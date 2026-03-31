Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Gãy kín cổ xương đùi phải, cụ bà 90 tuổi viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu

Phẫu thuật thay khớp háng là phương pháp điều trị hiệu quả đối với các trường hợp gãy cổ xương đùi, đặc biệt ở người cao tuổi, mang lại nhiều lợi ích.

Thúy Nga

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Quảng Yên vừa phẫu thuật thành công thay khớp háng phải bán phần cho bệnh nhân N.T.Đ, 90 tuổi.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng được chẩn đoán gãy kín cổ xương đùi phải, kèm theo viêm phổi và nhiễm khuẩn tiết niệu – một chấn thương nặng kèm những yếu tố nguy cơ cao ở người cao tuổi, dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

BS.CKII Đỗ Văn Cường, Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Trung tâm Y tế Quảng Yên cho biết, ở người cao tuổi, gãy cổ xương đùi không chỉ gây đau đớn, mất khả năng vận động mà còn có thể kéo theo các biến chứng như viêm phổi, loét tỳ đè, huyết khối tĩnh mạch sâu… nếu phải nằm lâu.

Vì vậy, sau khi tiến hành thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn chuyên môn, ê-kíp điều trị đã quyết định thực hiện phẫu thuật thay khớp háng bán phần nhằm giúp người bệnh giảm đau, sớm phục hồi khả năng đi lại.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật do BS.CKII Đỗ Văn Cường trực tiếp thực hiện cùng đội ngũ ê-kíp phẫu thuật của bệnh viện. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, trang thiết bị và công tác gây mê hồi sức, ca mổ đã diễn ra an toàn, thuận lợi, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh tồn tốt và đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi sát sao, chăm sóc và hướng dẫn tập vận động phục hồi chức năng sớm. Đây là yếu tố quan trọng giúp người bệnh cao tuổi nhanh chóng lấy lại khả năng vận động, hạn chế tối đa các biến chứng sau chấn thương. Hiện bệnh nhân đã được ra viện trở về với gia đình.

Người bệnh tập đi lại sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BS.CKII Đỗ Văn Cường nhấn mạnh, phẫu thuật thay khớp háng là phương pháp điều trị hiệu quả đối với các trường hợp gãy cổ xương đùi, đặc biệt ở người cao tuổi, mang lại nhiều lợi ích như: Giảm đau rõ rệt, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Giúp người bệnh sớm ngồi dậy, tập vận động và đi lại, hạn chế tình trạng nằm bất động kéo dài.

Tăng khả năng tự chăm sóc bản thân. Giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, loét tỳ đè, huyết khối tĩnh mạch sâu…; Phục hồi chức năng vận động khớp háng, giúp người bệnh sinh hoạt gần như bình thường. Rút ngắn thời gian điều trị và chăm sóc, giảm gánh nặng cho gia đình và người thân.

Việc phẫu thuật thành công cho bệnh nhân ở độ tuổi rất cao một lần nữa cho thấy trình độ chuyên môn vững vàng, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh.

Đồng thời, khẳng định năng lực triển khai hiệu quả các kỹ thuật phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, mang lại cơ hội điều trị tốt nhất cho người bệnh ngay tại địa phương.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thay khớp háng bán phần cho bệnh nhân 106 tuổi

Người cao tuổi cần chú ý phòng ngừa té ngã trong sinh hoạt hằng ngày. Khi xuất hiện đau vùng háng, đùi, không thể vận động sau khi té ngã, cần đến bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa phẫu thuật thay khớp háng bán phần thành công cho bệnh nhân D. T. T (106 tuổi, trú xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất được thực hiện phẫu thuật thay khớp háng tại bệnh viện.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng đùi phải và khớp háng phải, mất khả năng vận động sau cú ngã từ giường. Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch vành.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gãy cổ xương đùi mổ muộn, biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng

Gãy cổ xương đùi nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có thể đối mặt nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, huyết khối tĩnh mạch sâu, loét tì đè.

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới, tập thể y bác sĩ Khoa Phẫu thuật Khớp – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) đã ghi dấu ấn chuyên môn khi thực hiện thành công 7 ca phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo cho các bệnh nhân cao tuổi gãy cổ xương đùi chỉ trong những ngày đầu năm Bính Ngọ.

TS.BS Nguyễn Quốc Dũng, Chủ nhiệm khoa, Phẫu thuật Khớp – Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, gãy cổ xương đùi là chấn thương thường gặp ở người cao tuổi, đặc biệt ở những bệnh nhân có bệnh lý nền như loãng xương, tăng huyết áp, đái tháo đường.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công bệnh nhân gẫy cổ xương đùi có tiền sử bệnh nền phức tạp

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam thành công phẫu thuật cho bệnh nhân gãy cổ xương đùi nặng, giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng và đi lại sau 1 tuần.

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân gẫy cổ xương đùi có tiền sử bệnh nền phức tạp.

“Gia đình tôi lo lắng ông ấy sẽ nằm liệt một chỗ, nhưng không ngờ là sau 1 tuần phẫu thuật ông nhà tôi thậm chí còn có thể đi lại được”, vợ bệnh nhân xúc động chia sẻ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới