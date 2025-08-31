Hà Nội

Kinh doanh

Trung Quốc sắp tung “vũ khí mới” trong cuộc đua tiền tệ toàn cầu

Kế hoạch phát hành và sử dụng stablecoin của Trung Quốc sẽ mở ra bước ngoặt quan trọng trong cách Bắc Kinh định hình và tiếp cận lĩnh vực tài sản số.

Trường Hân t/h

Theo Reuters, Bắc Kinh dự kiến cuối tháng 8 sẽ phê duyệt kế hoạch cho phép phát hành stablecoin – loại tiền số được neo giá vào nhân dân tệ. Đây có thể là bước ngoặt lớn trong chiến lược nâng tầm ảnh hưởng của đồng tiền này, cạnh tranh trực tiếp với USD và euro.

z6942237418412-312e38a8ee20a287c6a278165d871b20.jpg

Stablecoin là tiền điện tử nhưng giữ giá ổn định, thường được neo vào một tài sản pháp định. Động thái này của Trung Quốc diễn ra sau khi Mỹ vừa ban hành khung pháp lý cho stablecoin hồi tháng 7, còn Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang triển khai các kế hoạch tương tự.

Tuy nhiên, việc phát hành stablecoin nhân dân tệ không hề dễ. Trung Quốc vẫn kiểm soát vốn cực kỳ chặt chẽ, trong khi tỷ trọng thanh toán toàn cầu của nhân dân tệ giảm xuống chỉ còn 2,88%, thấp nhất trong 2 năm, trong khi USD chiếm hơn 47%.

Các chuyên gia đánh giá nếu kế hoạch thành công, đây sẽ là nước đi chiến lược của Bắc Kinh để mở rộng tầm ảnh hưởng tài chính. Quy mô thị trường stablecoin hiện khoảng 247 tỷ USD, nhưng dự báo có thể đạt 2.000 tỷ USD vào năm 2028.

Xe

Mục sở thị Tesla Model Y L 2025 từ hơn 1 tỷ đồng tại Trung Quốc

Tesla Model Y L chính mở bán tại Trung Quốc với cấu hình 3 hàng ghế, giá 47.120 USD, phạm vi hoạt động 751 km, nhưng hàng ghế thứ ba bị đánh giá kém thực dụng.

7-1514.jpg
Tesla đã chính thức mở bán mẫu xe điện Model Y L 2025 mới tại Trung Quốc, thị trường mà hãng ôtô điện Mỹ đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ hai đối thủ "cực mạnh" tại đất nước tỷ dân là BYD và Xiaomi.
2-1338.jpg
Đây là phiên bản kéo dài trục cơ sở của Model Y, tăng thêm 150 mm chiều dài và 44 mm chiều cao, cho phép bố trí 3 hàng ghế theo cấu hình 2+2+2. Giá bán khởi điểm từ 47.120 USD(khoảng hơn 1 tỷ đồng), dự kiến giao xe từ tháng 9/2025.
Xem chi tiết

Xe

Ôtô điện Xiaomi liên tục "cháy hàng", hãng vẫn liên tục kêu lỗ?

Xe ôtô điện Xiaomi liên tục cháy hàng ở thị trường Trung Quốc, nhưng mỗi chiếc bán ra hãng vẫn lỗ tới 500 USD, vậy khi nào hãng sớm thoát lỗ và đạt lợi nhuận?

Video: Giới thiệu mẫu xe điện Xiaomi YU7 hoàn toàn mới.

Giá cổ phiếu Xiaomi Auto liên tục lập đỉnh, đưa CEO Lei Jun trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, đằng sau hào quang đó, mảng ôtô điện thông minh của tập đoàn vẫn đang trong tình trạng thua lỗ và dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm nay.

Xem chi tiết

Quân sự

Trung Quốc và Pakistan đối thoại chiến lược an ninh khu vực

Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan - Trung Quốc đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong quan hệ đối tác ngoại giao và chiến lược hai nước.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Thượng nghị sĩ Mohammad Ishaq Dar, và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì các cuộc thảo luận.

Cuộc đối thoại diễn ra vào thời điểm quan trọng khi cả hai quốc gia đều tìm cách điều chỉnh lại các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình để ứng phó với những diễn biến đang diễn ra trong khu vực và toàn cầu, đồng thời thúc đẩy giai đoạn thứ hai của Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC 2.0).

Xem chi tiết

Giá xăng 30/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.