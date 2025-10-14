Chi tiết các sản phẩm giảm cân giả của Ngân 98

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm chức năng “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7Plus, X1000. Những sản phẩm này được cấp phép lưu hành hợp pháp trên giấy tờ. Tuy nhiên, Ngân 98 đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ một sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Từ tháng 5/2025, tên tuổi Ngân 98 trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi một số sản phẩm giảm cân cô quảng cáo bị nghi ngờ có chứa chất cấm. Ba sản phẩm bị gọi tên là viên uống giảm cân Super Detox X3, viên uống giảm cân X7 Plus, viên uống giảm cân X1000.

Đây là 3 sản phẩm mà Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm/Ảnh baochinhphu.vn

Dựa vào thông tin ghi trên bao bì các sản phẩm giúp giảm cân của Ngân 98 quảng cáo, thanh tra Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã tìm đến địa chỉ 154 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM - địa chỉ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu, tổ chức chịu trách nhiệm sản phẩm và đăng ký công bố sản phẩm (ghi trên bao bì).

Qua xác minh ban đầu, các công ty phân phối như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 đã tạm ngưng hoạt động, không còn hiện diện thực tế tại địa chỉ đăng ký và không thể liên lạc được. Do đó, Sở An toàn thực phẩm TP HCM chưa thể xác minh rõ sản phẩm của các đơn vị trên có còn lưu hành trên thị trường hay không.

Đáp lại những nghi ngờ, Ngân 98 khi đó liên tục đăng tải clip và bài viết trên Facebook, TikTok cá nhân khẳng định các sản phẩm giảm cân mình đại diện có đủ hồ sơ pháp lý, được kiểm nghiệm rõ ràng. Đồng thời Ngân 98 cho biết đã làm việc với Sở An toàn thực phẩm TP HCM. Tại buổi làm việc, Ngân 98 cho biết đã cung cấp đầy đủ và chi tiết các hồ sơ pháp lý về sản phẩm, bao gồm hồ sơ công bố, hợp đồng sản xuất, phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ), giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Cô cũng khẳng định các sản phẩm hiện đang quảng bá không còn liên quan đến Công ty Zubu - đơn vị đã ngừng hoạt động từ hai năm trước.

Hồi tháng 6/2025, Cục An toàn thực phẩm có nhận được thông tin báo cáo từ Sở An toàn thực phẩm TP HCM liên quan đến việc kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo gồm: X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus.

Thuốc giảm cân mà Ngân 98 bán - tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP HCM

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) sau đó đã yêu cầu Sở An toàn Thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh và lấy mẫu các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng bá, bao gồm X1000, Super Detox X3 và X7 Plus, được sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (Khu công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội). Đồng thời, cơ quan chức năng đề nghị Cục Quản lý Thị trường và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra và lấy mẫu trên thị trường để làm rõ các vi phạm.

Sau thời gian điều tra, cơ quan chức năng xác định, các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng công bố, là hàng giả, một số mẫu (sản phẩm viên colagen) chứa các chất cấm sibutramine và phenolphthalein – hai chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.