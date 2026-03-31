Quân sự - Thế giới

Trung Quốc nối lại đường bay thẳng đến Triều Tiên sau 6 năm

Hãng hàng không quốc gia Trung Quốc (Air China) đã nối lại đường bay thẳng giữa Bắc Kinh và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên sau 6 năm gián đoạn.

An An (Theo AP)

Theo AP, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc (Air China) đã nối lại các chuyến thẳng giữa thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hôm 30/3, không lâu sau khi dịch vụ tàu hỏa chở khách giữa hai thủ đô được khôi phục.

Chuyến bay của Air China đã được Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên, ông Vương Á Quân, cùng các nhà ngoại giao khác chào đón, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Air China. Ảnh: Airliners.net.

Được biết, hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo đã nối lại các chuyến bay giữa hai thủ đô vào năm 2023.

Dịch vụ tàu hỏa chở khách từ Trung Quốc sang Triều Tiên đã được nối lại từ ngày 12/3.

Trước đó, các chuyến bay và tàu hỏa chở khách đến Triều Tiên đã bị đình chỉ kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

Triều Tiên cấm toàn bộ khách du lịch nước ngoài trong thời gian đại dịch nhưng đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế, với một đoàn khách du lịch Nga vào nước này trong năm 2024.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là đồng minh chiến lược quan trọng của Bình Nhưỡng.

Trước khi lệnh cấm được áp dụng, các đoàn khách du lịch Trung Quốc chiếm tới 90% tổng số du khách đến Triều Tiên.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên diễn tập hỏa lực ngày 15/3/2026

Nguồn video: VTV
Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao.

Theo AP, Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ca ngợi đây là một bước phát triển nhằm tăng cường khả năng quân sự chiến lược của đất nước.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/3 cho biết, ông Kim đã theo dõi cuộc thử nghiệm động cơ trên mặt đất được nâng cấp mới sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp. Theo KCNA, lực đẩy tối đa của động cơ đạt 2.500 kilonewton (kN), tăng so với khoảng 1.971 kN được ghi nhận trong một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn tương tự hồi tháng 9/2025.

Triều Tiên nêu điều kiện tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản

Em gái ông Kim Jong Un cho biết, hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Nhật Bản sẽ không diễn ra nếu Tokyo vẫn giữ cách tiếp cận “lỗi thời”.

Theo AP, bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un, ngày 23/3 tuyên bố hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ không diễn ra nếu Nhật Bản vẫn giữ cách tiếp cận “lỗi thời”.

Tuyên bố của bà Kim Yo Jong được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi phát biểu trước các phóng viên tuần trước rằng tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, bà đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump về “mong muốn rất mạnh mẽ” được gặp ông Kim Jong Un.

Ông Kim Jong Un và con gái theo dõi vụ phóng pháo phản lực đa nòng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái theo dõi một cuộc diễn tập tấn công hỏa lực bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600mm.

Theo AP, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 15/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái đã thị sát một cuộc diễn tập tấn công hỏa lực bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600mm. Động thái này được cho là nhằm đáp trả cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc.

Chủ tịch Kim Jong Un và con gái Kim Ju Ae bên cạnh các bệ phóng pháo phản lực đa nòng trong buổi phóng thử hôm 14/3. Ảnh: KCNA.
