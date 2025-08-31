Hà Nội

Du lịch

Từ sợ hãi đến nghiện, 6 đặc sản Việt thử một lần là nhớ mãi

Việt Nam có những món ăn khiến người mới thử phải e dè, nhưng một khi nếm qua, hương vị độc đáo lập tức khiến thực khách say mê.

Vân Giang (Tổng hợp)

Việt Nam nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng và phong phú. Ngoài những món quen thuộc dễ ăn, còn có những đặc sản khiến người mới gặp phải dè chừng. Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua rào cản ban đầu, vị ngon độc đáo của những món này sẽ khiến thực khách “ghiền” ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. Dưới đây là 6 món ăn khiến nhiều người vừa e dè vừa mê mẩn.

Mắm tôm – hương vị Bắc Bộ gây nghiện

Mắm tôm là gia vị không thể thiếu trong ẩm thực Bắc Bộ, đặc biệt là bún đậu mắm tôm. Mùi hăng nồng của nó từng khiến nhiều người “bỏ chạy”, nhưng khi đã quen, vị mặn mòi cùng hương thơm đặc trưng lại trở nên hấp dẫn. Nhiều người sau lần đầu e dè, lần sau lại không thể thiếu nó trong bữa ăn.

13e40eb4a7f12caf75e0.jpg
Ảnh minh họa

Mắm nêm – đặc sản miền Trung đầy cá tính

Mắm nêm là linh hồn của ẩm thực miền Trung. Mùi khá nồng khiến thực khách mới thử phải nhăn mặt, nhưng khi pha chế đúng cách với tỏi, ớt, chanh, đường, nó trở thành loại nước chấm hoàn hảo cho gỏi cuốn, bún mắm nêm. Ai ăn một lần thường nhớ mãi hương vị đậm đà khó quên.

Sầu riêng – “vua trái cây” gây tranh cãi

Sầu riêng nổi tiếng với mùi hương nồng đặc trưng, từng bị ví như “mùi tất cũ” hay “khí gas rò” khiến người mới thử dè chừng. Nhưng khi đã làm quen, vị ngọt lịm, béo ngậy và hậu vị kéo dài khiến nhiều người mê mẩn, trở thành loại quả “gây nghiện” khó bỏ.

sau-rieng.jpg
Ảnh minh họa

Mắm cá linh, mắm ba khía – hồn sông nước miền Tây

Các loại mắm dân dã như mắm cá linh, mắm ba khía có mùi mạnh, khiến nhiều người e ngại lần đầu thưởng thức. Thế nhưng khi ăn cùng lẩu mắm, bún mắm hay ba khía trộn, thực khách sẽ nhận ra sự hòa quyện tinh tế của mặn, ngọt, cay, chua – một hương vị đặc trưng miền Tây khiến ai thử cũng nhớ mãi.

mam-ca-linh-mam-ba-khia-hon-song-nuoc-mien-tay.jpg
Ảnh minh họa

Trứng vịt lộn – bổ dưỡng và… “nguy hiểm”

Với du khách nước ngoài, trứng vịt lộn là món ăn “khó nuốt” vì nhìn rõ hình phôi vịt bên trong. Nhưng với người Việt, đây là món ăn bổ dưỡng, béo ngậy, thường ăn kèm rau răm, muối tiêu chanh. Một khi thử qua, thực khách dễ bị “mê” bởi vị béo ngậy, vừa lạ vừa quen.

Nhộng rang – món ăn vặt đầy thú vị

Những con nhộng ong, nhộng tằm vàng óng ban đầu có thể khiến nhiều người e ngại. Nhưng khi rang giòn với lá chanh, nhộng lại mang đến vị bùi bùi, ngậy ngậy, trở thành món ăn vặt hấp dẫn. Thử một lần, nhiều người sẽ khó quên cảm giác lạ miệng và thú vị này.

nhong.jpg
Ảnh minh họa

Ẩm thực Việt Nam luôn có những món “kỳ quái” mà lại mê hoặc. Từ mùi hăng nồng đến hình dáng lạ mắt, những món ăn này dạy cho thực khách một bài học: đôi khi, để thưởng thức trọn vẹn hương vị Việt, bạn cần dám thử và dám trải nghiệm.

