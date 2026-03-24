Triều Tiên nêu điều kiện tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản

Em gái ông Kim Jong Un cho biết, hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Nhật Bản sẽ không diễn ra nếu Tokyo vẫn giữ cách tiếp cận “lỗi thời”.

An An (Theo AP)

Theo AP, bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un, ngày 23/3 tuyên bố hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ không diễn ra nếu Nhật Bản vẫn giữ cách tiếp cận “lỗi thời”.

Tuyên bố của bà Kim Yo Jong được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi phát biểu trước các phóng viên tuần trước rằng tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, bà đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump về “mong muốn rất mạnh mẽ” được gặp ông Kim Jong Un.

“Nhưng đây không phải là điều có thể thành hiện thực chỉ vì Nhật Bản muốn hay quyết định. Để lãnh đạo cấp cao hai nước có thể gặp nhau, trước tiên Nhật Bản phải quyết tâm từ bỏ những thói quen và cách tiếp cận lỗi thời của mình”, bà Kim Yo Jong nói.

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.

Bà Kim Yo Jong không nói rõ “cách tiếp cận và thói quen lỗi thời” của Nhật Bản là gì. Tuy nhiên, vào năm 2024, bà Kim Yo Jong từng tuyên bố việc Triều Tiên chấp nhận đề nghị gặp mặt của Thủ tướng Nhật Bản khi đó sẽ phụ thuộc vào việc Nhật Bản có chấp nhận chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và bỏ qua các vụ bắt cóc công dân Nhật trong quá khứ hay không. Cuộc gặp này cuối cùng đã không diễn ra.

Trong tuyên bố mới nhất được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải ngày 23/3, bà Kim Yo Jong nói: “Tôi không muốn thấy Thủ tướng Nhật Bản đến Bình Nhưỡng”. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng sự từ chối này “chỉ là quan điểm cá nhân của tôi”, cho thấy bà đang gây sức ép buộc Nhật Bản phải nhượng bộ.

Các nhà quan sát nhận định Triều Tiên có thể đang hướng tới việc cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Trong khi đó, Tokyo muốn giải quyết các vụ công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.

Khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên-Nhật Bản hiện vẫn rất thấp khi Triều Tiên từ chối nối lại ngoại giao với Mỹ và Hàn Quốc kể từ năm 2019. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng gặp ông Kim Jong Un ba lần trong giai đoạn 2018-2019, nhiều lần bày tỏ ý định nối lại đối thoại với ông Kim, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định chỉ trở lại bàn đàm phán nếu Mỹ từ bỏ “ảo tưởng về phi hạt nhân hóa” Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cho biết ông Trump đã bày tỏ ủng hộ việc sớm giải quyết vụ việc công dân Nhật bị bắt cóc và khẳng định sẽ “hợp tác bằng nhiều cách khác nhau” liên quan đến việc gặp ông Kim Jong Un.

Con gái ông Kim Jong Un xuất hiện cùng cha trên xe tăng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái xuất hiện trên xe tăng, chỉ vài ngày sau khi theo dõi các vụ phóng tên lửa và tham gia bắn thử súng ngắn.

AP đưa tin, trong bức ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hôm 20/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và con gái xuất hiện trên một chiếc xe tăng, chỉ vài ngày sau khi theo dõi các vụ phóng tên lửa và tham gia bắn thử súng ngắn.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ông Kim Jong Un thị sát cuộc huấn luyện bắn đạn thật và diễn tập khác của các đơn vị xe tăng và bộ binh vào ngày 19/3.

Ông Kim Jong Un và con gái theo dõi vụ phóng pháo phản lực đa nòng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái theo dõi một cuộc diễn tập tấn công hỏa lực bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600mm.

Theo AP, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 15/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái đã thị sát một cuộc diễn tập tấn công hỏa lực bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600mm. Động thái này được cho là nhằm đáp trả cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc.

69b60a6ce08faimage.jpg
Chủ tịch Kim Jong Un và con gái Kim Ju Ae bên cạnh các bệ phóng pháo phản lực đa nòng trong buổi phóng thử hôm 14/3. Ảnh: KCNA.
Thông tin vụ Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo ra biển

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo ra biển vào ngày 14/3. 

Theo AP, Quân đội Hàn Quốc cho biết, vào ngày 14/3, Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông, thể hiện sức mạnh quân sự trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Tên lửa bay được khoảng 350 km

