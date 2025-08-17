Con gái Trương Ngọc Ánh diện váy xẻ sâu dự tiệc, thu hút mọi ánh nhìn

Con gái của Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh gây chú ý với vẻ quyến rũ trong bộ váy xẻ sâu tại buổi tiệc mừng đóng máy phim do bố cô làm đạo diễn.
Diễn viên Hùng Thuận thường xuyên đưa Tuệ Tâm đi ăn uống, công khai ủng hộ công việc kinh doanh của bạn đời.
Mercedes-Maybach vừa tung ra phiên bản S 680 Emerald Isle mới, lấy cảm hứng từ phong cảnh biển California và có số lượng sản xuất cực giới hạn.
Trong Bộ bộ kinh tâm, Trịnh Gia Dĩnh đóng vai Bát A Ca hiền lành, si tình. Ngoài đời, tài tử có vợ hoa hậu kém anh 22 tuổi.
Sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt, Suchin - con gái Cường Đô La và Đàm Thu Trang - được ví như tiểu thư "ngậm thìa vàng" đích thực.
Tại Chasov Yar, Ukraine đã xây dựng một hệ thống phòng thủ theo kiểu "pháo đài ba chiều". Những trận chiến nổ ra ở đây giống hệt như ở Mariupol và Marinka.
Lexus mới đây đã bất ngờ trình làng mẫu Sports Concept - siêu xe ý tưởng được xem như bản xem trước của chiếc Lexus LFR trong tương lai.
Meta thử nghiệm tính năng “Picks” trên Instagram, cho phép người dùng kết nối và trò chuyện dựa trên sở thích chung, hiện mới ở giai đoạn nội bộ.
Cựu thị trưởng của một thị trấn ở Bồ Đào Nha đã tử vong khi tham gia chữa cháy rừng.
May mắn tài chính ghé thăm, 3 con giáp này sẽ tích lũy nhanh chóng, bất ngờ có trong tay khoản tiền đủ để sở hữu căn nhà mơ ước.
Hơn 10 năm khởi công, dự án 2.100 tỷ đồng cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai vẫn trong tình trạng 'đắp chiếu'.
Mới đây trên mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) loạt clip một nữ phi công quân sự xinh đẹp, visual như "thần tiên tỷ tỷ" trong trẻo, ngọt ngào.
Việc tìm thấy bộ sưu tập vải cổ xưa ở Toruń cung cấp bức tranh sống động về cuộc sống ở một thành phố thời trung cổ từng nhộn nhịp tại châu Âu.
Tuyến phòng thủ phía đông nam thành phố Pokrovsk đang sụp đổ, thành phố đang bị quân đội Nga tấn công dữ dội; tiếng pháo vang lên khắp thành phố.
Ong phong lan được mệnh danh là “hoa hậu” của thế giới côn trùng, với đôi cánh ánh kim rực rỡ hiếm thấy khiến giới khoa học và nhiếp ảnh gia mê mẩn.
Bùng nổ kỳ vọng nhưng AI tạo sinh đang đối mặt thực tế phũ phàng: lợi nhuận chưa cải thiện, nhân viên lo mất việc, khách hàng vẫn dè chừng.
Bị người xem cho là diện đồ hở, nữ streamer YuGi Kiều Oanh tung clip hậu trường minh oan cho bản thân và cái kết!
Nguyễn Ngọc Kiều Duy - Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 được kỳ vọng đoạt vương miện Miss International giống Thanh Thủy.
7 khối nữ của Quân đội và 2 khối nữ của lực lượng Công an tại cuộc diễn tập diễu binh A80 góp phần tạo nên sự cuốn hút đặc biệt.
Trước sự bàn tán xôn xao của cư dân mạng thời gian qua, "hot girl bán cafe" mới nổi tiếng đã có những động thái gây chú ý.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy Tuổi Dần có thể rơi vào tình huống khó xử, trong khi Thìn phóng khoáng, kết nhiều bạn ở vùng đất mới.