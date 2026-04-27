Truy quét 'điểm nóng' đào đãi vàng trái phép tại Huế

UBND xã A Lưới 1 (TP. Huế) cho biết lực lượng liên ngành địa phương vừa tổ chức truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khe Bùn và khe Li Leng.

Mặc dù lực lượng liên ngành tổ chức truy quét, phá hủy nhiều máy móc, lán trại, hầm đào thủ công tại các điểm nóng đào đãi vàng trái phép tại xã miền núi A Lưới 1 (TP. Huế), tuy nhiên hoạt động của “vàng tặc” tại địa bàn này vẫn tiềm ẩn sự phức tạp.

Tháo dỡ lán trại của đối tượng khai thác vàng trái phép.

UBND xã A Lưới 1 (TP. Huế) cho biết lực lượng liên ngành địa phương vừa tổ chức truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực khe Bùn và khe Li Leng, phát hiện, phá hủy nhiều máy móc, lán trại, hầm đào thủ công phục vụ đào đãi vàng trong rừng sâu.

Theo UBND xã A Lưới 1, tình trạng khai thác vàng trái phép tại hai khu vực kể trên diễn ra nhỏ lẻ theo nhóm 3-6 người, dựng lán tạm trong rừng, đào hầm thủ công kết hợp máy móc, thường hoạt động vào ban đêm hoặc sáng sớm để tránh lực lượng chức năng. Địa bàn rừng núi hiểm trở, xa khu dân cư khiến công tác kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Đợt truy quét mới nhất do xã A Lưới 1 tổ chức, với khoảng 40 cán bộ thuộc lực lượng công an, biên phòng, quân sự, kiểm lâm và chính quyền địa phương tham gia.

Dụng cụ đào, đãi vàng được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường.

Tại khu vực khe Bùn, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiêu hủy nhiều tang vật gồm 2 máy tời, 2 máy nổ, 2 máy hút nước, 2 mô tơ điện, 1 máy cưa nhỏ, 2 bình ắc quy, khoảng 200m ống nước cùng nhiều thiết bị phục vụ khai thác vàng sa khoáng.

Tại khe Li Leng, tổ công tác tiến hành đốt hủy, tháo dỡ 2 lán trại và 30m ống dẫn nước; khu vực khe A Tang không phát hiện hoạt động khai thác.

UBND xã A Lưới 1 cho biết, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, chính quyền xã đã tổ chức 9 đợt tuần tra, truy quét tại các điểm nóng, phát hiện nhiều lán trại, hầm đào sâu 5 - 10 m cùng dụng cụ đãi vàng; các đối tượng khi phát hiện lực lượng chức năng đều bỏ trốn vào rừng.

Một máng xối dùng đãi vàng tại hiện trường.

Dù nhiều lần ra quân, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại A Lưới 1 được đánh giá vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp do lực lượng mỏng, địa hình hiểm trở, khó tiếp cận, các nhóm “vàng tặc” thường xuyên thay đổi vị trí. Xã A Lưới 1 kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ thêm lực lượng, phương tiện và kinh phí để xử lý triệt để tình trạng đào đãi vàng trái phép xảy ra trên địa bàn.

Khởi tố 42 bị can vụ “vàng tặc” tại Sơn La

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La sáng 9/8 thông tin, vừa ra các quyết định tố tụng 42 bị can trong vụ “vàng tặc” xảy ra tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Đêm ngày 15, rạng sáng ngày 16/7, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp hiệp đồng bắt giữ, khống chế 58 đối tượng tham gia khai thác vàng trái phép tại khu vực khe rừng thuộc bản Suối Chát, xã Gia Phù. Cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng có liên quan (máy móc, thiết bị, vật liệu nổ, vàng thành phẩm, sổ sách…

Bị can Nguyễn Văn Vĩnh (áo đen, bên phải)
Khánh Hòa điều tra việc khai thác đất trái phép gần đường điện cao thế

Liên quan đến việc một quả đồi gần trụ điện cao thế tại Khánh Hòa bị đào xới nghi để khai thác đất trái phép, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, xử lý.

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng đào xúc, vận chuyển đất tại xã Diên Lạc, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ quy mô vi phạm và trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Lực lượng chức năng đang làm rõ các sai phạm.
Xử lý nghiêm việc khai thác, mua bán trái phép cây Muội Hồng

Cục Lâm nghiệp tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác và mua bán cây Muội Hồng, loài cây quý hiếm bị săn lùng vì vẻ đẹp độc đáo.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết, thời gian gần đây, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép cây Muội hồng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên diễn biến phức tạp tại một số địa phương, gây thiệt hại tài nguyên rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản nói chung và cây Muội hồng nói riêng.

Từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.  