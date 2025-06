Từ ngày 1/7/2025, đi công chứng phải chụp ảnh

Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh kiểm tra, tạm giữ hơn 2 tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Ngày 2/6, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình và Công an phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp phát hiện mô tô do Lê Minh Trí (sinh năm 2001, trú tại thành phố Hoa Lư) đang dừng, đỗ bốc xếp hàng hóa tại Kho đông lạnh ở đường Lê Trọng Tấn, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra theo quy định.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên phương tiện của Lê Minh Trí có gần 100 kg thịt gà đông lạnh, thịt vai lợn đông lạnh, Lê Minh Trí không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.