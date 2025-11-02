Hà Nội

Trương Ngọc Ánh đóng phim thành công, kinh doanh thất bại

Giải trí

Trương Ngọc Ánh đóng phim thành công, kinh doanh thất bại

Trương Ngọc Ánh kinh doanh và diễn xuất nhiều năm qua. Mới đây, cô bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Thu Cúc (tổng hợp)
Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Vietnamnet.
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, theo cáo buộc ban đầu của cơ quan tiến hành tố tụng, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng niềm tin của người khác để tham gia các quan hệ dân sự, kinh tế, nhận tiền, tài sản của nhiều người với giá trị đặc biệt lớn để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh nhưng đã gian dối để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, hành vi được xác định là vi phạm pháp luật nhiều lần với nhiều người. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Ngoài từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Bất động sản Đất Rồng, Trương Ngọc Ánh còn điều hành nhiều doanh nghiệp. Theo Znews, năm 2014, nữ diễn viên đồng sáng lập Công ty TNA Entertainment. Trong đó, Trương Ngọc Ánh là một trong 3 cổ đông, chiếm 40% vốn điều lệ. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Theo Người Lao Động, ngày 1/12/2023, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM và TNA Entertainment ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện Ceremony Welcome - Xin chào Miss Earth 2023 diễn ra ngày 3/12/2023 tại Nhà hát Thành phố, do trung tâm quản lý. Khi chương trình tổ chức xong, phía TNA Entertainment chậm trễ thanh toán khoản phí 324,3 triệu đồng. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Phía Công ty TNA Entertainment đã gửi công văn đề nghị thanh toán thành nhiều đợt, sau đó tiếp tục nhiều lần gửi công văn xin gia hạn trả công nợ. Sau nhiều lần đề nghị nhưng vẫn không được thanh toán, phía trung tâm đã nộp đơn khởi kiện đến TAND TP Thủ Đức, đòi khoản nợ (gốc và phạt vi phạm) 360,9 triệu đồng. Chiều ngày 28/10/2024, Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM xác nhận diễn viên Trương Ngọc Ánh trả hết nợ. Vì vậy, phía trung tâm rút đơn kiện. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Tháng 4/2025, theo Vietnamnet, Trương Ngọc Ánh chia sẻ, cô chưa đòi được gần 30 tỷ đồng của một công ty nên bán tài sản để trả nợ cho team của mình. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Trương Ngọc Ánh kinh doanh thất bại nhưng có sự nghiệp diễn xuất thành công. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
Cô từng đóng phim Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Người đàn bà yếu đuối, Hương ga. Ảnh: VOV.
Trương Ngọc Ánh đoạt giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2007 nhờ vai diễn trong Áo lụa Hà Đông. Ảnh: Người Lao Động.
Cô còn đoạt giải Nữ diễn viên châu Á xuất sắc tại New Vision International Film Festival 2019 (VNIFF - LHP Tầm Nhìn Mới) nhờ vai diễn trong phim Abduction. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
