất cao, tốt nhất là nên tung ra thực lực để làm việc và thể hiện thật tốt. Sự nghiệp: Rất tốt, có người đến chỉ dẫn mình làm việc thì phải khiêm tốn đón nhận, cao thủ chỉ điểm đôi ba câu có thể giúp bạn bớt đi rất nhiều đường vòng, trong lòng đừng có tỏ vẻ không phục là được. Tài lộc: Khá tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính cố gắng lựa chọn những dự án nắm chắc phần thắng, làm đã quen tay, như vậy xác suất thu được lợi nhuận mới cao. Tình cảm: Hơi tốt, nửa kia thường có thể đến giúp đỡ những lúc bạn cần, chú ý giữ lòng biết ơn nhé. Sức khỏe: Tạm ổn, cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sung mãn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)

>>> Xem video: Ba con giáp được dự đoán vận trình hanh thông:

Theo Sohu
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới