Quân sự

Trung Quốc phát triển xe tăng sử dụng động cơ hybrid

Trung Quốc phát triển nền tảng xe tăng lai mới, tích hợp động cơ diesel và điện để hỗ trợ các hệ thống chiến trường tiên tiến và các hoạt động ở vùng núi cao.

Tuệ Minh

Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm nền tảng xe tăng lai mới, tích hợp động cơ diesel và điện nhằm hỗ trợ các hệ thống chiến trường tiên tiến.

Phương tiện chiến đấu mới này kết hợp động cơ diesel truyền thống với mô-tơ điện và pin tích hợp trên xe. Cấu hình hai nguồn động lực giúp giảm tiếng ồn, cung cấp mô-men xoắn tức thì và hỗ trợ các hệ thống tiêu tốn nhiều năng lượng như phòng thủ bằng laser và các mô-đun tác chiến điện tử.

Hình ảnh thực tế chiếc xe tăng với động cơ lai xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Các nhà quan sát quốc phòng Trung Quốc trên Weibo cho rằng phương tiện này có thể là nền tảng thử nghiệm cho biến thể xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99A sử dụng động cơ điện mở rộng tầm hoạt động (EREV).

Một số ý kiến khác nhận định nền tảng mới có thể được tối ưu hóa đặc biệt cho tác chiến ở độ cao lớn, nơi động cơ đốt trong thường giảm hiệu suất do không khí loãng.

Nhờ tận dụng động cơ lai, hệ thống này được kỳ vọng sẽ hoạt động hiệu quả hơn ở các khu vực như dãy Himalaya, nơi Trung Quốc đang đối mặt với sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng.

Việc giảm tiếng ồn khi di chuyển và khả năng tăng tốc tức thì từ động cơ điện cũng mang lại lợi thế chiến thuật trong các tình huống giao tranh ngắn hoặc phục kích.

Chi tiết cơ cấu truyền động lai từng được Trung Quốc triển lãm tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Phương tiện này được cho là hỗ trợ nâng cấp mô-đun và tích hợp các hệ thống trong tương lai. Nguồn điện bổ sung có thể cung cấp năng lượng cho các hệ thống bảo vệ chủ động, cảm biến tiên tiến và vũ khí năng lượng định hướng — những năng lực có thể đưa nó vượt xa các cấu hình giáp thế hệ hiện tại.

Bản render vi tính về mẫu xe tăng chủ lực 99A với động cơ diesel - điện.

Trong một tuyên bố không chính thức lan truyền trên các tài khoản mạng xã hội Trung Quốc chuyên về quân sự, một nhà bình luận quốc phòng nhận định: “Từ dãy Himalaya đến Thái Bình Dương, xe tăng của chúng ta sẽ mở đường tới chiến thắng.” Dù phát biểu này chưa được xác thực, nó phản ánh tham vọng của Bắc Kinh trong việc tích hợp các tiến bộ của ngành ô tô dân dụng — đặc biệt là về hệ truyền động điện và hiệu suất pin — vào các nền tảng chiến đấu tuyến đầu.

Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, vốn đã là một trong những nước dẫn đầu toàn cầu về xe điện, được xem là động lực then chốt trong phát triển khả năng cơ động quân sự thế hệ mới.

Việc ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng cao và quản lý nhiệt từ lĩnh vực thương mại vào các phương tiện chiến đấu bánh xích có thể mang lại cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sự linh hoạt tác chiến mới ở những khu vực mà hậu cần và hiệu suất động cơ từng bị hạn chế.

Mẫu xe tăng hạng nhẹ sử dụng động cơ hybrid của Trung Quốc.
The Defence News
