Truy sát gia đình vợ cũ do mâu thuẫn chăm sóc con sau ly hôn

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế xác nhận, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án giết người, do mâu thuẫn bột phát, liên quan đến việc thăm con sau ly hôn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 ngày 07/6, tại phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa (TP Huế) xảy ra vụ án giết người làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Sau khi gây án, nghi phạm Phan Văn Phú (SN 1992, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, thành phố Huế) đã đến Trụ sở Công an phường Xuân Phú (TP Huế) đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ sự việc.

Hiện trường vụ án mạng.

Cụ thể, từ năm 2010, Phan Văn Phú đi làm nghề sửa chữa ô tô tại Cẩm Phả (Quảng Ninh), đầu tháng 5/2025 chuyển đến làm nghề sửa chữa ô tô tại Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ngày 03/6/2025 Phú trở về thăm gia đình tại Thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.

Năm 2019, Phú kết hôn với chị T.T.K.C., có một con chung, đến năm 2024 ly hôn, chị C.được quyền nuôi con. Sau ly hôn, Phú và chị C.phát sinh mâu thuẫn do chị C. ngăn cản Phú thăm con.

Khoảng 07h ngày 07/6, Phú đến nhà vợ cũ ở 5/14 Văn Cao, phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa (TP Huế) đề nghị được chở con về nhà nội chơi trước khi Phú trở ra Bắc làm việc, nhưng phía chị C. ngăn cản. Do đó, Phú dùng dao cắt vào cổ 03 người, gồm: chị T.T.K.C (SN 1994, vợ cũ của Phú), bà N.T.C (SN 1972, mẹ chị C.) và anh T.H (SN 2004, em ruột chị C.).

Ngay sau đó, Công an phường Xuân Phú cùng người dân đã đưa 03 nạn nhân đến bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, nhưng bà C. và chị C. đã tử vong, anh H. đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh điều tra Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ đập phá Ngai vua triều Nguyễn.