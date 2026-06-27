TS Trần Quang Châu: Từ cậu bé nghèo, phải bỏ học đến nhà khoa học hạnh phúc

Từ cậu bé nghèo phải bỏ học, vượt qua nghịch cảnh, TS Trần Quang Châu đã nỗ lực trở thành nhà khoa học có nhiều đóng góp lớn cho ngành hàng không.

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng mới đây của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TS Trần Quang Châu, đảng viên Chi bộ Cơ quan Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam (VAAST), đã vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, TS Châu cho hay, cuộc đời ông là một chuỗi những nỗ lực học tập không ngừng nghỉ. Sáu thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng là sáu thập kỷ gắn với những bước ngoặt lớn của đất nước và cuộc đời ông. Từ một học sinh nghèo đã có lúc phải bỏ học, ông đã phấn đấu trở thành du học sinh tại Liên Xô, rồi trở thành người lính, nhà khoa học, nhà quản lý góp phần dựng xây đất nước.

TS Trần Quang Châu, đảng viên Chi bộ Cơ quan Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam (VAAST). Ảnh: Mai Loan.

Điều lớn lao nhất vẫn là vinh dự cống hiến

Ở tuổi 80, khi nhìn lại chặng đường 60 năm tuổi Đảng, TS Trần Quang Châu xúc động chia sẻ, điều thiêng liêng và tự hào nhất là được đứng trong hàng ngũ của những người con ưu tú của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam để sống, lao động, chiến đấu, học tập và cống hiến vì sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Theo ông, dưới lá cờ của Đảng, dân tộc Việt Nam đã làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến, giành độc lập, thống nhất đất nước và từng bước xây dựng cơ đồ, vị thế, uy tín như hôm nay.

"Nói sao hết được cảm xúc với những phút vinh quang và cũng có nhiều giờ cay đắng mà cuộc sống đã trải qua. Song chắt lọc lại, điều lớn lao và vinh dự nhất vẫn là quãng đường rất xứng đáng để chúng tôi tự hào về những đóng góp công sức, trí tuệ nhỏ bé của mình vào công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam", ông Châu bày tỏ.

TS Trần Quang Châu phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: Mai Loan.

Ông cho biết, trong suốt chặng đường ấy, bản thân ông luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng là một đảng viên của Đảng.

Từ một cậu bé nghèo, phải bỏ học, để đi được hành trình đến ngày hôm nay, ông Châu luôn khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, đã vượt qua đói nghèo, bom đạn và muôn vàn khó khăn để nuôi nấng, dạy dỗ ông nên người. Bên cạnh đó là các thầy cô, bạn bè, đồng đội cùng trang lứa; lãnh đạo Đảng, chính quyền, các đoàn thể và những tập thể nơi ông công tác qua các thời kỳ đã trui rèn, dìu dắt, nâng đỡ ông trưởng thành.

Những nghĩa tình và công lao ấy là hành trang quý báu mà ông sẽ luôn trân trọng, biết ơn và mang theo suốt quãng đời còn lại.

“Tất cả là lời nhắc nhở để tôi tiếp tục sống, học tập và lao động sáng tạo, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, ông Châu xúc động.

Hành trình vượt qua nghịch cảnh

TS Trần Quang Châu sinh năm 1946 tại Nghệ An. Nhắc về tuổi thơ, ông nghẹn ngào xúc động. Cha ông mất khi ông mới 12 tuổi, để lại một mình người mẹ tần tảo nuôi nấng đàn con trong cảnh thiếu thốn. Hai người chị gái của ông phải lập gia đình sớm, anh trai đi bộ đội, những khó khăn vẫn bủa vây cuộc sống của hai mẹ con. Không chỉ là chuyện cơm ăn, áo mặc, cái nghèo khi đó là một rào cản lớn đối với việc đến trường của ông.

Ông Trần Quang Châu được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: Mai Loan.

Do hoàn cảnh gia đình quá đói khổ, không còn cách nào khác, năm lớp 10, dù học rất giỏi, trước đó đã được kết nạp Đảng, ông đã phải bỏ học để vào rừng lao động kiếm sống, phụ giúp mẹ. May mắn, các thầy giáo đã tìm vào tận nơi ông đang làm việc, động viên và đưa ông trở lại trường học

Chính sự giúp đỡ kịp thời này đã tiếp thêm động lực để ông tiếp tục học tập, từ đó mở ra cơ hội được đi học đại học tại Liên Xô, rồi trở thành người lính, sỹ quan cấp tá của Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Rời quân ngũ, TS Trần Quang Châu bắt đầu hành trình dài gắn bó với ngành hàng không dân dụng. Ông đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Xí nghiệp Điện tử hàng không Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý bay, và Viện trưởng Viện Khoa học Hàng không. Từ 1995 đến nay, ông giữ cương vị Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam (VAAST).

“Đây có thể nói là giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi trong hoạt động khoa học”, ông chia sẻ.

Lý giải niềm hạnh phúc ấy, TS Trần Quang Châu cho hay, 30 năm qua, ngành hàng không Việt Nam đã có bước phát triển ngoạn mục 2 con số và đảm bảo an toàn tuyệt đối, điều hòa và hiệu quả. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của Hội VAAST.

GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chúc mừng đảng viên lão thành Trần Quang Châu.

Với sự đồng hành của ông, các ý tưởng, đề án nghiên cứu của Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam được ứng dụng vào thực tiễn.

Từ việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật đến quy hoạch cảng hàng không, sân bay, quy hoạch vùng trời, phát triển nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao hay đổi mới mô hình quản lý ngành từ cấp vĩ mô đến vi mô, các kết quả nghiên cứu đều góp phần tạo nên những chuyển biến quan trọng cho ngành hàng không Việt Nam.

Cùng với đó, Hội đã thực hiện tốt vai trò tư vấn và phản biện xã hội, phổ biến kiến thức hàng không cho cộng đồng…

“Thành công của ngành hàng không Việt Nam hiện nay, với vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới, có sự đóng góp không nhỏ của trí tuệ tập thể các nhà khoa học. Việc Hội VAAST được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba là minh chứng cho những nỗ lực, đóng góp của Hội”, ông chia sẻ.

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