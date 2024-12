Mới đây, Gil Lê cùng Xoài Non và ba mẹ về Bình Phước dự đám giỗ ông ngoại của hot girl này. Đoạn clip ghi lại hình ảnh Gil Lê và Xoài Non làm lễ trước bàn thờ thu hút sự quan tâm từ dân mạng.

Gil Lê chính thức về ra mắt gia đình Xoài Non

Động thái này cho thấy Gil Lê và Xoài Non nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ của họ được hai bên gia đình ủng hộ, vun vén. Nhiều khán giả gửi lời chúc phúc cho cặp đôi.

Gil Lê tham dự đám giỗ nhà Xoài Non. (Ảnh chụp màn hình Tiktok Trúc Gia Trang)

Thời gian vừa qua, Gil Lê và Xoài Non chính thức công khai chuyện tình cảm sau khi bị tóm dính "khóa môi" trên sân pickleball. Kể từ đó, cặp đôi như hình với bóng, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện hay các buổi livestream bán hàng.

Từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân nhưng đến khi gặp Xoài Non, Gil Lê mới chính thức giới thiệu cô là "người yêu" trước mặt "đàn chị".

Cuối tháng 10, Xoài Non từng chia sẻ loạt ảnh chụp cùng gia đình lên trang cá nhân. Kèm theo những bức ảnh, cô gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cha với dòng nhắn: "Happy Birthday ba yêu. Con yêu ba". Trong loạt ảnh, Xoài Non và các thành viên trong gia đình đều diện trang phục trắng.

Gil Lê chụp ảnh cùng gia đình Xoài Non. (Ảnh FBNV)

Đáng chú ý, Gil Lê cũng xuất hiện trong một bức ảnh chụp chung với bố mẹ và anh trai của Xoài Non. Gil Lê đứng phía sau và đặt tay lên vai Xoài Non. Khi đăng tải những bức hình này, Xoài Non không quên gắn thẻ tài khoản của Gil Lê.

Đến cuối tháng 11, Xoài Non đã chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 bên gia đình tại Đà Lạt. Đáng chú ý, trong những bức ảnh gia đình, sự xuất hiện của Gil Lê thu hút nhiều sự chú ý. Cả hai đứng ở vị trí trung tâm và cùng nhau tạo hình trái tim, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Gil Lê và Xoài Non tạo dáng thân mật trong sinh nhật của cô nàng. (Ảnh FBNV)

Dù hẹn hò được chưa lâu, Xoài Non tỏ ra nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Trong một buổi trò chuyện với bạn bè, hot girl sinh năm 2002, nhận xét Gil Lê 33 tuổi là đã "già".

Cô nàng mong muốn sớm được cầu hôn và tiến tới hôn nhân với người yêu. Chia sẻ của Xoài Non khiến dân tình phấn khích và cầu chúc cặp đôi sẽ ở bên nhau lâu dài.