Trương Ngọc Ánh sống xa hoa thế nào trước khi bị bắt?

Giải trí

Trương Ngọc Ánh sống trong căn penthouse 300 m2, biệt thự tại TP HCM, sử dụng đồ hiệu, đi xe sang. Mới đây, cô vướng lao lý.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trương Ngọc Ánh vừa bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Vietnamnet, tối ngày 31/10, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) phối hợp với Viện KSND TPHCM và Công an phường An Khánh tiến hành khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh. Ảnh: Vietnamnet.
Trương Ngọc Ánh sống xa hoa trước khi bị bắt. Ngoài biệt thự, cô còn sống trong căn penthouse 300 m2 tại TP HCM. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Nội thất trong penthouse của Trương Ngọc Ánh đầy cao cấp. Không ít lần trên trang cá nhân, nữ diễn viên khoe không gian sống sang trọng. Ảnh: Znews.
Trương Ngọc Ánh dành nhiều thời gian ở nhà, ngoài công việc. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Trong căn penthouse trị giá trị triệu đô, nữ diễn viên tập gym, nấu ăn, cắm hoa, chơi với thú cưng. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Trương Ngọc Ánh thường xuyên di chuyển bằng xe hơi sang trọng. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Nữ diễn viên chuộng trang phục, phụ kiện hàng hiệu. Ảnh: Znews.
Trương Ngọc Ánh ăn mặc sành điệu, quý phái. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Nữ diễn viên có nhiều buổi tiệc hoành tráng mừng các sự kiện quan trọng. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Trương Ngọc Ánh được xem là 'phú bà' của showbiz Việt. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh nhiều lĩnh vực. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Hình ảnh sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trong vai trò doanh nhân, diễn viên trước khi cô bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng, hàng chục tỷ đồng. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
