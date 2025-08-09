Khởi tố 42 bị can vụ “vàng tặc” tại Sơn La

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La sáng 9/8 thông tin, vừa ra các quyết định tố tụng 42 bị can trong vụ “vàng tặc” xảy ra tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Đêm ngày 15, rạng sáng ngày 16/7, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp hiệp đồng bắt giữ, khống chế 58 đối tượng tham gia khai thác vàng trái phép tại khu vực khe rừng thuộc bản Suối Chát, xã Gia Phù. Cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng có liên quan (máy móc, thiết bị, vật liệu nổ, vàng thành phẩm, sổ sách…

Bị can Nguyễn Văn Vĩnh (áo đen, bên phải)

Căn cứ tài liệu thu thập được và quy mô, tính chất hoạt động khai thác vàng trái phép của các đối tượng, ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại Điều 227 BLHS và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ ” quy định tại Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 39 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên ” và 6/39 bị can bị khởi tố thêm về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ ”.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đinh Văn Tuấn (SN1976, trú tại thôn Dũng Tiến, xã Thanh Oai, TP. Hà Nội) tạm giữ 2 xe ô tô; thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nông Minh Lượng (trú tại Bản Trò 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) tạm giữ: 1 xe ôtô và 1000kg chất Amoni Nitrat (NH4NO3) được các đối tượng sử dụng cho mục đích nổ mìn, phá đá trong hầm mỏ khai thác vàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giạm đối với: Đinh Văn Tuấn (SN 1976, trú tại thôn Dũng Tiến, xã Thanh Oai, TP. Hà Nội); Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1989, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng); Đinh Văn Thụ (SN 1970, trú tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên ” quy định tại Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 42 bị can để điều tra về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ ”. Đồng thời thu giữ vật chứng gồm: 1.412 kíp nổ điện; 31kg thuốc nổ Amoni Nitrat; 5 máy nghiền quặng, 1 máy nghiền bi, 2 máy kẹp hàng, 4 máy bơm, 2 bàn rung, 2 máy phát điện công suất lớn, 1 bộ khò nhiệt, 1,3 lượng vàng thành phẩm; 01 cân tiểu ly (loại cân điện tử); 40 bao Amoni Nitrat (NH4NO3) có trọng lượng 1.000kg, tạm giữ 3 xe ô tô; 1 xe mô tô, nhiều số sách, điện thoại di động và vật chứng khác có liên quan.

Kết quả điều tra vụ án đến nay xác định từ tháng 3/2025 đến tháng 7/2025 các đối tượng chủ mưu, cầm đầu (Đinh Văn Tuấn, Nguyễn Văn Vĩnh) cùng với khoảng trên 60 đối tượng khác liên quan đã tổ chức khai thác vàng trái phép với tổng trị giá khoáng sản (vàng thành phẩm, quặng vàng) trên 5 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La yêu cầu các đối tượng liên quan còn lại sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

