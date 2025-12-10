Hà Nội

Video

Gấu đen tấn công người trông coi thú trong lúc biểu diễn

Màn trình diễn của một chú gấu ngựa đã trở nên hỗn loạn khi con vật bất ngờ hất ngã huấn luyện viên của mình xuống đất trước mặt du khách gây nên hỗn loạn.

Trường Hân dịch

Một con gấu đen đã tấn công một nhân viên chăm sóc động vật trong một buổi biểu diễn tại Vườn thú hoang dã Hàng Châu, Trung Quốc vào thứ Bảy (6/12). May mắn thay, các nhân viên đã phản ứng nhanh chóng và không ai bị thương, thông tin trên trang Asia Television News.

Video do du khách ghi lại cảnh tưởng chú gấu tấn công nhân viên.
﻿Nguồn: Xiaohongshu

Theo một video do một khán giả quay lại, một con gấu đen đang biểu diễn vượt rào trên sân khấu thì một con gấu đen khác, sau khi hoàn thành một động tác trượt ván, bất ngờ cắn vào tay phải của người trông coi rồi lao vào tấn công anh ta.

Thấy vậy, bốn nhân viên sở thú còn lại lập tức lấy ghế đẩu, gậy tre và rổ bóng rổ ra giải cứu đồng nghiệp, rồi cố gắng mở miệng con gấu. Sau khi con gấu buông tay, nhân viên sở thú bị vật ngã lại gần, và cuối cùng, cả nhóm đã cùng nhau kéo con gấu vào trong, chấm dứt sự việc.

Các quan chức từ các sở ban ngành liên quan tại quận Fuyang sau đó xác nhận đây là một tai nạn. Người ta nghi ngờ rằng mùi thức ăn trong túi của người trông coi vườn thú đã thu hút con gấu đen, kích hoạt bản năng săn mồi của nó và khiến nó giật lấy thức ăn. Không có du khách hay nhân viên nào bị thương trong vụ việc.

Để đề phòng, sở thú đã tạm dừng tất cả các buổi biểu diễn công cộng của gấu đen và đang tiến hành đánh giá toàn diện về sức khỏe và hành vi của nó.

Đáp lại, cư dân mạng cho rằng các tiết mục biểu diễn động vật vốn dĩ nguy hiểm và cần được tiếp cận một cách thận trọng; một số người thậm chí còn đề xuất hủy bỏ các tiết mục biểu diễn động vật, lập luận rằng "động vật thường bị ép buộc thực hiện những hành động trái với bản chất của chúng."

Tuy nhiên, phần đông công chúng vẫn muốn xem các chương trình biểu diễn động vật. Nhiều người đã xem và cổ vũ các chương trình biểu diễn động vật khi đến thăm sở thú, tin rằng chúng giúp mọi người hiểu được hành vi của động vật và tạo ra sự tiếp xúc gần gũi giữa người và động vật. Điều các sở thú thực sự nên làm là tăng cường phúc lợi động vật và hủy bỏ các chương trình gây hại cho động vật.

