Trương Ngọc Ánh yêu toàn mỹ nam Việt

Giải trí

Hai người cũ của Trương Ngọc Ánh gồm Trần Bảo Sơn và Kim Lý. Ít năm qua, cô gắn bó với Anh Dũng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trương Ngọc Ánh đang vướng lao lý. Cô và diễn viên Trần Bảo Sơn từng là một trong những cặp đôi vàng được ngưỡng mộ nhất của làng giải trí Việt, không chỉ vì tài năng diễn xuất mà còn vì gia đình hạnh phúc. Ảnh: Vietnamnet.
Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn chính thức ly hôn vào năm 2014, sau 9 năm chung sống. Ảnh: Znews.
Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau nuôi dưỡng con gái Bảo Tiên. Trong các dịp đặc biệt của con, cặp đôi một thời thường xuyên xuất hiện bên nhau. Ảnh: Vietnamnet.
Trương Ngọc Ánh còn từng yêu Kim Lý. Nữ diễn viên chia sẻ trên Vietnamnet, cô mong kết thúc có hậu với Kim Lý. Ảnh: Vietnamnet.
Trương Ngọc Ánh và Kim Lý hẹn hò từ năm 2014 đến năm 2016. Sau khi chia tay Trương Ngọc Ánh, Kim Lý yêu Hồ Ngọc Hà. Nam diễn viên hiện tại có tổ ấm hạnh phúc bên Hồ Ngọc Hà và các con. Ảnh: Thời Đại Plus.
Năm 2019, Trương Ngọc Ánh dính nghi vấn hẹn hò diễn viên Anh Dũng nhưng phủ nhận. Cuối tháng 4/2021, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng công khai là một cặp. Anh Dũng sinh năm 1990, kém Trương Ngọc Ánh đến 14 tuổi. Ảnh: FB Anh Dũng.
Tháng 3/2024, mối quan hệ giữa Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng khiến nhiều người tò mò bởi cả hai không công khai xuất hiện bên nhau hay nhắc về đối phương dịp 8/3, hay lễ Tình nhân.Ảnh: FB Anh Dũng.
Trương Ngọc Ánh chia sẻ trên Phụ Nữ Pháp Luật, cô và Anh Dũng không chia tay. “Chúng tôi vẫn đi cùng nhau, chỉ là không chụp hình thôi. Anh Dũng đang lo kịch bản, chuẩn bị làm phim, việc này việc kia bận bù đầu chẳng còn thời gian đi sự kiện”, Trương Ngọc Ánh nói. Ảnh: FB Anh Dũng.
Sau khi phủ nhận tin đồn chia tay, Trương Ngọc Ánh tiếp tục xuất hiện lẻ bóng còn Anh Dũng vẫn im hơi lặng tiếng. Ảnh: FB Anh Dũng.
