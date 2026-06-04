Tận mục loại đá xanh từng có giá trị hơn cả vàng ở nhiều nền văn minh

Ẩn sâu trong những vùng núi hình thành bởi các mảng kiến tạo va chạm, có một loại khoáng vật đã trở thành biểu tượng của quyền lực và may mắn ở thế giới cổ xưa.

Jadeite là một khoáng vật silicat thuộc nhóm pyroxen, nổi tiếng vì là một trong hai loại vật liệu được gọi chung là "ngọc bích", bên cạnh nephrite. Mặc dù cả hai đều được gọi là ngọc bích, jadeite thường hiếm hơn, cứng hơn và có giá trị cao hơn đáng kể. Những mẫu jadeite chất lượng tốt nhất có thể đạt giá bán tương đương hoặc vượt xa nhiều loại đá quý nổi tiếng.

Ảnh: gia.edu.

Jadeite hình thành trong những điều kiện địa chất đặc biệt, nơi áp suất cực cao xuất hiện tại các vùng hút chìm của vỏ Trái Đất. Quá trình này diễn ra sâu dưới lòng đất trong hàng triệu năm, khiến các mỏ jadeite có chất lượng cao trở nên vô cùng hiếm. Nguồn jadeite nổi tiếng nhất thế giới hiện nay nằm ở Myanmar, nơi sản sinh ra những viên ngọc màu xanh lục rực rỡ được giới sưu tầm gọi là "Ngọc bích Hoàng Gia".

Ảnh: kathyjade

Điều làm nên sức hấp dẫn của jadeite không chỉ là độ hiếm mà còn là vẻ đẹp đặc biệt. Màu sắc của khoáng vật này rất đa dạng, từ trắng, xám, vàng, tím nhạt, đỏ cam đến xanh lục đậm. Trong đó, màu xanh lục bảo trong suốt là loại được đánh giá cao nhất. Khi được đánh bóng, jadeite sở hữu độ bóng mềm mại và chiều sâu màu sắc khiến nó trông gần như phát sáng từ bên trong.

Từ hàng nghìn năm trước, jadeite đã giữ vị trí quan trọng trong nhiều nền văn minh. Người Maya và Aztec ở Trung Mỹ từng xem jadeite quý giá hơn vàng. Họ chế tác loại đá này thành mặt nạ nghi lễ, tượng thần và đồ trang sức dành cho tầng lớp thống trị. Tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, jadeite trở thành biểu tượng của đức hạnh, sự trường thọ và địa vị xã hội. Các hoàng đế nhà Thanh đặc biệt yêu thích loại ngọc này, góp phần đưa giá trị của jadeite lên mức chưa từng có.

Ảnh: tierra

Ngoài vai trò văn hóa, jadeite còn thu hút giới khoa học. Sự hiện diện của khoáng vật này giúp các nhà địa chất nghiên cứu lịch sử vận động của các mảng kiến tạo và điều kiện hình thành sâu trong lòng Trái Đất. Mỗi mẫu jadeite giống như một "hồ sơ địa chất" ghi lại những sự kiện đã xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Ngày nay, jadeite vẫn là một trong những loại đá quý được săn đón nhất thế giới. Những món trang sức làm từ jadeite thượng hạng thường xuất hiện trong các phiên đấu giá quốc tế với mức giá gây kinh ngạc. Từ các nền văn minh cổ đại đến thị trường đá quý hiện đại, khoáng vật này vẫn giữ nguyên sức hút đặc biệt của mình. Đó không chỉ là một viên đá đẹp, mà còn là sự kết tinh của thời gian, địa chất và lịch sử nhân loại.