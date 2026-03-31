Trung Quốc nối lại đường bay thẳng đến Triều Tiên sau 6 năm

Hãng hàng không quốc gia Trung Quốc (Air China) đã nối lại đường bay thẳng giữa Bắc Kinh và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên sau 6 năm gián đoạn.

Theo AP, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc (Air China) đã nối lại các chuyến thẳng giữa thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hôm 30/3, không lâu sau khi dịch vụ tàu hỏa chở khách giữa hai thủ đô được khôi phục.

Chuyến bay của Air China đã được Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên, ông Vương Á Quân, cùng các nhà ngoại giao khác chào đón, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Được biết, hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo đã nối lại các chuyến bay giữa hai thủ đô vào năm 2023.

Dịch vụ tàu hỏa chở khách từ Trung Quốc sang Triều Tiên đã được nối lại từ ngày 12/3.

Trước đó, các chuyến bay và tàu hỏa chở khách đến Triều Tiên đã bị đình chỉ kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

Triều Tiên cấm toàn bộ khách du lịch nước ngoài trong thời gian đại dịch nhưng đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế, với một đoàn khách du lịch Nga vào nước này trong năm 2024.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là đồng minh chiến lược quan trọng của Bình Nhưỡng.

Trước khi lệnh cấm được áp dụng, các đoàn khách du lịch Trung Quốc chiếm tới 90% tổng số du khách đến Triều Tiên.

