Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao

Theo AP, Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ca ngợi đây là một bước phát triển nhằm tăng cường khả năng quân sự chiến lược của đất nước.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/3 cho biết, ông Kim đã theo dõi cuộc thử nghiệm động cơ trên mặt đất được nâng cấp mới sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp. Theo KCNA, lực đẩy tối đa của động cơ đạt 2.500 kilonewton (kN), tăng so với khoảng 1.971 kN được ghi nhận trong một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn tương tự hồi tháng 9/2025.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp. Bức ảnh được KCNA công bố hôm 29/3/2026. Ảnh: KCNA.

Hãng thông tấn KCNA không đưa tin cụ thể về thời gian và địa điểm cuộc thử nghiệm diễn ra.

Theo hãng thông tấn KCNA, ông Kim cho biết cuộc thử nghiệm động cơ mới nhất có "ý nghĩa to lớn trong việc đưa sức mạnh quân sự chiến lược của đất nước lên tầm cao nhất".

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã thử nghiệm nhiều loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) khác nhau, chứng minh tiềm năng tầm bắn tới lục địa Mỹ, bao gồm cả các tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn khiến việc phát hiện trước khi phóng trở nên khó khăn hơn.

Theo AP, cuộc thử nghiệm này có thể cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang có ý định mở rộng và hiện đại hóa kho tên lửa có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.

