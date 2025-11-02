Trương Ngọc Ánh đóng phim thành công, kinh doanh thất bại

Trương Ngọc Ánh kinh doanh và diễn xuất nhiều năm qua. Mới đây, cô bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".