Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con gái Trương Ngọc Ánh diện váy xẻ sâu dự tiệc, thu hút mọi ánh nhìn

Giải trí

Con gái Trương Ngọc Ánh diện váy xẻ sâu dự tiệc, thu hút mọi ánh nhìn

Con gái của Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh gây chú ý với vẻ quyến rũ trong bộ váy xẻ sâu tại buổi tiệc mừng đóng máy phim do bố cô làm đạo diễn.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Hình ảnh con gái Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh - Bảo Tiên diện váy xẻ sâu tôn vòng một, dự tiệc mừng đóng máy phim điện ảnh do bố đạo diễn gây chú ý. Ảnh: FB Tran Bao Son
Hình ảnh con gái Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh - Bảo Tiên diện váy xẻ sâu tôn vòng một, dự tiệc mừng đóng máy phim điện ảnh do bố đạo diễn gây chú ý. Ảnh: FB Tran Bao Son
Diện bộ váy dây xẻ sâu, nữ sinh tôn vòng một gợi cảm cùng ngoại hình xinh đẹp. Ảnh: FB Tran Bao Son
Diện bộ váy dây xẻ sâu, nữ sinh tôn vòng một gợi cảm cùng ngoại hình xinh đẹp. Ảnh: FB Tran Bao Son
Trần Bảo Sơn cho biết con gái yêu thích nghệ thuật nhưng hiện tập trung vào việc học. Diễn viên dự định trong tương lai nếu có vai diễn phù hợp sẽ cho con gái thử sức với điện ảnh. Ảnh: FB Tran Bao Son
Trần Bảo Sơn cho biết con gái yêu thích nghệ thuật nhưng hiện tập trung vào việc học. Diễn viên dự định trong tương lai nếu có vai diễn phù hợp sẽ cho con gái thử sức với điện ảnh. Ảnh: FB Tran Bao Son
Ở tuổi 17, Bảo Tiên sở hữu chiều cao 1,7 m, vóc dáng cân đối cùng gương mặt thanh tú. Ảnh: FB Tran Bao Son
Ở tuổi 17, Bảo Tiên sở hữu chiều cao 1,7 m, vóc dáng cân đối cùng gương mặt thanh tú. Ảnh: FB Tran Bao Son
Cô thừa hưởng nét đẹp của cha lẫn mẹ. Con gái Trương Ngọc Ánh có gương mặt thu hút, gu ăn mặc nữ tính. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Cô thừa hưởng nét đẹp của cha lẫn mẹ. Con gái Trương Ngọc Ánh có gương mặt thu hút, gu ăn mặc nữ tính. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Trong nhiều sự kiện, cô thường chọn trang phục tôn dáng nhưng vẫn giữ nét thanh lịch, phù hợp lứa tuổi. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Trong nhiều sự kiện, cô thường chọn trang phục tôn dáng nhưng vẫn giữ nét thanh lịch, phù hợp lứa tuổi. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Sự tự tin và phong thái của Bảo Tiên khiến nhiều người dự đoán cô sẽ là gương mặt sáng giá nếu bước chân vào làng giải trí. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Sự tự tin và phong thái của Bảo Tiên khiến nhiều người dự đoán cô sẽ là gương mặt sáng giá nếu bước chân vào làng giải trí. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Bảo Tiên không hoạt động mạng xã hội. Những hình ảnh của cô chủ yếu do cha mẹ hoặc người thân chia sẻ. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Bảo Tiên không hoạt động mạng xã hội. Những hình ảnh của cô chủ yếu do cha mẹ hoặc người thân chia sẻ. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Chia sẻ về Bảo Tiên, Trương Ngọc Ánh cho biết con gái thông minh, hiểu chuyện và là người bạn của cô trong cuộc sống. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Chia sẻ về Bảo Tiên, Trương Ngọc Ánh cho biết con gái thông minh, hiểu chuyện và là người bạn của cô trong cuộc sống. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Ở tuổi 17, Bảo Tiên được khen thừa hưởng nét đẹp của mẹ và cha. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Ở tuổi 17, Bảo Tiên được khen thừa hưởng nét đẹp của mẹ và cha. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#bảo tiên #con gái trương ngọc ánh #con gái trần bảo sơn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT