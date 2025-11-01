Hà Nội

Giải trí

Trương Ngọc Ánh vướng nhiều lùm xùm trước khi bị bắt

Trước khi vướng vòng lao lý, Trương Ngọc Ánh bị tố thất hứa vụ từ thiện, gây xôn xao khi công khai đòi nợ một đối tác 24 tỷ đồng.

Ngày 31/10, Trương Ngọc Ánh bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP HCM) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Ảnh: Tiền Phong.
Ngày 31/10, Trương Ngọc Ánh bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP HCM) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Ảnh: Tiền Phong.
Trương Ngọc Ánh vướng không ít lùm xùm trước khi bị bắt. Tháng 4/2016, Trương Ngọc Ánh đến thăm một nữ sinh bị bỏng nặng vì bị tạt axit. Tại bệnh viện, nữ diễn viên tặng nữ sinh 30 triệu đồng tiền mặt để đóng viện phí. Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn cùng một người bạn tặng gói phẫu thuật thẩm mỹ trị giá 300 triệu. Sau đó, nữ diễn viên bị tố thất hứa vụ từ thiện. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Trương Ngọc Ánh vướng không ít lùm xùm trước khi bị bắt. Tháng 4/2016, Trương Ngọc Ánh đến thăm một nữ sinh bị bỏng nặng vì bị tạt axit. Tại bệnh viện, nữ diễn viên tặng nữ sinh 30 triệu đồng tiền mặt để đóng viện phí. Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn cùng một người bạn tặng gói phẫu thuật thẩm mỹ trị giá 300 triệu. Sau đó, nữ diễn viên bị tố thất hứa vụ từ thiện. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Cụ thể, vào tháng 7/2017, theo Tiền Phong, mẹ nữ sinh trong vụ tạt a-xít chia sẻ, gia đình bà chỉ nhận được bảng trao 300 triệu đồng chứ không nhận được số tiền 300 triệu đồng mà Trương Ngọc Ánh đã hứa. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Cụ thể, vào tháng 7/2017, theo Tiền Phong, mẹ nữ sinh trong vụ tạt a-xít chia sẻ, gia đình bà chỉ nhận được bảng trao 300 triệu đồng chứ không nhận được số tiền 300 triệu đồng mà Trương Ngọc Ánh đã hứa. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Trương Ngọc Ánh cho hay cô chỉ hứa làm cầu nối giúp nữ sinh được phẫu thuật miễn phí. Theo nữ diễn viên, trong quá trình tiến hành phẫu thuật ở bệnh viện này, nữ sinh bị kéo sang một bệnh viện khác thực hiện để PR. Trương Ngọc Ánh định bỏ qua vì nghĩ rằng “đơn vị nào giúp em H giải phẫu cũng được miễn là em được xinh đẹp hơn”. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Trương Ngọc Ánh cho hay cô chỉ hứa làm cầu nối giúp nữ sinh được phẫu thuật miễn phí. Theo nữ diễn viên, trong quá trình tiến hành phẫu thuật ở bệnh viện này, nữ sinh bị kéo sang một bệnh viện khác thực hiện để PR. Trương Ngọc Ánh định bỏ qua vì nghĩ rằng “đơn vị nào giúp em H giải phẫu cũng được miễn là em được xinh đẹp hơn”. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Trương Ngọc Ánh khẳng định sẽ làm sáng tỏ vụ việc để hai mẹ con nữ sinh và cô không bị lợi dụng làm công cụ PR. Nữ diễn viên còn gửi lời xin lỗi khán giả vì vướng lùm xùm không đáng có. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Trương Ngọc Ánh khẳng định sẽ làm sáng tỏ vụ việc để hai mẹ con nữ sinh và cô không bị lợi dụng làm công cụ PR. Nữ diễn viên còn gửi lời xin lỗi khán giả vì vướng lùm xùm không đáng có. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Năm 2024, Trương Ngọc Ánh công khai đòi nợ một đối tác 24 tỷ đồng. “Anh hứa ngày 30/4 là lần cuối sau 100 lần hứa vẫn không thanh toán 1 đồng, không có chút thiện chí nào. Các giấy xác nhận công nợ và lịch thanh toán cũng đã ký nhiều lần. Bên em cho anh thanh toán làm 50 lần cũng được để chia sẻ khó khăn nhưng 10 lần hứa cũng 3 lần đúng giúp em anh cũng không làm được", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Năm 2024, Trương Ngọc Ánh công khai đòi nợ một đối tác 24 tỷ đồng. “Anh hứa ngày 30/4 là lần cuối sau 100 lần hứa vẫn không thanh toán 1 đồng, không có chút thiện chí nào. Các giấy xác nhận công nợ và lịch thanh toán cũng đã ký nhiều lần. Bên em cho anh thanh toán làm 50 lần cũng được để chia sẻ khó khăn nhưng 10 lần hứa cũng 3 lần đúng giúp em anh cũng không làm được", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Trương Ngọc Ánh đề nghị đối tác nhanh chóng thanh toán. “9 tháng nay bên em chịu đựng nhiều sự hiểu lầm và thị phi em vẫn im lặng và nhẹ nhàng lịch sự để giữ mặt mũi cho anh nhưng ai cảm thông cho bên em. Anh như vậy thì ai dám làm tiếp với anh mà anh cứ kêu bên em làm tiếp. Đề nghị anh giải quyết”, Trương Ngọc Ánh nhấn mạnh. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Trương Ngọc Ánh đề nghị đối tác nhanh chóng thanh toán. “9 tháng nay bên em chịu đựng nhiều sự hiểu lầm và thị phi em vẫn im lặng và nhẹ nhàng lịch sự để giữ mặt mũi cho anh nhưng ai cảm thông cho bên em. Anh như vậy thì ai dám làm tiếp với anh mà anh cứ kêu bên em làm tiếp. Đề nghị anh giải quyết”, Trương Ngọc Ánh nhấn mạnh. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Theo Znews, năm 2024, công ty TNA Entertainment của Trương Ngọc Ánh vướng kiện tụng. TNA Entertainment bị Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP HCM lên tiếng khởi kiện vì khoản nợ 324,3 triệu đồng thuê địa điểm tổ chức sự kiện. Thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh cho biết công ty đang đối mặt với khó khăn tài chính sau khi không thể thu hồi khoản công nợ 24 tỷ đồng. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Theo Znews, năm 2024, công ty TNA Entertainment của Trương Ngọc Ánh vướng kiện tụng. TNA Entertainment bị Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP HCM lên tiếng khởi kiện vì khoản nợ 324,3 triệu đồng thuê địa điểm tổ chức sự kiện. Thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh cho biết công ty đang đối mặt với khó khăn tài chính sau khi không thể thu hồi khoản công nợ 24 tỷ đồng. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Đến tháng 10/2024, đại diện Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP HCM chia sẻ sẽ rút đơn kiện do phía Trương Ngọc Ánh đã thanh toán xong các khoản nợ. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Đến tháng 10/2024, đại diện Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP HCM chia sẻ sẽ rút đơn kiện do phía Trương Ngọc Ánh đã thanh toán xong các khoản nợ. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh.
Thu Cúc (tổng hợp)
