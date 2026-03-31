Gãy kín cổ xương đùi phải, cụ bà 90 tuổi viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Quảng Yên vừa phẫu thuật thành công thay khớp háng phải bán phần cho bệnh nhân N.T.Đ, 90 tuổi.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng được chẩn đoán gãy kín cổ xương đùi phải, kèm theo viêm phổi và nhiễm khuẩn tiết niệu – một chấn thương nặng kèm những yếu tố nguy cơ cao ở người cao tuổi, dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.

BS.CKII Đỗ Văn Cường, Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Trung tâm Y tế Quảng Yên cho biết, ở người cao tuổi, gãy cổ xương đùi không chỉ gây đau đớn, mất khả năng vận động mà còn có thể kéo theo các biến chứng như viêm phổi, loét tỳ đè, huyết khối tĩnh mạch sâu… nếu phải nằm lâu.

Vì vậy, sau khi tiến hành thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn chuyên môn, ê-kíp điều trị đã quyết định thực hiện phẫu thuật thay khớp háng bán phần nhằm giúp người bệnh giảm đau, sớm phục hồi khả năng đi lại.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật do BS.CKII Đỗ Văn Cường trực tiếp thực hiện cùng đội ngũ ê-kíp phẫu thuật của bệnh viện. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, trang thiết bị và công tác gây mê hồi sức, ca mổ đã diễn ra an toàn, thuận lợi, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh tồn tốt và đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi sát sao, chăm sóc và hướng dẫn tập vận động phục hồi chức năng sớm. Đây là yếu tố quan trọng giúp người bệnh cao tuổi nhanh chóng lấy lại khả năng vận động, hạn chế tối đa các biến chứng sau chấn thương. Hiện bệnh nhân đã được ra viện trở về với gia đình.

Người bệnh tập đi lại sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BS.CKII Đỗ Văn Cường nhấn mạnh, phẫu thuật thay khớp háng là phương pháp điều trị hiệu quả đối với các trường hợp gãy cổ xương đùi, đặc biệt ở người cao tuổi, mang lại nhiều lợi ích như: Giảm đau rõ rệt, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Giúp người bệnh sớm ngồi dậy, tập vận động và đi lại, hạn chế tình trạng nằm bất động kéo dài.

Tăng khả năng tự chăm sóc bản thân. Giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, loét tỳ đè, huyết khối tĩnh mạch sâu…; Phục hồi chức năng vận động khớp háng, giúp người bệnh sinh hoạt gần như bình thường. Rút ngắn thời gian điều trị và chăm sóc, giảm gánh nặng cho gia đình và người thân.

Việc phẫu thuật thành công cho bệnh nhân ở độ tuổi rất cao một lần nữa cho thấy trình độ chuyên môn vững vàng, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh. Đồng thời, khẳng định năng lực triển khai hiệu quả các kỹ thuật phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, mang lại cơ hội điều trị tốt nhất cho người bệnh ngay tại địa phương.

