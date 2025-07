Từ 6/7 miền Bắc bước vào chuỗi ngày oi bức kéo dài

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn, bắt đầu từ ngày 6/7, khu vực miền Bắc chuyển sang trạng thái thời tiết oi nóng, với nền nhiệt cao kèm độ ẩm thấp khiến cảm giác nắng nóng càng thêm ngột ngạt. Một số nơi thuộc Tây Bắc có khả năng đón mưa rào rải rác vào chiều tối.

Tại Đông Bắc Bộ, hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm chỉ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Gió nhẹ. Mức nhiệt dao động từ 25–28 độ C vào ban đêm, ban ngày lên tới 32–35 độ C, có nơi vượt 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ cũng ghi nhận ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Về chiều tối và đêm, khả năng xảy ra mưa rào rải rác, kèm theo hiện tượng dông, lốc, sét, thậm chí mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C, một số nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 32–35 độ C, có nơi trên 35 độ.

Riêng thủ đô Hà Nội, hôm nay thời tiết chủ yếu là nắng, ít mưa, trời oi bức. Gió nhẹ. Nhiệt độ ban đêm từ 25–27 độ C, ban ngày dao động trong khoảng 33–35 độ C.

Dự kiến hình thái thời tiết oi nóng này sẽ tiếp diễn đến khoảng ngày 9/7. Từ đêm 9/7 trở đi, khu vực Bắc Bộ có thể đón đợt mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa đến rất to.

Trong 3–4 ngày tới, miền Bắc sẽ trải qua thời tiết đặc trưng oi bức, ít mưa – gây cảm giác nặng nề, đặc biệt với nhóm người nhạy cảm với nhiệt độ cao.

Ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hôm nay có nơi xuất hiện mưa rào và dông vào chiều và đêm, một vài nơi ghi nhận mưa to. Trong dông có khả năng kèm theo lốc xoáy, sét và gió giật. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C; cao nhất 31–34 độ C, có nơi vượt mốc 34 độ.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, bao gồm Gia Lai và Lâm Đồng, ban ngày có nắng, có nơi xảy ra nắng nóng. Mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác vào chiều tối. Gió tây nam cấp 2–3. Mức nhiệt dao động từ 25–28 độ C vào ban đêm, 32–35 độ C ban ngày, có nơi cao hơn.

Dự báo từ 10–11/7, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có thể xuất hiện mưa dông trở lại, trong khi các nơi khác ở miền Trung duy trì hình thái ít mưa, trời nắng.

Khu vực Tây Nguyên hôm nay chủ yếu có nắng, mưa rải rác vào chiều tối và tối. Một vài nơi có thể xảy ra mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C; cao nhất 27–30 độ C, có nơi vượt 30 độ.

Nam Bộ hôm nay cũng có mưa rào và dông vào chiều tối, đêm có thể tiếp diễn mưa nhỏ. Gió tây nam cấp 2–3. Nhiệt độ dao động từ 24–27 độ C ban đêm, 31–34 độ C ban ngày, có nơi cao hơn.

Riêng TP.HCM, trời nắng trong ngày, đến chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Đêm có thể còn vài nơi có mưa. Gió tây nam cấp 2–3. Nhiệt độ dao động từ 24–26 độ C, cao nhất 32–34 độ C.

Trong những ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào vào chiều tối, tuy nhiên ít khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.