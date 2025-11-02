Từ Dược phẩm Bắc Ninh, điểm công ty quảng cáo vống thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng chỉ có vai trò bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ chức năng cơ thể và tăng cường sức khỏe, không thay thế được thuốc chữa bệnh. Nhưng nhiều công ty vẫn cố tình quảng cáo thổi phồng công dụng để lừa người tiêu dùng.

Gần đây, một số công ty dược bị xử phạt vì "dính phốt" quảng cáo thực phẩm chức năng sai quy định như quảng cáo gây hiểu lầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo vượt quá công dụng thực tế hoặc sai sự thật.

Mới nhất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh có địa chỉ ở số 21 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tiền Ninh Vệ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nay là số 21 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đã đăng tải nội dung quảng cáo vi phạm trên website baniphar.com, vượt quá công dụng được cơ quan quản lý cho phép đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Curcumin. Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 9663/2019/ĐKSP ngày 12/8/2019, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2396/2023/XNQC - ATTP ngày 07/12/2023.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh số tiền 75 triệu đồng; Buộc công ty cải chính thông tin; tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Curcumin trên website http://baniphar.com.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh bị xử phạt 75 triệu đồng vì quảng cáo sai phép sản phẩm Curcumin/ Ảnh thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn

Liên quan đến sai phạm về quảng cáo, trước đó cơ quan chức năng cũng đã "tuýt còi" sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Cao Việt Hoàng do quảng cáo như thuốc chữa bệnh dạ dày, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm công dụng. Hành vi này đã vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Cụ thể, nội dung quảng cáo sản phẩm này đã đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Ngoài ra, việc quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định; quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thiếu một trong các nội dung: khuyến cáo về nguy cơ, cảnh báo đối tượng không được sử dụng theo một trong các tài liệu quy định đối với thực phẩm chức năng.

Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Việt Hoàng do Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển Cao Việt Hoàng, địa chỉ trụ sở: phòng 101 tầng 1, Nhà 6NV3 khu đô thị Lideco, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức (cũ), TP Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4340/2023/ĐKSP ngày 11/5/2023. Sản phẩm này đã được Bộ Y tế cấp phép với công dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ợ hơi, ợ chua do viêm loét dạ dày, tá tràng, hỗ trợ giảm acid dịch vị, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Do vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ nêu trên, ngày 10/7, Cục An toàn thực phẩm đã công khai mức xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển Cao Việt Hoàng với số tiền 25 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, Cục An toàn thực phẩm còn buộc Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển Cao Việt Hoàng cải chính thông tin; Tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Việt Hoàng trên website: https://phattriencaoviethoang.com.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Việt Hoàng quảng cáo sai phép, vi phạm quy định pháp luật. Ảnh: VFA

Trong nhóm vi phạm quảng cáo, theo danh sách xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 1/7 đến 21/10/2025 do Cục An toàn thực phẩm công bố, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar, địa chỉ: Ô số 04 Lô TT6D KĐT mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội đã bị xử phạt 75 triệu đồng. Lý do xử phạt do quảng cáo sản phẩm Kidimam + DHA không đúng với nội dung được cơ quan quản lý xác nhận.

Cụ thể, công ty đã đăng tải quảng cáo sai phép trên website https://kidimam.vn, với nội dung gây hiểu nhầm rằng sản phẩm có tác dụng điều trị bệnh, khiến người tiêu dùng dễ tin rằng đây là thuốc. Ngoài xử phạt hành chính, Cục An toàn thực phẩm còn yêu cầu Haliphar gỡ bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm và cải chính công khai thông tin sai lệch.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kidimam+DHA, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 11991/2020/ĐKSP ngày 04/12/2020. Sản phẩm do Công ty TNHH Sản phẩm tự nhiên Việt Nam (địa chỉ: số 19A, tổ 56, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (cũ), TP Hà Nội công bố. Nhà sản xuất là Natur Produkt Pharma Sp.Zo.o (địa chỉ: 30, Podstoczysko str. 07-300 Ostrow Maz, Poland).

Trước tình trạng bát nháo của thị trường thực phẩm chức năng, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các bệnh viện và cơ sở y tế tăng cường giám sát việc kê đơn, bán thuốc và thực phẩm chức năng, ngăn chặn trục lợi và lừa đảo người bệnh.

Để tránh bị lừa, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ thông tin, không tin vào quảng cáo "thần thánh hóa" sản phẩm. Trước khi sử dụng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Quan trọng nhất, chỉ mua sản phẩm từ nguồn uy tín, nhãn mác đầy đủ, tránh mua hàng trôi nổi trên mạng.