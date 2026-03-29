Bắt tạm giam 343 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo tại Campuchia

Công an xác định 343 người tham gia đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia. Sau khi được bàn giao về Việt Nam, các đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo Hoàng Anh/Vietnamnet

Ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 343 đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

cats-114.jpg
Hàng trăm đối tượng sập bẫy "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia được trả về nước. Ảnh: V.T

Đây là kết quả từ quá trình đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm lừa đảo trực tuyến đang diễn ra phức tạp xuyên quốc gia có quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi.

Trước đó, Bộ Công an đã triển khai nhiều giải pháp, tăng cường hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng các nước Lào, Campuchia nhằm triệt xóa các đường dây tội phạm xuyên biên giới.

Gần đây nhất, ngày 17/3, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, gần 400 công dân Việt Nam liên quan đã được phía Campuchia bàn giao cho lực lượng chức năng trong nước.

Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng đã xử lý hành chính 331 trường hợp. Trong đó, 328 người bị xử phạt do qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, 3 trường hợp khác bị xử phạt do không xuất trình được hộ chiếu theo quy định.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định mục đích, động cơ của các đối tượng là tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội, sau đó xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại Casino Poipet.

Tại đây, các đối tượng sử dụng các ứng dụng như WhatsApp, Zara, Gap, Instagram, Facebook… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dùng Internet thiếu cảnh giác.

1.jpg
2.jpg
Công an làm việc với các đối tượng. Ảnh: V.T

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27/3, cơ quan công an đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ để khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

