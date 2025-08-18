Hà Nội

Quân sự

Trung Quốc diễn tập duyệt binh lần hai

Trung Quốc đã tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

An An (Theo THX, TS)

>>> Mời độc giả xem video: Trung Quốc tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai

Nguồn video: bastillepost

Theo Tân Hoa Xã, buổi diễn tập lần hai này diễn ra từ 17h30 chiều 16/8 đến 3h30 sáng 17/8 tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham gia của khoảng 40.000 người, bao gồm những người tham gia diễn tập và nhân viên hỗ trợ tại chỗ.

Ban tổ chức cho biết, tất cả quy trình đều được tổ chức theo trật tự và liên kết chặt chẽ, đạt được các mục tiêu dự kiến.

dien1.jpg
Buổi diễn tập lần hai này diễn ra từ 17h30 chiều 16/8 đến 3h30 sáng 17/8 tại Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: CCTV.

Theo The Standard, các biện pháp an ninh đã được tăng cường bắt đầu từ trưa ngày 16/8 quanh Quảng trường Thiên An Môn và khu vực Đại lễ đường Nhân dân. Đến tối, các tuyến đường quanh Đại lộ Trường An chỉ cho phép người đi bộ và xe có giấy phép sự kiện đặc biệt được lưu thông.

dien2.jpg
Ảnh: CCTV.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Trung Quốc thông báo sẽ tổ chức lễ kỷ niệm, trong đó có duyệt binh, tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh vào ngày 3/9 nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít Nhật, đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến II ở châu Á.

Cuộc diễu binh, duyệt binh sẽ bao gồm các đội hình diễu hành, khí tài quân sự. Tất cả thiết bị được sản xuất trong nước và hiện đang được Quân đội Trung Quốc sử dụng.

