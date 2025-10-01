Tự dưng đau ngực, cụ ông nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng ngừng tim

Vừa qua, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tiếp nhận bệnh nhân nam N.V.T (72 tuổi, trú tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) vào viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực, ngừng tuần hoàn.

Hồi sức tim cho bệnh nhân ngay khi nhập viện - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận, ê - kíp cấp cứu đã phối hợp nhanh chóng cùng bác sĩ hồi sức tiến hành sốc điện, cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp. Sau khoảng 5 phút, bệnh nhân đã có mạch trở lại.

Các bác sĩ lập tức chỉ định làm cận lâm sàng, kết quả cho thấy: Nhồi máu cơ tim cấp ST Chênh lên thành sau giờ thứ 4 biến chứng ngưng tim (rung thất) – Tăng huyết áp.

Trước tình trạng khẩn cấp, bệnh nhân được sử dụng thuốc tim mạch theo y lệnh, nhanh chóng hội chẩn với ekip tim mạch, giải thích rõ tình trạng với gia đình và chuyển ngay đến phòng DSA để chụp mạch vành qua da, xem xét can thiệp.

Ê - kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả chụp DSA cho thấy: Hẹp 30 – 40% lỗ LCx, 70% LCx I, 95% LCx I-II. Ekip đã tiến hành can thiệp động mạch vành thủ phạm với 1 stent cho bệnh nhân.

Sau can thiệp dòng chảy động mạch vành tốt, bệnh nhân được chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị.

Trong ca cấp cứu này, nổi bật là sự phối hợp tốt, kịp thời, chính xác của các bác sĩ tim mạch, hồi sức, cấp cứu và quan trọng nhất là lòng tin tưởng của người dân dành cho Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, giảm tình trạng đau ngực nhiều, tự ngồi dậy ăn uống, không khó thở. Đây không chỉ là thành công trong điều trị mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự tận tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong hành trình bảo vệ sự sống.