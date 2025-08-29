Hà Nội

Xã hội

Từ dấu mốc mang tính kiến tạo ấy, diện mạo Thủ đô đã có nhiều đổi thay căn bản

Ngày 01/8/2008, theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, Hà Nội chính thức mở rộng địa giới hành chính. Một trong những bước đi quan trọng là đầu tư.

PV

Điện về với những vùng xa xôi

Nhớ lại cách đây gần 20 năm, nhiều thôn xã thuộc khu vực ngoại thành, trước kia vốn là vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Tây và Hòa Bình, vẫn còn thiếu điện. Người dân Yên Trung (Thạch Thất) hay Đông Xuân (Quốc Oai) chỉ biết dựa vào gió mát tự nhiên trong những ngày oi ả mùa hè, bởi hệ thống điện chưa phủ kín. Ngay sau khi sáp nhập địa giới, EVNHANOI đã khẩn trương đầu tư xây dựng các trạm biến áp, kéo mới đường dây để đưa điện về tận bản làng. Từ ánh sáng điện đầu tiên, đời sống bà con đã đổi thay rõ rệt: thiết bị gia dụng, máy móc sản xuất, hệ thống trường học được trang bị hiện đại hơn, con em có điều kiện học tập tốt hơn.

01.jpg
Người dân tỉnh Hòa Bình sinh hoạt trước khi có điện

Bước chuyển mình của dịch vụ điện

Không chỉ dừng lại ở việc “có điện”, những năm gần đây, EVNHANOI đã thực hiện cuộc chuyển đổi mạnh mẽ, đưa chất lượng dịch vụ điện Thủ đô lên một tầm cao mới. Năm 2012, EVNHANOI đưa website chăm sóc khách hàng đầu tiên vào hoạt động, mở ra kỷ nguyên số hóa dịch vụ điện. Đến nay, 100% dịch vụ điện đã được cung cấp trực tuyến cấp độ 4, từ đăng ký cấp điện mới, thay đổi hợp đồng đến thanh toán hóa đơn.

Khách hàng có thể sử dụng đa dạng kênh giao dịch như App EVNHANOI, website evnhanoi.vn, fanpage, chatbot, Cổng dịch vụ công quốc gia… Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, khách hàng có thể theo dõi sản lượng điện, thanh toán hóa đơn hoặc gửi yêu cầu dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, thay vì phải trực tiếp đến phòng giao dịch như trước.

02.png
Hệ sinh thái chăm sóc khách hàng EVNHANOI

Đặc biệt, việc triển khai 100% công tơ điện tử đo xa đã tạo ra bước đột phá lớn. Nhờ khai thác dữ liệu đo xa, khách hàng có thể giám sát chặt chẽ lượng điện tiêu thụ, giảm bớt băn khoăn về hóa đơn tiền điện, đồng thời chủ động điều chỉnh hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Chuyển đổi số - Lấy khách hàng làm trung tâm

Cùng với đó, EVNHANOI đã hiện đại hóa toàn diện công tác thanh toán. 100% hóa đơn điện hiện nay được thanh toán không dùng tiền mặt, thông qua ngân hàng, ví điện tử, mobile banking hay QR Code. Khách hàng vừa tiết kiệm thời gian, vừa có thêm sự minh bạch và an toàn trong giao dịch.

Sự đổi mới trong chăm sóc khách hàng còn được thể hiện ở việc EVNHANOI liên tục mở rộng kênh tiếp nhận, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân nhóm khách hàng, cá nhân hóa dịch vụ.

03.jpg
Dấu ấn đổi thay trong chất lượng dịch vụ điện Thủ đô

Sau gần hai thập kỷ không ngừng nỗ lực, EVNHANOI đã thực sự thay đổi bộ mặt dịch vụ điện Thủ đô: từ việc đưa ánh sáng về những vùng xa xôi, đến việc cung cấp hệ sinh thái chăm sóc khách hàng hiện đại, đa kênh, minh bạch và thuận tiện.

Những nỗ lực tối ưu hóa các tiện ích, dịch vụ, mở rộng các kênh chăm sóc khách hàng thời gian qua đã khẳng định EVNHANOI đang hướng tới xây dựng hình ảnh một Tổng công ty “phục vụ” đúng nghĩa. Mọi hoạt động của Tổng công ty đều hướng tới việc tạo thuận lợi tốt nhất cho khách hàng, trên cơ sở đặt lợi ích và sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu.

