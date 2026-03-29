Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao.

An An (Theo AP)

Theo AP, Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ca ngợi đây là một bước phát triển nhằm tăng cường khả năng quân sự chiến lược của đất nước.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/3 cho biết, ông Kim đã theo dõi cuộc thử nghiệm động cơ trên mặt đất được nâng cấp mới sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp. Theo KCNA, lực đẩy tối đa của động cơ đạt 2.500 kilonewton (kN), tăng so với khoảng 1.971 kN được ghi nhận trong một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn tương tự hồi tháng 9/2025.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp. Bức ảnh được KCNA công bố hôm 29/3/2026. Ảnh: KCNA.

Hãng thông tấn KCNA không đưa tin cụ thể về thời gian và địa điểm cuộc thử nghiệm diễn ra.

Theo hãng thông tấn KCNA, ông Kim cho biết cuộc thử nghiệm động cơ mới nhất có "ý nghĩa to lớn trong việc đưa sức mạnh quân sự chiến lược của đất nước lên tầm cao nhất".

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã thử nghiệm nhiều loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) khác nhau, chứng minh tiềm năng tầm bắn tới lục địa Mỹ, bao gồm cả các tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn khiến việc phát hiện trước khi phóng trở nên khó khăn hơn.

Theo AP, cuộc thử nghiệm này có thể cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang có ý định mở rộng và hiện đại hóa kho tên lửa có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.

Triều Tiên nêu điều kiện tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản

Em gái ông Kim Jong Un cho biết, hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Nhật Bản sẽ không diễn ra nếu Tokyo vẫn giữ cách tiếp cận “lỗi thời”.

Theo AP, bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un, ngày 23/3 tuyên bố hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ không diễn ra nếu Nhật Bản vẫn giữ cách tiếp cận “lỗi thời”.

Tuyên bố của bà Kim Yo Jong được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi phát biểu trước các phóng viên tuần trước rằng tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, bà đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump về “mong muốn rất mạnh mẽ” được gặp ông Kim Jong Un.

Con gái ông Kim Jong Un xuất hiện cùng cha trên xe tăng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái xuất hiện trên xe tăng, chỉ vài ngày sau khi theo dõi các vụ phóng tên lửa và tham gia bắn thử súng ngắn.

AP đưa tin, trong bức ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hôm 20/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và con gái xuất hiện trên một chiếc xe tăng, chỉ vài ngày sau khi theo dõi các vụ phóng tên lửa và tham gia bắn thử súng ngắn.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ông Kim Jong Un thị sát cuộc huấn luyện bắn đạn thật và diễn tập khác của các đơn vị xe tăng và bộ binh vào ngày 19/3.

Ông Kim Jong Un và con gái theo dõi vụ phóng pháo phản lực đa nòng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái theo dõi một cuộc diễn tập tấn công hỏa lực bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600mm.

Theo AP, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 15/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái đã thị sát một cuộc diễn tập tấn công hỏa lực bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600mm. Động thái này được cho là nhằm đáp trả cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc.

Chủ tịch Kim Jong Un và con gái Kim Ju Ae bên cạnh các bệ phóng pháo phản lực đa nòng trong buổi phóng thử hôm 14/3. Ảnh: KCNA.
