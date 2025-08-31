Trung Quốc sắp tung “vũ khí mới” trong cuộc đua tiền tệ toàn cầu

Kế hoạch phát hành và sử dụng stablecoin của Trung Quốc sẽ mở ra bước ngoặt quan trọng trong cách Bắc Kinh định hình và tiếp cận lĩnh vực tài sản số.

Theo Reuters, Bắc Kinh dự kiến cuối tháng 8 sẽ phê duyệt kế hoạch cho phép phát hành stablecoin – loại tiền số được neo giá vào nhân dân tệ. Đây có thể là bước ngoặt lớn trong chiến lược nâng tầm ảnh hưởng của đồng tiền này, cạnh tranh trực tiếp với USD và euro.

Stablecoin là tiền điện tử nhưng giữ giá ổn định, thường được neo vào một tài sản pháp định. Động thái này của Trung Quốc diễn ra sau khi Mỹ vừa ban hành khung pháp lý cho stablecoin hồi tháng 7, còn Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang triển khai các kế hoạch tương tự.

Tuy nhiên, việc phát hành stablecoin nhân dân tệ không hề dễ. Trung Quốc vẫn kiểm soát vốn cực kỳ chặt chẽ, trong khi tỷ trọng thanh toán toàn cầu của nhân dân tệ giảm xuống chỉ còn 2,88%, thấp nhất trong 2 năm, trong khi USD chiếm hơn 47%.

Các chuyên gia đánh giá nếu kế hoạch thành công, đây sẽ là nước đi chiến lược của Bắc Kinh để mở rộng tầm ảnh hưởng tài chính. Quy mô thị trường stablecoin hiện khoảng 247 tỷ USD, nhưng dự báo có thể đạt 2.000 tỷ USD vào năm 2028.