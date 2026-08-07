Chủ tịch Phan Xuân Dũng: Vĩnh Long cần phát huy trí tuệ trí thức trẻ

Ngày 7/8, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra tại Vĩnh Long. GS.TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Đây là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất Liên hiệp Hội ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long, mở ra giai đoạn phát triển mới của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

GS.TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Dấu mốc mở đầu cho giai đoạn phát triển mới

Đại hội diễn ra với tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Hợp tác - Phát triển", có gần 300 đại biểu tham dự, trong đó có 92 đại biểu chính thức.

Tham dự Đại hội có đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp Hội TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các hội thành viên.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, GS.TSKH. Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, đây là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là Đại hội đầu tiên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long sau khi hợp nhất ba tỉnh Bến Tre - Trà Vinh - Vĩnh Long, mà còn là "dấu mốc mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên một không gian phát triển rộng lớn hơn, nhiều tiềm năng hơn và cũng nhiều kỳ vọng hơn".

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Long trong thời gian đầu sau hợp nhất. Trong bối cảnh vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Liên hiệp Hội tỉnh đã chủ động triển khai khối lượng công việc lớn, tiếp tục tập hợp đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo GS.TSKH. Phan Xuân Dũng, Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Long thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác phát triển hội viên, tư vấn, phản biện xã hội, khoa học và công nghệ, truyền thông, phổ biến kiến thức và tôn vinh trí thức. Đặc biệt, đơn vị đã tạo được diễn đàn để đội ngũ trí thức đóng góp ý kiến tư vấn, phản biện đối với nhiều đề án, dự án quan trọng về phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi xanh, du lịch và đô thị, được lãnh đạo tỉnh nghiên cứu, tiếp thu.

Phát huy truyền thống của ba vùng đất giàu bản sắc

Chủ tịch Phan Xuân Dũng dành nhiều tình cảm khi nói về những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học hội tụ trên vùng đất Vĩnh Long mới.

Ông chia sẻ, Bến Tre là quê hương Đồng Khởi anh hùng, quê hương của Nữ tướng Nguyễn Thị Định; Trà Vinh là vùng đất giao thoa văn hóa của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, giàu bản sắc; và Vĩnh Long là vùng đất hiếu học, quê hương của GS.VS, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa, nhà khoa học lớn của đất nước và là vị Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp Hội Việt Nam.

"Ba vùng đất - ba giá trị đặc sắc - ba biểu tượng lớn của dân tộc. Đó chính là những giá trị tinh thần quý báu để đội ngũ trí thức Vĩnh Long hôm nay kế thừa và phát huy trong sự nghiệp xây dựng quê hương", Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Theo ông, Vĩnh Long mới có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều lợi thế của Đồng bằng sông Cửu Long về nông nghiệp, kinh tế biển, tài nguyên sông nước, đa dạng sinh học, du lịch và cây ăn trái. Điều này mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ trí thức trong việc nghiên cứu, hiến kế và đề xuất các giải pháp phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Khoa học, công nghệ phải trở thành trục xuyên suốt

Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Phan Xuân Dũng đề nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Long khóa mới tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Liên hiệp Hội thực sự trở thành "mái nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ", phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức và giữa khoa học với thực tiễn phát triển.

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Ông đề nghị Liên hiệp Hội tỉnh quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trục xuyên suốt trong mọi hoạt động; ưu tiên các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, Liên hiệp Hội tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; chủ động tham gia góp ý các chủ trương, chính sách, quy hoạch, chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh bằng những luận cứ khoa học, khách quan và có tính dự báo cao.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đề nghị xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ trí thức; phát triển mạng lưới chuyên gia, tăng cường kết nối trí thức trong và ngoài tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài; đặc biệt quan tâm tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức trẻ phát huy năng lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Đối với công tác phổ biến kiến thức, ông nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng các nền tảng truyền thông hiện đại để lan tỏa tri thức khoa học tới mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời phát huy hiệu quả các hội thi sáng tạo kỹ thuật, giải thưởng và hoạt động tôn vinh trí thức.

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của các Liên hiệp Hội trước khi hợp nhất; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long khóa I.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, TTND.TS.BS Ngô Văn Tán, nguyên Giám đốc Sở Y tế, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Nghị quyết Đại hội được 100% đại biểu thống nhất thông qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Liên hiệp Hội tỉnh phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, tham gia tư vấn, phản biện, nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, chủ động đặt hàng Liên hiệp Hội và đội ngũ chuyên gia tham gia giải quyết những vấn đề lớn của tỉnh.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật" cho 14 cá nhân có nhiều đóng góp cho hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.